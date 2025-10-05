به طور فزایندهای دشوار است بگوییم حلقههای هوشمند فقط یک جایگاه خاص در دنیای گستردهتر فناوری پوشیدنی هستند. انبوهی از افراد مشهوری که دیده میشوند آنها را پوشیدهاند، استفاده NBA از Oura rings به عنوان یک early warning system against COVID-19 و، سال گذشته، Samsung’s entry into the market باعث شده است تا آنها در ذهن مصرف کنندگان اصلی بسیار برجستهتر شوند. ما تعداد زیادی حلقه هوشمند را آزمایش کردهایم، و احتمالاً با گذشت سالها تعداد بیشتری را آزمایش خواهیم کرد. برای کمک به شما در درک بهتر این دسته، این راهنما را ایجاد کردهایم که توضیح میدهد آنها چه کاری انجام میدهند، برای چه هستند و کدام یک از آنها ارزش وقت و پول شما را در حال حاضر دارند.
بهترین حلقههای هوشمند برای سال 2025
حلقه هوشمند چیست؟
حلقههای هوشمند جایگزینی برای ساعتهای هوشمند و ردیابهای تناسب اندام برای نظارت بر سلامتی و فعالیت روزانه شما ارائه میدهند. آنها میتوانند حرکات، ضربان قلب، دما و میزان خواب شما را ردیابی کنند. اساساً، آنها بیشتر سختافزاری را که در یک ساعت هوشمند یا ردیاب پیدا میکنید، میگیرند و آن را به یک بسته بسیار کوچکتر تبدیل میکنند.
مبادلهها، به این ترتیب، واضح هستند: حلقهها کوچکتر هستند و نمیتوانند به اندازه یک دستگاه مچی چیزهای زیادی را ردیابی کنند. شما همچنین از هر ویژگی اضافهای که در آن قطعات بزرگتر تجهیزات یافت میشود، مانند صفحهای که اعلانهای خود را ببینید یا قرائتهای بیدرنگ تعداد قدمهایتان، بیبهره خواهید بود. اما آنها ممکن است برای ضربان قلب و دمای شما دقیقتر باشند، و به طور قابل توجهی more discreet هستند.
این احتیاط مهم است اگر میخواهید بدون اینکه به نظر برسد که اهمیت میدهید، مراقب سلامتی خود باشید. مطمئناً، آنها هنوز هم ابزار هستند، بنابراین هنوز هم به طور محسوسی بزرگتر از جواهرات سنتی هستند — اما نه خیلی زیاد. به علاوه، این یک جایگزین برای افرادی است که ساعت دوست ندارند، با یک statistic که میگوید 68 درصد از آمریکاییها ساعت نمیبندند.
حلقههای هوشمند چه چیزهایی را میتوانند ردیابی کنند؟
حلقههای هوشمند نیز مانند ساعتهای هوشمند و ردیابهای تناسب اندام، مجهز به شتابسنج و ژیروسکوپ هستند که میتوانند حرکت شما را ردیابی کنند. این به آنها اجازه میدهد تا میزان حرکت شما را تفسیر کنند و بر اساس اینکه در شب چقدر این طرف و آن طرف میروید، میزان خواب شما را تعیین کنند.
بسیاری از حلقهها دارای حسگرهای PPG (فوتوپلتیسموگرافی) برای نظارت بر ضربان قلب و اکسیژنرسانی خون شما، به طور مداوم یا در فواصل زمانی هستند. به علاوه، آنها اغلب دارای حسگرهای دما هستند که میتوانند برای ردیابی علائم عفونت استفاده شوند، و دادههایی که آنها در مورد گرمای بدن جمعآوری میکنند، میتوانند برای پیشبینی چرخه قاعدگی پوشنده استفاده شوند.
میتوان از این اطلاعات برای نتیجهگیری کلیتر در مورد وضعیت کلی خود استفاده کرد. شما میتوانید معیارهایی را برای استرس، انعطافپذیری و نرخ بهبودی خود دریافت کنید، و حتی دادههایی را در مورد میزان آرامش خود در طول جلسات مدیتیشن دریافت خواهید کرد.
من شخصاً توانستهام به روزهای پراسترس نگاه کنم و سپس علائم حیاتی خود را با خط پایه مقایسه کنم. این میتواند برای نظارت بر میزان خوب یا بد بودن مقابله شما با استرس در هر زمان معین و ترسیم پیشرفتهای حاصلشده مفید باشد.
اما همه حلقههای هوشمند یکسان نیستند. Circular’s Ring 2 یکی از معدود حلقههایی است که یکخطی ECG (الکتروکاردیوگرام) خود را ارائه میدهد. این، مانند بسیاری از ساعتهای تناسب اندام که اکنون همین را ارائه میدهند، فعالیت الکتریکی قلب شما را بررسی میکند تا به دنبال ناهنجاریهایی مانند فیبریلاسیون دهلیزی باشد. Evie، در همین حال، خود را به عنوان یک حلقه هوشمند "طراحی شده برای زنان" با تمرکز بر ردیابی چرخه باروری به بازار عرضه میکند.
