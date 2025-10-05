با رونق هوش مصنوعی، ساخت مراکز داده جدید has skyrocketed و این بیدلیل هم نیست — some communities که این تأسیسات را به عنوان همسایه در نظر میگیرند are now با water shortages و strained power supplies روبرو هستند. در حالی که ردپای مراکز داده فناوری برای دههها در حال رشد بوده است، به نظر میرسد هوش مصنوعی مولد، تأثیرات این عملیات را به سمت فاجعهبار سوق داده است. دقیقاً چه چیزی باعث میشود این مراکز داده جدید چنین باری بر محیط زیست و زیرساختهای موجود باشند و آیا کاری از دست ما برمیآید که آن را اصلاح کنیم؟
تراشهها
صنعت بر این باور است که هوش مصنوعی راه خود را به هر گوشه از زندگی ما باز خواهد کرد و بنابراین نیاز به ایجاد ظرفیت کافی برای رسیدگی به آن تقاضای پیشبینیشده دارد. اما سختافزاری که برای کارکرد هوش مصنوعی استفاده میشود، به قدری پرمصرفتر از تأسیسات رایانش ابری استاندارد است که نیاز به تغییری اساسی در نحوه طراحی مراکز داده دارد.
به طور معمول مهمترین بخش یک رایانه "مغز" آن، واحد پردازش مرکزی (CPU) است. این واحد برای انجام طیف گستردهای از وظایف طراحی شده است و به صورت یک به یک به آنها میپردازد. یک CPU را به عنوان یک بزرگراه یکبانده تصور کنید که در آن هر وسیله نقلیه، بدون توجه به اندازه، میتواند با سرعتی فوقالعاده از A به B برسد. در عوض، هوش مصنوعی به واحدهای پردازش گرافیکی (GPU) متکی است که خوشههایی از پردازندههای کوچکتر و تخصصیتر هستند که همگی به صورت موازی اجرا میشوند. در این مثال، یک GPU یک بزرگراه هزاربانده با محدودیت سرعت فقط 30 مایل در ساعت است. هر دو سعی میکنند تعداد زیادی وسیله نقلیه مجازی را در مدت زمان کوتاهی به مقصد خود برسانند، اما رویکردهای کاملاً متضادی را برای حل این مشکل در پیش میگیرند.
فیل بور، رئیس محصول در Lumai، یک شرکت بریتانیایی است که به دنبال جایگزینی GPUهای سنتی با پردازندههای نوری است. او توضیح داد: «در هوش مصنوعی، شما به طور مکرر عملیات مشابهی را انجام میدهید و میتوانید این کار را به طور موازی در مجموعه دادهها انجام دهید.» این به GPUها نسبت به CPUها در وظایف بزرگ اما اساساً تکراری، مانند گرافیک، اجرای مدلهای هوش مصنوعی و استخراج ارز دیجیتال برتری میدهد. او گفت: «شما میتوانید مقدار زیادی داده را خیلی سریع پردازش کنید، اما هر بار همان مقدار پردازش را انجام میدهید.»
به همان روشی که بزرگراه هزاربانده بسیار پرهزینه خواهد بود، هرچه GPUها قدرتمندتر شوند، مصرف انرژی آنها بیشتر میشود. بور گفت: «در گذشته، با [تکامل CPUها] میتوانید ترانزیستورهای بسیار بیشتری را روی یک دستگاه قرار دهید، اما مصرف کلی انرژی تقریباً یکسان باقی میماند.» آنها همچنین مجهز به «واحدهای تخصصی هستند که کار [خاصی] را سریعتر انجام میدهند تا تراشه بتواند زودتر به حالت بیکار بازگردد.» در مقایسه، «هر تکرار یک GPU ترانزیستورهای بیشتر و بیشتری دارد، اما توان هر بار به طور تصاعدی افزایش مییابد، زیرا به دست آوردن سود از این فرآیندها دشوار است.» بور گفت: آنها نه تنها از نظر فیزیکی بزرگتر هستند — که منجر به تقاضای انرژی بالاتر میشود — بلکه «به طور کلی تمام واحدهای پردازش را به طور همزمان فعال میکنند.»
در سال 2024، آزمایشگاه ملی لارنس برکلی گزارش اجباری کنگره را در مورد energy consumption of data centers منتشر کرد. این گزارش افزایش شدیدی را در میزان برق مصرفی مراکز داده با رواج بیشتر GPUها نشان داد. مصرف برق از سال 2014 تا 2016 در حدود 60 TWh ثابت بود، اما در سال 2018 شروع به افزایش کرد و به 76 TWh رسید و تا سال 2023 به 176 TWh جهش کرد. تنها در پنج سال، مصرف انرژی مراکز داده از 1.9 درصد کل ایالات متحده به بیش از دو برابر افزایش یافت و به نزدیک به 4.4 درصد رسید — و پیشبینی میشود این رقم تا ابتدای دهه 2030 به 12 درصد برسد.
