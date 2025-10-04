The Morning After: Kindle Scribe Colorsoft آمازون دو نوع کتابخوان الکترونیکی را با هم ادغام می‌کند

اگر همه چیزهایی که در رویداد سخت افزاری پاییز آمازون اعلام شد را پوشش دهم، مدتی طول می‌کشد و کار سخت همکارم کریس هولت را تکرار می‌کنم. گزارش او را برای همه بلندگوهای جدید Echo، ترفندهای جدید الکسا، دوربین‌های جدید Nest و بله، Kindle‌های بیشتر - AKA تنها سخت‌افزار آمازون که معمولاً به آن علاقه دارم - بررسی کنید.

وقتی نوبت به سری کتابخوان‌های الکترونیکی آمازون می‌رسد، برجسته‌ترین افزودنی جدید، Kindle Scribe Colorsoft است که سخت‌افزار یادداشت‌برداری با قلم خود را با جدیدترین صفحه نمایش جوهر الکترونیکی رنگی ترکیب می‌کند. همچنین دارای یک موتور رندرینگ جدید است که هدف آن سریع‌تر، روان‌تر و طبیعی‌تر کردن نوشتن است. "برداشت های اولیه ما از دستگاه" را بررسی کنید و اگر کنجکاو هستید، می توانید یکی از آنها را اواخر امسال با قیمت 630 دلار سفارش دهید.

اگر فکر می کنید رنگ بیش از حد ارزش دارد، یک Kindle Scribe معمولی جدید با صفحه نمایش بزرگتر وجود دارد که با اندازه کاغذ معمولی مطابقت دارد. Kindle Scribe تازه سازی شده تا پایان سال در ایالات متحده با قیمت 500 دلار به فروش می رسد. نسخه بدون نور جلو با قیمت 430 دلار در دسترس خواهد بود.

Amazon

— Mat Smith

خبرنامه انگجت را مستقیماً به صندوق ورودی خود تحویل بگیرید. همینجا مشترک شوید!

اخبار که ممکن است از دست داده باشید

ردیاب‌های Tile ظاهراً دارای یک نقص امنیتی هستند که می‌تواند به مزاحمان اجازه دهد موقعیت مکانی شما را ردیابی کنند

بر اساس گزارش ها، دیزنی در هفته پس از تعلیق کیمل 1.7 میلیون مشترک پولی خود را از دست داد

چرا من از Xbox جدا می شوم

بهترین پیشنهادات پرایم دی آمازون شامل تخفیف های اولیه فناوری در اپل، سامسونگ و دیگران است

مایکروسافت قیمت Game Pass Ultimate را افزایش داد

اما نگران نباشید، 45 بازی جدید وجود دارد.

در کنار برخی از تغییرات سطح، یک نیش دردناک نیز برای مشترکین Game Pass Ultimate وجود دارد. اکنون هزینه آن 30 دلار در ماه است که 50 درصد افزایش نسبت به قبل دارد. و اگر اشتراک سالانه را انتخاب کنید، هیچ تخفیفی وجود ندارد. این دومین جهش قیمت در دو سال گذشته نیز هست. از ژوئیه 2024 از 17 دلار افزایش یافت. سه دلار اکنون آنقدرها هم بد به نظر نمی رسد.

Game Pass Ultimate با قیمت 360 دلار در سال، اکنون بیش از دو برابر گران‌تر از PlayStation Plus Premium است. اگر مایل به پرداخت هزینه هستید، مایکروسافت 45 بازی دیگر در این هفته اضافه کرد، از جمله بسیاری از ورودی‌های سری Assassin’s Creed و Far Cry، دو فرانچایز بازی که بازی‌ها قطعاً شبیه به یکدیگر نیستند.

ادامه مطلب.

بررسی Ray-Ban Meta (نسل دوم)

عینک های هوشمند بالاخره مفید می شوند.

Engadget

عینک‌های هوشمند نسل دوم متا در حال تبدیل شدن به یک وسیله جانبی واقعاً مفید هستند. ارتقاء سخت‌افزاری امسال بسیاری از مشکلاتی را که در مورد عینک‌های اصلی Ray-Ban Meta داشتیم، برطرف می‌کند. عمر باتری بسیار بهبود یافته است، در حالی که افزایش رزولوشن 3K، ویدیو را در پلتفرم‌هایی مانند YouTube بسیار مفیدتر می‌کند. به غیر از رزولوشن، کیفیت ویدیو نیز بهتر است. بررسی کامل ما را بررسی کنید.

ادامه مطلب.

دستگاه مراقبت از پوست Shark، جرم را از منافذ می مکد و آنها را می شوید

طعم قهوه صبحگاهی شما چطور است؟

Shark

هنگام نوشتن این سرتیتر کمی احساس تهوع کردم، اما اگر علاقه شما برانگیخته شده است…

به خواندن ادامه دهید، ای بیمار.

مدل های پلاس دارای دوربین های بررسی فرم، صفحه نمایش های چرخشی و هوش مصنوعی زیادی هستند.

دوران سختی برای Peloton بوده است. اکنون، این شرکت با ارتقاء سخت‌افزاری (و نرم‌افزاری) بزرگ در سراسر خانواده ماشین‌های Bike، Tread و Row خود بازگشته است. این تقریباً یک بازسازی کامل است، با نرم افزار جدید، تمرینات قابل برنامه ریزی و مجموعه ای از همکاری ها. همچنین برخی از گام های آزمایشی به سمت سلامتی وجود دارد، زیرا چرا که نه؟

همه ماشین های جدید دارای صفحه نمایشی هستند که از دوچرخه/مسیر/قایقرانی دور می شود. مدل های به روز شده Bike+، Row+ و Tread+ دارای صفحه نمایش 23.8 اینچی هستند، در حالی که مدل های پایه دارای صفحه نمایش 21.5 اینچی هستند. چرخاندن آن، Peloton شما را به یک صفحه نمایش همه کاره تر برای تمرینات متقابل رشته ای تبدیل می کند، که Peloton قبلاً در آن دست داشته است، از جمله یوگا و تمرینات قدرتی. دستگاه های جدید اکنون برای خرید در دسترس هستند.

ادامه مطلب.