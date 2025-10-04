پادکست انگجت: EA، ایکس‌باکس و وضعیت بازی در سال ۲۰۲۵

این هفته، EA اعلام کرد که قصد دارد به عنوان بخشی از یک فروش عظیم ۵۵ میلیارد دلاری خصوصی شود، اقدامی که احتمالاً پیامدهای بزرگی برای چشم انداز بازی خواهد داشت. در این قسمت، دونیندرا و سم رادرفورد از انگجت در مورد معنای واقعی این معامله (و اینکه چرا شامل یک صندوق سرمایه گذاری عربستان سعودی است) صحبت می کنند و همچنین به وضعیت آشفته ایکس باکس می پردازند. آیا ROG Ally Xbox X در حال حاضر با قیمت ۱۰۰۰ دلار یک شکست است؟

موضوعات

Electronic Arts در معامله ای به ارزش ۵۵ میلیارد دلار خصوصی می شود - 1:43

چه اتفاقی برای ایکس باکس می افتد؟ ROG Ally Xbox X با قیمت ۱۰۰۰ دلار حتی قبل از عرضه می تواند یک شکست باشد - 15:23

بازی های عالی که اکنون منتشر شده اند: Final Fantasy Tactics، Hollow Knight: Silksong، Hades II و غیره - 42:46

رویداد سخت افزاری پاییز آمازون از اکوهای جدید، یک فایر تی وی جدید و یک دیدبان پان اپتیکون قدرتمند با Ring خبر داد - 59:10

گوگل زنگ درب Nest جدید را به همراه چند دوربین Nest معرفی کرد - 1:09:34

ستارگان فیلم هالیوود با انزجار از Tilly Norwood، یک بازیگر هوش مصنوعی که توسط یک استودیوی تولید هلندی ساخته شده است، عقب نشینی می کنند -1:14:30

برنامه ویدیویی Sora شرکت OpenAI پر از کلیپ های دزدی جعلی است - 1:14:13

کار کردن روی - 1:17:35

انتخاب های فرهنگ عامه - 1:19:01

اعتبارات

میزبانان: دونیندرا هارداوار و سم رادرفورد

تهیه کننده: بن المان

موسیقی: دیل نورث و ترنس اوبرایان