گرما
مانند رشته لامپ، با حرکت الکتریسیته از طریق سیلیکون تراشههای رایانه، با مقاومت مواجه میشود و گرما تولید میکند. با گسترش آن استعاره بهرهوری انرژی از قبل، CPUها در اینجا به LEDهای مدرن نزدیکتر هستند، در حالی که GPUها، مانند لامپهای رشتهای قدیمی، مقدار زیادی از توان خود را به مقاومت از دست میدهند. جدیدترین نسل مراکز داده هوش مصنوعی پر از قفسههای متعدد از این تراشهها است که بسته به نیاز و بودجه مالک، هر کدام چیزی را که بور آن را "مقدار زیادی گرما" توصیف کرد، بیرون میدهند.
گرما فقط یک محصول جانبی ناخوشایند نیست: اگر تراشهها خنک نگه داشته نشوند، مشکلات عملکرد و طول عمر را تجربه خواهند کرد. انجمن مهندسان گرمایش، تبرید و تهویه مطبوع آمریکا (ASHRAE) publishes guidelines برای اپراتورهای مراکز داده منتشر میکند. این انجمن طرفدار این است که اتاقهای سرور بین 18 تا 27 درجه سانتیگراد (64.4 تا 80.6 درجه فارنهایت) نگه داشته شوند. با توجه به حجم زیاد گرمایی که GPUها بیرون میدهند، حفظ آن دما نیاز به مهندسی فشرده و انرژی زیادی دارد.
اکثر مراکز داده از چند روش برای نگه داشتن سختافزار خود در دمای مطلوب استفاده میکنند. یکی از قدیمیترین راهها برای به حداکثر رساندن کارایی تهویه مطبوع، تکنیکی از مهار راهروهای گرم و سرد است. اساساً هوای سرد از طریق قفسههای سرور رانده میشود تا آنها را خنک نگه دارد، در حالی که هوای گرمی که آن سرورها بیرون میدهند، برای خنک شدن و بازچرخش کشیده میشود.
بسیاری از مراکز داده، به ویژه در ایالات متحده، به اثر خنککنندگی که هنگام تبدیل آب از مایع به گاز رخ میدهد، متکی هستند. این کار با کشیدن هوای گرم از طریق یک محیط مرطوب برای تسهیل تبخیر و دمیدن هوای خنکشده حاصل در اتاق سرور انجام میشود، به روشی که به عنوان خنکسازی تبخیری مستقیم شناخته میشود. همچنین خنکسازی تبخیری غیرمستقیم نیز وجود دارد که به طور مشابه عمل میکند، اما یک مبدل حرارتی اضافه میکند — دستگاهی که برای انتقال حرارت بین محیطهای مختلف استفاده میشود. در این نوع تنظیمات، گرما از هوای گرم منتقل میشود و جدا از اتاق سرور خنک میشود تا از افزایش سطح رطوبت در داخل خانه جلوگیری شود.
مراکز داده تا حدی به دلیل نیازهای خنکسازی خود، ردپای آبی بسیار زیادی دارند. Lawrence Berkeley report دریافت که در سال 2014، مراکز داده مستقر در ایالات متحده 21.2 میلیارد لیتر آب مصرف کردند. با این حال، تا سال 2018، این رقم به 66 میلیارد لیتر جهش یافته بود که بیشتر آن به چیزی نسبت داده شد که به طور جمعی آن را تأسیسات "فوقمقیاس" مینامند، که شامل عملیات متمرکز بر هوش مصنوعی میشود. در سال 2023، مراکز داده سنتی ایالات متحده گزارش دادند که 10.56 میلیارد لیتر آب مصرف کردهاند، در حالی که تأسیسات هوش مصنوعی حدود 55.4 میلیارد لیتر استفاده کردهاند. پیشبینیهای این گزارش بر این باور است که تا سال 2028، مراکز داده هوش مصنوعی احتمالاً تا 124 میلیارد لیتر آب مصرف خواهند کرد.
بر اساس یک study منتشر شده در مجله Environmental Research Letters در سال 2021، "به طور کلی، مراکز داده جزو ده صنعت برتر مصرف کننده آب در صنایع صنعتی یا تجاری در ایالات متحده هستند." حدود یک پنجم از این مراکز داده از آب حوزههای آبخیز تحت فشار استفاده میکنند، یعنی مناطقی که در آن تقاضا برای آب ممکن است بیشتر از عرضه طبیعی باشد.