حلقههای هوشمند در مقابل ساعتهای هوشمند
با خطر برنده شدن جایزه "آره، واضح است" امسال، حلقههای هوشمند جایگزینی برای ساعتهای هوشمند نیستند. حلقهها دارای نمایشگرهای داخلی یا موتورهای لرزشی نیستند، بنابراین تنها راه تعامل با آنها از طریق برنامههای همراه آنها در تلفن شما است.
هیچ راهی برای اینکه بفهمید در هر زمان معین چگونه کار میکنید وجود ندارد، مگر اینکه بتوانید به دستگاه اصلی خود نگاه کنید. حتی هشدارهای فعالیت — پیامهای بازشویی که به شما میگویند اگر برای مدت طولانی ثابت بودهاید، حرکت کنید — فقط میتوانند به تلفن شما ارسال شوند.
شما هیچیک از موارد با ارزش افزودهای که با بیشتر دستگاههای مچی دریافت میکنید را نیز دریافت نخواهید کرد، و نه فقط توانایی گفتن زمان. این بدان معناست که هیچ تماس، برنامه، پاسخ پیام، GPS، تشخیص سقوط یا پرداختهای تلفن همراه از طریق NFC وجود ندارد. چند استثنا وجود دارد: حلقه گلکسی سامسونگ میتواند حرکات نیشگون گرفتن را برای فعال کردن ماشه دوربین یا خاموش کردن آلارمها با یک تلفن سازگار تشخیص دهد.
احتمالاً ارزش دارد که توجه داشته باشید در حالی که هیچ دستگاه پوشیدنی مصرفی به اندازه یک ابزار تشخیصی بالینی دقیق یا قابل اعتماد نخواهد بود، سختافزار کوچکتر ممکن است به معنای کاهش دقت باشد. حلقهها همچنین ممکن است در انواع خاصی از فعالیتها مانند بارفیکس، ددلیفت با هالتر یا هر حرکت دیگری که شامل گرفتن دستگیرهای است که ممکن است لوازم جانبی را به انگشت شما فشار دهد و باعث ناراحتی شود، دخالت کنند.
چه کسی باید از حلقه هوشمند استفاده کند؟
با توجه به ویژگیهای گستردهتری که حتی در ابتداییترین ردیاب تناسب اندام موجود است، سخت است بگوییم حلقههای هوشمند یک انتخاب "بهتر" هستند. یک حلقه 300 دلاری کارهای بسیار کمتری نسبت به یک ردیاب 50 دلاری انجام میدهد، و اگر کیف پول شما راهنمای شما باشد، یک حلقه همیشه یک گزینه لوکس خواهد بود. با این حال، آنچه آنها ارائه میدهند، یک زیباییشناسی بسیار ظریفتر است، به خصوص اگر احتمالاً ردیاب، ساعت هوشمند یا ساعت تناسب اندام نمیپوشید. و این قبل از اینکه به افرادی با حساسیتهای پوستی یا دلایل دیگر برای ترجیح دادن ردیاب کوچکتر و غیر مزاحمتر برسیم.
قبل از خرید حلقه هوشمند به چه نکاتی باید توجه کرد
چه چیزی میخواهید از آن به دست آورید؟
آیا امیدوارید که یک حلقه هوشمند شما را تشویق کند تا بیشتر بیرون بروید و ورزش کنید؟ به شما کمک کند تا مراقب سلامت جسمانی خود باشید؟ سلامت روان خود را مدیریت کنید؟ بهتر است با یک تصویر واضح از آنچه میخواهید وارد شوید زیرا ممکن است کاربردهای محدود آن را ناامیدکننده بدانید.
آیا اندازه انگشت شما خواهد بود؟
اکثر حلقههای هوشمند معتبر، در طول فرآیند سفارش، یک کیت اندازهگیری برای شما ارسال میکنند تا بتوانید راحتترین مدل را پیدا کنید. از شما خواسته میشود که اندازهای را پیدا کنید که به طور محکم روی انگشت اشاره شما قرار گیرد و اطمینان حاصل شود که حسگرها تماس خوبی با پوست شما دارند.
شرکتها اغلب پیشنهاد میکنند که این آدمک پلاستیکی را برای چند روز قبل از ثبت سفارش روی دست خود ببندید. به هر حال، دستان ما میتوانند در طول روز و بسته به دمای محیط متورم و کوچک شوند.
حلقههای معمولی را میتوان (توسط یک جواهرفروش ماهر) کمی بزرگتر یا کوچکتر کرد اگر شکل بدن شما با گذشت زمان تغییر کند. شما نمیتوانید این کار را با اکثر حلقههای هوشمند انجام دهید، بنابراین اگر به طور چشمگیری تغییر اندازه میدهید، باید از ابتدا این فرآیند را طی کنید و دوباره قیمت کامل را بپردازید.
