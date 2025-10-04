ما معمولاً آیپدهای اپل را بهترین تبلتها برای اکثر افراد میدانیم، اما بیشتر آنها ارزان نیستند. برای اینکه مطمئن شویم بیشترین ارزش ممکن را به دست میآورید، ما دائماً قیمتهای فروش را زیر نظر داریم و بهترین تخفیفهای آیپد را که هر هفته میتوانیم پیدا کنیم، جمعآوری میکنیم.
متأسفانه، انتخاب این هفته بسیار کم است: کاهش قیمت ۱۵۰ دلاری که هفته گذشته برای آیپد ایر دیدیم از بین رفته است، آیپد مینی تخفیف ندارد و آیپد پرو فعلی با مدل جدید مورد انتظار که به زودی عرضه میشود، منتفی است. ما انتظار داریم تخفیفهای بیشتری در طول فروش روز پرایم آمازون در ماه اکتبر هفته آینده ببینیم. با این حال، اگر به آیپد سطح پایه (A16) علاقهمند بودهاید، همچنان میتوانید ۵۰ دلار تخفیف برای مدلی با ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی دریافت کنید. و فراتر از آیپدها، ما هنوز چند قیمت مناسب برای سایر دستگاههای اپل مانند مکبوک ایر، Pencil Pro و مک مینی میبینیم. در اینجا بهترین تخفیفهای تجهیزات اپل که این هفته توانستیم پیدا کنیم، آورده شده است.
بهترین تخفیفهای آیپد
بهترین تخفیفهای اپل
Apple Pencil Pro با قیمت ۹۹ دلار (۳۰ دلار تخفیف): بالاترین گزینه در مجموعه قلمهای گیجکننده اپل، Pencil Pro از حساسیت به فشار، شارژ بیسیم، تشخیص شیب، بازخورد لمسی و حرکات ضربه زدن و فشردن دوگانه اپل، در میان سایر مزایا، پشتیبانی میکند. این ابزاری دوستداشتنی برای طراحی و یادداشتبرداری دقیقتر است، اما نکته این است که فقط با iPad Pro M4، iPad Air M2 و M3 و جدیدترین iPad mini سازگار است. ما اغلب این تخفیف را در طول سال دیدهایم، اما در مقایسه با خرید مستقیم از اپل، تخفیف خوبی است. همچنین در Walmart.
Apple MacBook Air (۱۳ اینچی، M4، ۵۱۲ گیگابایت) با قیمت ۹۹۹ دلار (۲۰۰ دلار تخفیف): آخرین مکبوک ایر اپل، انتخاب برتر در راهنمای ما برای بهترین لپتاپها است و در بررسی ما امتیاز ۹۲ را کسب کرد. این یک تغییر اساسی نیست، اما طراحی همچنان فوقالعاده باریک، سبک و خوشساخت است، با عمر باتری طولانی و صفحهکلید و ترکپد عالی. اکنون کمی سریعتر است. (اگرچه ما همچنان به پورتهای بیشتر و نرخ تازهسازی بالاتر از ۶۰ هرتز نیاز داریم.) این تخفیف با کمترین قیمت تاریخ برای یک پیکربندی ارتقا یافته با ۱۶ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت SSD برابری میکند.
Apple MacBook Air (۱۵ اینچی، M4، ۵۱۲ گیگابایت) با قیمت ۱۱۹۹ دلار (۲۰۰ دلار تخفیف): مکبوک ایر ۱۵ اینچی تقریباً مشابه نسخه کوچکتر است، اما در کنار نمایشگر بزرگتر خود، بلندگوهای بهتری و یک ترکپد جادارتر دارد. این تخفیف فقط کمی بالاتر از بهترین قیمتی است که برای یک مدل با ۵۱۲ گیگابایت فضای ذخیرهسازی دیدهایم.
Apple Watch Series 11 (GPS، ۴۲ میلیمتر) با قیمت ۳۸۹ دلار (۱۰ دلار تخفیف): جدیدترین ساعتهای اپل فقط هفته گذشته وارد بازار شدند، اما آمازون در حال حاضر ۱۰ دلار تخفیف برای گزینههای رنگی خاص ارائه میدهد. این تخفیف به صورت درصد نشان داده نمیشود، اما برخی از مدلها را با قیمت ۳۸۹ دلار مشاهده خواهید کرد، در حالی که برخی دیگر با قیمت کامل ۳۹۹ دلار نشان داده میشوند. اگر در زمینه پوشیدنیهای اپل تازهکار هستید یا آماده ارتقا از Series 9 یا قدیمیتر هستید، این مدل خوبی برای خرید است. با این حال، اگر از Series 10 میآیید، نیازی به ارتقا نیست زیرا تنها تغییر عمده مدل سال گذشته، باتری کمی بزرگتر و صفحه نمایش بادوامتر است.
