اندونزی وضعیت ثبت عملیاتی تیکتاک را در این کشور به حالت تعلیق درآورد و مدعی شد که این پلتفرم رسانههای اجتماعی به طور کامل با درخواست اشتراکگذاری دادههای خود در جریان اعتراضات سراسری در ماه اوت همکاری نکرده است. الکساندر صابر، یکی از مقامات وزارت دیجیتال و ارتباطات اندونزی، در یک بیانیه، گفت که تیکتاک با ارائه تنها بخشی از دادهها در حالی که اعتراضات بین 23 تا 30 اوت در جریان بود، قوانین ملی را نقض کرده است.
صابر گفت که به تیکتاک تا 23 سپتامبر فرصت داده شد تا دادههای مربوط به ترافیک، پخش و کسب درآمد خود را تحویل دهد، پس از آن که مشخص شد برخی از حسابهای مرتبط با قمار آنلاین ممکن است از پخش زنده تیکتاک در طول اعتراضات سود برده باشند. تمام اشکال قمار طبق قوانین اندونزی غیرقانونی است. گزارش شده است که تیکتاک گفت که به دلیل سیاست داخلی نمی تواند تمام داده های درخواستی را ارائه دهد. این برنامه اکنون به طور موقت به حالت تعلیق درآمده است، اگرچه بلومبرگ ادعا می کند که تیکتاک در حال حاضر در این کشور در دسترس است.
خشم از وضعیت اقتصاد اندونزی، خشونت گسترده پلیس و تعدادی از سیاستهای دولت، اعتراضات خشونتآمیز ماه اوت را برانگیخت. تیکتاک داوطلبانه ویژگی پخش زنده خود را برای چند روز در طول ناآرامیها به حالت تعلیق درآورد تا این پلتفرم را به یک "فضای امن و متمدن" تبدیل کند. این برنامه بیش از 100 میلیون کاربر در این کشور دارد.
صابر هیچ اشاره ای به مدت زمان این ممنوعیت نکرد. همانطور که رویترز گزارش داد، سخنگوی تیکتاک گفت که این شرکت به قوانین کشورهایی که در آن فعالیت میکند احترام میگذارد و افزود که برای یافتن راه حلی با وزارت دیجیتال همکاری میکند.