اکثر water consumed by data centers تبخیر میشود و بلافاصله دوباره پر نمیشود، در حالی که بقیه به تصفیهخانههای فاضلاب میرود. همانطور که یک گروه سه نفره از دانشگاهیان در مقالهای برای The Dallas Morning News توضیح دادند، مراکز داده "به طور مؤثر [آب آشامیدنی] را از چرخه آب محلی حذف میکنند." آبی که در فرآیند خنکسازی استفاده میشود، معمولاً با مواد شیمیایی مانند بازدارندههای خوردگی و مواد ضد باکتری تصفیه میشود که از رشد باکتریها جلوگیری میکند. فاضلاب حاصل اغلب حاوی آلایندهها است، بنابراین نمیتوان آن را برای مصرف انسانی یا کشاورزی بازیافت کرد.
و مصرف آب مراکز داده فراتر از خنکسازی است. بخش بسیار بزرگتری از ردپای آبی آنها را میتوان به مصارف غیرمستقیم، عمدتاً از طریق برق تولید شده توسط نیروگاهها، اما همچنین از طریق تأسیسات فاضلاب نسبت داد. این موارد حدود سه چهارم ردپای آبی یک مرکز داده را تشکیل میدهند، این مطالعه نشان میدهد. نیروگاهها use water به روشهای مختلفی استفاده میکنند، در درجه اول برای خنکسازی و تولید بخار مورد نیاز برای چرخاندن توربینهای تولید کننده برق. به گفته نویسندگان، 1 مگاوات ساعت انرژی مصرف شده توسط مراکز داده در ایالات متحده به طور متوسط به 7.1 متر مکعب آب نیاز دارد.
نویسندگان توضیح میدهند: "مراکز داده به طور غیرمستقیم به آب هر ایالت در ایالات متحده متکی هستند، که بیشتر آن از نیروگاههایی تهیه میشود که آب را از زیر حوضههای ایالتهای ساحلی شرقی و غربی میگیرند." برای رسیدگی کافی به موضوع آب، مصرف انرژی نیز باید مهار شود.
بررسی جایگزینها
یکی از رویکردهای اصلی برای کاهش ردپای آبی عظیم این سیستمها، استفاده از خنکسازی مایع حلقه بسته است. این روش در مقیاس کوچکتر در رایانههای شخصی رده بالا رایج است، جایی که اجزای تولید کننده گرما، مانند CPU و GPU، مبدلهای حرارتی بزرگی دارند که مایعی از طریق آنها پمپ میشود. این مایع گرما را دور میکند و سپس باید از طریق مبدل حرارتی دیگر یا یک واحد تبرید خنک شود، قبل از اینکه دوباره به گردش درآید.
خنکسازی مایع به طور فزایندهای رایج میشود، به ویژه در مراکز داده هوش مصنوعی، با توجه به گرمایی که GPUها تولید میکنند. به استثنای مشکلات مکانیکی، مانند نشتی، و آبی که برای راه اندازی تاسیسات به طور کلی مورد نیاز است، سیستمهای حلقه بسته تلفات آب را تجربه نمیکنند و بنابراین تقاضای معقولتری را از منابع آب محلی دارند. خنکسازی مایع مستقیم به تراشه به طور چشمگیری مصرف آب بالقوه یک مرکز داده را کاهش میدهد و کارآمدتر از سیستمهای خنکسازی هوا سنتی گرما را حذف میکند. در سالهای اخیر، شرکتهایی از جمله Google، NVIDIA و Microsoft از سیستمهای خنکسازی مایع به عنوان راهی پایدارتر به جلو حمایت کردهاند. و researchers در حال بررسی راههایی برای به کارگیری این رویکرد در سطح دانهایتر هستند تا گرما را مستقیماً در منبع مهار کنند.
در حالی که صفحات سرد (تختههای فلزی با لولهها یا کانالهای داخلی برای جریان خنک کننده) معمولاً در سیستمهای خنکسازی مایع برای انتقال گرما از لوازم الکترونیکی استفاده میشوند، مایکروسافت در حال آزمایش یک سیستم خنکسازی مبتنی بر میکروفلوئیدیک است که در آن خنک کننده مایع از طریق کانالهای کوچکی در پشت خود تراشه حرکت میکند. در آزمایشگاه، این سیستم "تا سه برابر بهتر از صفحات سرد در حذف گرما" عمل کرد و این شرکت گفت "میتواند به طور موثر سروری را خنک کند که خدمات اصلی را برای یک جلسه شبیه سازی شده Teams اجرا میکند." یک blog post درباره یافتهها خاطرنشان کرد: "میکروفلوئیدیک همچنین حداکثر افزایش دمای سیلیکون داخل GPU را تا 65 درصد کاهش داد، اگرچه این مقدار با نوع تراشه متفاوت خواهد بود."