Apple Watch SE 3 (GPS، ۴۰ میلیمتر) با قیمت ۲۴۰ دلار (۹ دلار تخفیف): شما یک تخفیف مخفیانه مشابه در جدیدترین مدل اقتصادی اپل، SE 3 در آمازون خواهید دید. قیمت منظم آن ۲۴۹ دلار است. اپل در مقایسه با مدل قبلی، برخی از بهروزرسانیهای مورد نیاز را به این مدل ارائه داد، از جمله باتری با شارژ سریعتر، حسگرهای بهتر و همان پردازندهای که در جدیدترین Apple Watch Series 11 خواهید یافت.
شارژر MagSafe اپل (۲۵ وات، ۲ متر) با قیمت ۳۵ دلار (۱۴ دلار تخفیف): در اینجا کمترین قیمت ثبت شده برای شارژر بیسیم سریع اپل آمده است. این شارژر با هر آیفونی که آیفون ۸ یا جدیدتر باشد، کار میکند، اما اگر آیفون ۱۶ یا ۱۷ دارید، این کابل میتواند دستگاه شما را با آداپتور برق ۳۰ واتی با سرعت ۲۵ وات شارژ کند. همچنین در Best Buy. مدل یک متری در والمارت با قیمت ۲۷.۳۰ دلار به فروش میرسد.
Apple Mac mini (M4, 16GB/256GB) با قیمت ۴۹۹ دلار (۱۰۰ دلار تخفیف): جدیدترین نسخه از رایانه رومیزی کوچک اپل، ردپای کلی کوچکتری دارد، دارای تراشه M4 سریعتر، ۱۶ گیگابایت رم به عنوان استاندارد (بالاخره)، دو پورت USB-C در جلو (بالاخره!)، یک پورت Thunderbolt 4 اضافی و قابلیت اتصال به سه نمایشگر خارجی است. با این حال، هیچ پورت USB-A ندارد. ما به مدل M4 Pro امتیاز بررسی ۹۰ دادیم. این تخفیف برای نسخه سطح پایه با تراشه M4 پایه، ۱۶ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت SSD است - ما در گذشته شاهد کاهش قیمت آن تا ۴۶۹ دلار بودهایم، اما این همچنان یک کاهش قیمت مناسب است. همچنین در Best Buy و B&H.
Apple Mac mini (M4, 16GB/512GB) با قیمت ۶۸۹ دلار (۱۱۰ دلار تخفیف): اگر میخواهید رایانه رومیزی کوچک اپل شما کمی ظرفیت ذخیرهسازی بیشتری داشته باشد، ممکن است بخواهید برای مدل ۵۱۲ گیگابایتی هزینه کنید. در حال حاضر ۱۱۰ دلار تخفیف در آمازون و B&H Photo دارد.
Apple AirTags (بسته ۴ تایی) با قیمت ۷۵ دلار (۲۴ دلار تخفیف): ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۵ شاهد یک مدل به روز شده باشیم، اما AirTagهای فعلی بهترین ردیابهای بلوتوث برای کاربران آیفون هستند به لطف شبکه یافتن گسترده و ویژگیهای باند فوق عریض دقیقی که مکان یابی موارد نزدیک را آسان میکند. فقط توجه داشته باشید که برای اتصال آنها به کلیدها، کیف پول یا کیف خود به یک نگهدارنده AirTag جداگانه نیاز دارید. این یک تخفیف عالی برای یک بسته چهار تایی نیست - این بسته در ماه ژوئیه به ۶۵ دلار کاهش یافت - اما هنوز کمی کمتر از قیمت لیست آن است. همچنین در والمارت.
آداپتور Apple 35W Dual USB-C Port با قیمت ۳۹ دلار (۲۰ دلار تخفیف): همیشه خوب است که چند پورت اضافی در اطراف داشته باشید. این آداپتوری است که همراه با MacBook Air M4 با پردازنده گرافیکی ۱۰ هستهای عرضه میشود و میتواند به سرعت iPad، iPhone و هر چیز دیگری که توسط USB-C تغذیه میشود را نیز شارژ کند. Walmart همچنین کابل شارژ سریع ۲ متری اپل را با قیمت ۲۳ دلار (۶ دلار تخفیف) میفروشد.
