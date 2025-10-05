یک گزینه رایگان و مبتنی بر تبلیغات Xbox Cloud Gaming ممکن است در راه باشد

این هفته اخبار Xbox بسیار زیاد بوده است. بسیاری از مردم هنوز در حال کنار آمدن با خبر ناگهانی Microsoft هستند که قیمت اشتراک Game Pass Ultimate قرار است 50 درصد افزایش یابد. و اگر این موضوع شما را به طور کامل از Xbox دور کرده است، به نظر می رسد که Microsoft ممکن است به زودی تلاش کند تا با ارائه رایگان سرویس بازی ابری خود، شما را وسوسه کند. یعنی یک نسخه بسیار محدود از آن، با تبلیغات.

به گزارش The Verge، مایکروسافت در حال آماده شدن برای اعلام یک نسخه مبتنی بر تبلیغات Xbox Cloud Gaming است که این هفته سرانجام از حالت بتا خارج شد. منابعی که گفته می شود با استراتژی مایکروسافت آشنا هستند به The Verge گفتند که پخش بازی با تبلیغات از قبل به صورت داخلی با کارمندان آزمایش می شود. طبق گزارش ها، شما قادر خواهید بود بازی های انتخابی که مالک آن هستید و همچنین مجموعه ای از عناوین Xbox Retro Classics را بازی کنید. مایکروسافت همچنین بازی های Free Play Days را ارائه می دهد، ابتکاری که از قبل به کاربران Xbox اجازه می دهد تا بازی ها را در طول یک آخر هفته امتحان کنند. همه اینها بدون اشتراک پولی Game Pass امکان پذیر خواهد بود.

اما نکته اجتناب ناپذیر، فراتر از کاتالوگ محدود بازی های موجود، این است که ممکن است مجبور شوید تا چندین دقیقه محتوای تبلیغاتی را قبل از ورود به بازی تماشا کنید، و به نظر می رسد محدودیت های زمانی متعددی نیز وجود دارد. در حال حاضر با محدودیت زمانی یک ساعته، حداکثر پنج بار در ماه آزمایش می شود، اگرچه این ممکن است در زمان راه اندازی تغییر کند.

مایکروسافت می تواند به زودی سطح Xbox Cloud Gaming مبتنی بر تبلیغات خود را در نسخه بتا راه اندازی کند، و طبق گزارش ها، در رایانه شخصی، Xbox، دستگاه های دستی و در مرورگرها در دسترس خواهد بود. آنچه مشخص نیست این است که چه کیفیتی از پخش در نسخه رایگان ارائه می شود. گزینه 1440p که اخیراً برای Xbox Cloud Gaming باز شده است، منحصر به Game Pass Ultimate خواهد بود و مایکروسافت "بهترین کیفیت" پخش را برای گران ترین طرح خود ذخیره می کند. شما در سطوح Premium و Essential به 1080p محدود خواهید شد.

هر سه سطح پولی Game Pass شامل بازی ابری نامحدود است، اما هر چه بیشتر به پایین بروید، زمان انتظار طولانی تر می شود. منصفانه است اگر فرض کنیم که هر سرویس ابری رایگان که به Game Pass مرتبط نیست، با زمان انتظار طولانی تری مواجه خواهد شد، اگرچه شاید تبلیغات اجباری به هر حال آن ها را به خوبی پنهان کنند.