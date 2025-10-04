اپل پس از درخواست دولت ترامپ، ICEBlock را از اپ استور حذف کرد

اپل ICEBlock، برنامهای که به کاربران اجازه میداد مکانی را روی نقشه پین کنند تا نشان دهند که ماموران ICE اخیراً کجا دیده شدهاند، را از اپ استور حذف کرده است. همچنین سایر برنامههایی را که هدف مشابهی داشتند، حذف کرده است. به گفته فاکس بیزینس، دادستان کل پم بوندی خواستار حذف آنها شد و به اپل گفت که این برنامهها "به گونهای طراحی شدهاند که ماموران ICE را فقط به دلیل انجام وظایفشان در معرض خطر قرار میدهند." بوندی افزود: "خشونت علیه اجرای قانون یک خط قرمز غیرقابل تحمل است که نمیتوان از آن عبور کرد." او همچنین گفت: "وزارت دادگستری به تلاشهای خود برای محافظت از افسران شجاع فدرال مجری قانون که هر روز جان خود را به خطر میاندازند تا آمریکاییها را ایمن نگه دارند، ادامه خواهد داد."
"ما اپ استور را به عنوان مکانی امن و قابل اعتماد برای کشف برنامهها ایجاد کردیم،" اپل در بیانیهای به این نشریه گفت. "بر اساس اطلاعاتی که از طرف مجریان قانون در مورد خطرات ایمنی مرتبط با ICEBlock دریافت کردهایم، آن و برنامههای مشابه را از اپ استور حذف کردهایم."
بوندی پس از آنکه افبیآی و دولت گزارش دادند که فرد مسلحی که به یک مرکز ICE در دالاس حمله کرد، از برنامههای ردیابی، از جمله ICEBlock، برای شلیک از پشت بام استفاده کرده است، خواستار حذف این برنامهها شد. این فرد مسلح دو مهاجر را کشت و یک نفر دیگر را زخمی کرد، اما ظاهراً ماموران ICE را هدف قرار داده بود. جاشوا آرون، توسعهدهنده این برنامه، به فاکس بیزینس گفت که از اقدامات اپل "به شدت ناامید شده" است. او گفت: "تسلیم شدن در برابر یک رژیم خودکامه هرگز اقدام درستی نیست." "اپل ادعا کرده است که اطلاعاتی از سوی مجریان قانون دریافت کرده است مبنی بر اینکه ICEBlock به افسران مجری قانون آسیب میرساند. این آشکارا نادرست است." آرون افزود: "ما مصمم هستیم که با تمام توان خود با این موضوع مبارزه کنیم. ماموریت ما همواره محافظت از همسایگان خود در برابر تروری بوده است که این دولت همچنان بر مردم این کشور تحمیل میکند."
ICEBlock به صدر جدولهای اپ استور در ماه ژوئیه صعود کرد، پس از آنکه مقامات دولت از آن انتقاد کردند و افراد بیشتری از وجود آن آگاه شدند. در آن زمان، مقامات به آرون هشدار دادند که "به او نگاه میکنند و بهتر است مراقب باشد" زیرا این برنامه جان ماموران مجری قانون را تهدید میکند. اخبار انبیسی گزارش میدهد که از زمان معرفی آن، بیش از 1 میلیون بار دانلود شده است. تام هومان، "تزار مرزی" دولت، اخیراً به فاکس نیوز گفت که دولت "افرادی را که این برنامهها را منتشر میکنند" بررسی خواهد کرد زیرا آنها "مجریان قانون را در معرض خطر بزرگی قرار میدهند."