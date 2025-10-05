ردیاب تناسب اندام Charge 6 فیت‌بیت در حال حاضر ۵۰ دلار تخفیف دارد

ردیاب تناسب اندام Fitbit Charge 6 در حال حاضر با تخفیف در فروش است از طریق Wellbots به قیمت ۱۱۰ دلار، که ۵۰ دلار تخفیف است. فقط کد ENGFIT50 را در هنگام تسویه حساب وارد کنید، زیرا این یک معامله انحصاری است.

Charge 6 در صدر لیست بهترین ردیاب‌های تناسب اندام ما قرار گرفت، و به دلایلی بسیار خوب. این یک دستگاه محکم است که کار را انجام می‌دهد. دارای GPS داخلی است که همیشه برای مسیریابی در اطراف مسیرها مفید است و باتری به طرز چشمگیری هفت روز در هر بار شارژ دوام می‌آورد. مانیتور ضربان قلب دقیق است و صفحه نمایش AMOLED چشم نواز است.

همچنین مراحل، اشباع اکسیژن، خواب و موارد دیگر را با بیش از ۴۰ حالت ورزشی اختصاصی ردیابی می‌کند. این یک دستگاه نسبتاً نازک است که به گفته ما "در مقایسه با سایر ردیاب‌های تناسب اندام، حس خوبی دارد." این واحد با Google Maps و Google Wallet ادغام می‌شود.

برخی از ویژگی‌های پیشرفته‌تر پشت دیوار پرداخت قفل شده‌اند که متأسفانه و هیچ ادغامی با Apple Health وجود ندارد. در غیر این صورت، این یک ردیاب تناسب اندام تقریباً عالی است.

Wellbots همچنین Fitbit Inspire 3 را با تخفیف زیاد به فروش می‌رساند. با کد کوپن ENGFIT25 فقط با قیمت ۷۵ دلار در دسترس است.

