شما می توانید 3 ماه Audible را فقط با 3 دلار هم اکنون دریافت کنید

طرفداران کتاب های صوتی می توانند سه ماه Audible را با قیمت 3 دلار برای مدت محدودی قبل از نسخه پاییزی آمازون پرایم دی دریافت کنند. کاربران برای سه ماه اول 0.99 دلار در ماه هزینه دریافت می کنند و پس از آن به طور خودکار با 14.95 دلار در ماه تمدید می شود.

Audible دارای هزاران عنوان در کاتالوگ خود، از جمله پادکست ها و Audible Originals است. مشترکین همچنین می توانند هر ماه یک کتاب صوتی را به صورت رایگان در مجموعه خود نگه دارند، از جمله پرفروش ترین ها یا نسخه های جدید. اعضای Amazon Prime در ماه اول آزمایش خود دو اعتبار دریافت خواهند کرد.

آمازون چند سالی است که Prime Day را در پاییز بازگردانده است و امسال در 7 و 8 اکتبر باز می گردد. معاملات عالی معمولاً در روزهای قبل از رویداد شروع به عرضه می کنند و امسال نیز از این قاعده مستثنی نیست. در حال حاضر فروش در دستگاه های اپل، زنگ درهای هوشمند و مهمتر از همه، مجموعه های لگو وجود دارد.

اگر شما عاشق کتاب هستید اما وقت ندارید بنشینید و یک نسخه چاپی بخوانید، یا فقط ترجیح می دهید هنگام حرکت به آخرین رمان گوش دهید، از این فروش استفاده کنید. این یک پیشنهاد محدود است و فقط تا 16 دسامبر در دسترس خواهد بود.