لازم نیست نگران از دست دادن دسترسی به یکشنبه شب فوتبال و سایر برنامههای ورزشی و نمایشهای انبیسی یونیورسال در یوتیوب تیوی در چند سال آینده باشید. این پخش کننده به یک توافق چندساله با گوگل دست یافت تا برنامههای خود را در سرویس استریم نگه دارد، پس از اینکه تقریباً در پایان قرارداد اصلی شرکتها حذف میشدند. یوتیوب تیوی در آن زمان گفت که انبیسی از آن میخواهد "بیشتر از آنچه که برای همان محتوا در پیکاک از مصرفکنندگان دریافت میکنند، پرداخت کند، که به معنای انعطافپذیری کمتر و قیمتهای بالاتر برای مشترکین [خود] خواهد بود." آنها توانستند بر سر یک "تمدید کوتاهمدت" در آخرین لحظه توافق کنند در حالی که روی یک معامله دائمیتر برای جلوگیری از حذف پیشنهادات انبیسی یونیورسال کار میکردند.
این تعهد چند ساله به شما امکان دسترسی به مجموعه انبیسی یونیورسال، از جمله انبیسی، تلموندو، براوو، سیانبیسی، گلف چنل، ای!، آکسیژن ترو کرایم، اماسانبیسی، یواسای، سایفای و یونیورسو را میدهد. همچنین به شبکه بازگشایی شده انبیسی اسپورتس نتورک، کانال کابلی که پخش کننده در سال 2021 تعطیل کرد، در اواخر پاییز امسال دسترسی خواهید داشت. پخش کننده اعلام کرد: "انبیسیاسان مکمل ویژگیهای برجسته ورزشی است که در طول سال در شبکه پخش انبیسی ارائه میشود." علاوه بر این، در ماههای آینده میتوانید پیکاک را به عنوان یک اشتراک افزودنی از طریق کانالهای پرایمتایم یوتیوب دریافت کنید.
فیلمها و نمایشهای یونیورسال پیکچرز هوم اینترتینمنت همچنان برای خرید یا اجاره از گوگل تیوی و یوتیوب تیوی در دسترس خواهند بود. و برنامه پیکاک همچنان از طریق گوگل پلی در دسترس خواهد بود. جاستین کانلی، رئیس جهانی رسانه و ورزش یوتیوب، گفت: "این معامله بر اساس مشارکت دیرینه ما با انبیسییو ساخته شده و در عین حال به چشمانداز رسانهای در حال تحول میپردازد و اهمیت در دسترس قرار دادن محتوا در جایی که بینندگان میخواهند آن را تماشا کنند و چگونه تماشا کنند را تشخیص میدهد."
در حالی که گوگل و یوتیوب تیوی توانستند با انبیسی یونیورسال به توافق برسند، نتوانستند به توافق مشابهی با یونیویژن، بزرگترین پخشکننده اسپانیاییزبان در ایالات متحده، دست یابند. گوگل گفت که "خواستههای فعلی یونیویژن توسط عملکرد [آن] در یوتیوب تیوی در چهار سال گذشته پشتیبانی نمیشود." TelevisaUnivision، شرکت مادر آن، در اوایل سپتامبر به مشتریان هشدار داد که یوتیوب تیوی میخواهد برنامههای خود را از بسته استاندارد خود حذف کند و برای دسترسی به شبکه خود، 15 دلار اضافی از بینندگان دریافت کند.