استثنائاتی در این مورد وجود دارد: به عنوان مثال، اگر برای یک طرح پوشش با Ultrahuman هزینه پرداخت کنید، در صورت کاهش وزن، یک تعویض حلقه رایگان دریافت خواهید کرد. به طور حکایتی، برخی از سازندگان اگر با آنها صحبت کنید، تخفیفهای موردی ارائه میدهند، اما این بدیهی است که به تشخیص نام مورد نظر بستگی دارد.
یک نکته که باید در نظر داشته باشید، پوشیدن حلقه خود در حین ورزش است، که همانطور که قبلاً اشاره شد ممکن است یک مشکل باشد. بسته به فعالیت شما، ممکن است یک حلقه در مقایسه با یک ساعت ناراحت کننده باشد. اگر گرفتن دمبل یا فرمان دوچرخه چیزی است که اغلب انجام میدهید، ممکن است بهتر باشد از یک ساعت هوشمند یا دستگاه مچی استفاده کنید. اما برای دوندگان، شناگران یا افراد دیگری که نیازی به گرفتن چیز زیادی در حین ورزش ندارند، یک حلقه باید خوب باشد.
عمر باتری چگونه است؟
حلقههای بزرگتر باتریهای بزرگتری خواهند داشت، بنابراین دادن یک رقم دقیق در مورد اینکه هر حلقه چقدر با یک بار شارژ دوام میآورد بسیار دشوارتر است. خوشبختانه بیشتر حلقهها به جای اینکه باتریهای خود را هورت بکشند، جرعه جرعه مینوشند و بنابراین بیشتر آنها حداقل پنج روز یا بیشتر با یک بار شارژ دوام میآورند. این یک مزیت بزرگ نسبت به برخی از ساعتهای هوشمند است، با توجه به اینکه آنها اغلب فقط یک روز یا بیشتر قبل از نیاز به انرژی بیشتر دوام میآورند.
اگر حلقه هوشمند خود را گم کنید چه کاری میتوانید انجام دهید؟
چندین شرکت ویژگیهای Find My Ring را در برنامههای خود گنجاندهاند تا آخرین مکانی را که حلقه شما به تلفن شما متصل بوده است، شناسایی کنند. با این حال، اگر از طرفداران مینیمالیسم نیستید و خانه شما پر است، ممکن است پیدا کردن آنها دشوارتر باشد. به هر حال، حلقهها موتورهای لرزشی یا بلندگوهایی ندارند که در هنگام جستجوی آنها یک صدای قابل شنیدن ارائه دهند.
من یک بار یک Oura Ring 3 را به مدت دو روز گم کردم قبل از اینکه یک برنامه شخص ثالث را دانلود کنم که میتوانست آن را در چند فوتی پیدا کند. معلوم شد، وقتی تختخواب بچههایم را مرتب کردم، حلقه به داخل روکش لحاف دخترم افتاده بود، که فقط پس از زیر و رو کردن دو بار اتاق، آن را پیدا کردم.
در همین حال، سامسونگ، ردیابی موقعیت مکانی را در برنامه خود ارائه میدهد و میتواند ایده تقریبی از آخرین موقعیت حلقه شما به شما بدهد. اگر در محیطهای تاریک به دنبال آن هستید، میتوانید چراغهای آن را برای چشمک زدن تنظیم کنید، که این چیزی است که رقبای آن ارائه نمیدهند.
آیا هزینههای بلندمدت وجود دارد؟
ماهیت دنیای فناوری، به ویژه در سال 2025، این است که بسیاری از شرکتهای سختافزاری نمیتوانند با فروش یک دستگاه به کاربران هر سه یا چهار سال یکبار، زنده بمانند. بنابراین، برای تکمیل آن درآمد و ارائه یک ارزش پیشنهادی بهتر به کاربران، شرکتها ویژگیهای اضافی را با هزینه اضافی ارائه میدهند.
این میتواند به شکل یک اشتراک ممتاز برای باز کردن ویژگیها و بینشهای اضافی در مورد بدن شما باشد. همچنین خریدهای یکباره برای باز کردن ویژگیهای خاصی وجود دارد که ممکن است بخواهید روی آنها تمرکز کنید، و همچنین ضمانتهای تمدید شده یا بیمهها.
من شرط میبندم که بیشتر مردم قصد دارند قبل از انتخاب ارتقاء، برای چند سال یک حلقه هوشمند ببندند، و بنابراین مهم است که مراقب هزینه کل مالکیت باشید. اگر بودجه شما فقط به پرداخت اولیه میرسد و نه بیشتر، به خاطر داشته باشید که چه ویژگیهایی را از دست خواهید داد.