گزینه دیگر خنکسازی "رایگان" است، یا استفاده از شرایط طبیعی محیطی در محل مرکز داده برای خنک کردن عملیات. خنکسازی رایگان مبتنی بر هوا از هوای بیرون در مکانهای سرد استفاده میکند، در حالی که خنکسازی رایگان مبتنی بر آب به منابع آب سرد مانند آب دریا متکی است. برخی از تأسیسات این را با rainwater harvesting برای سایر نیازهای آبی خود، مانند رطوبتسازی، جفت میکنند.
پردیس استارت، یک پروژه مرکز داده در پرتغال، در محل یک نیروگاه زغال سنگ قدیمی واقع شده است و از بسیاری از زیرساختهای قدیمی آن استفاده خواهد کرد. دمای بالا به جای استفاده ساده از یک حلقه بسته، به تعامل سیستم حلقه بسته با یک حلقه باز نیاز دارد. هنگامی که پردیس به طور کامل عملیاتی شود، گرمای آن به حدود 1.4 میلیون تن متر مکعب آب دریا در روز منتقل میشود. عمر ویلسون، مدیر ارشد بازاریابی پردیس استارت، گفت که تا زمانی که آب به منبع خود بازگردد، دمای آن با دریای اطراف یکسان خواهد بود. پردیس استارت همچنین متعهد شده است که هیچ گونه اتلاف آب معناداری از این فرآیند وجود نخواهد داشت.
روش خنکسازی جدید دیگری نیز وجود دارد، غوطهوری، که در آن تجهیزات محاسباتی — همانطور که حدس میزنید — در یک مایع غیررسانا غوطهور میشوند که برای جذب گرما مناسب است. ویلسون آن را به عنوان یک رویکرد نسبتاً خاص توصیف کرد که در برخی از کاربردهای استخراج ارز دیجیتال استفاده میشود، اما توسط تأسیسات در مقیاس صنعتی استفاده نمیشود.
برای همگام شدن با نیازهای انرژی و خنکسازی، برخی از محققان میگویند که صنعت باید به منابع تجدیدپذیر نگاه کند. نویسندگان مطالعه ذکر شده در بالا در Environmental Research نوشتند: "اتصال مستقیم تأسیسات مراکز داده به منابع انرژی بادی و خورشیدی تضمین میکند که ردپای آب و کربن به حداقل میرسد." آنها افزودند که حتی خرید گواهیهای انرژی تجدیدپذیر — که هر کدام نشان دهنده یک مگاوات ساعت برق تولید شده از یک منبع تجدیدپذیر و تحویل داده شده به شبکه است — میتواند به تغییر شبکه به سمت این منابع در طول زمان کمک کند. "بارهای کاری مرکز داده را میتوان بین مراکز داده منتقل کرد تا با بخشی از شبکه همسو شود که در آن منابع برق تجدیدپذیر از تقاضای لحظهای فراتر میرود."
منابع زمین گرمایی به ویژه امیدوارکننده به نظر میرسند. بر اساس گزارش اخیر گروه Rhodium Group، انرژی زمین گرمایی میتواند تا 64 درصد از رشد پیشبینی شده تقاضای برق مراکز داده در ایالات متحده را "تا اوایل دهه 2030" برآورده کند. در غرب ایالات متحده، زمین گرمایی میتواند 100 درصد از رشد تقاضا را در مناطقی مانند فینیکس، دالاس-فورت ورث و لاس وگاس برآورده کند.
برای خنکسازی، میتوان از پمپهای حرارتی زمین گرمایی برای "بهرهگیری از دماهای خنک ثابت" یافت شده در صدها فوت زیر سطح استفاده کرد. یا، در مکانهایی که سفرههای آب کم عمق وجود دارد، مراکز داده میتوانند از چیلرهای جذبی زمین گرمایی استفاده کنند. این چیلرها به گرمای کم درجه در اعماق کم عمقتر متکی هستند "تا یک واکنش شیمیایی را تحریک کنند که بخار آب تولید میکند." این گزارش توضیح میدهد: "این بخار آب هنگام عبور از کندانسور خنک میشود و اجزای فناوری اطلاعات یک مرکز داده را با استفاده از تبخیر خنک میکند."
مراکز داده آیرون ماونتین یک geothermally cooled data center در بویرز، پنسیلوانیا در محل یک معدن سنگ آهک قدیمی اداره میکند. یک مخزن زیرزمینی 35 هکتاری، منبعی در تمام طول سال از آب خنک را فراهم میکند. زمین گرمایی ممکن است هنوز یک راه حل گسترده نباشد، اما در حال رواج است. در سال 2024، Meta از مشارکت با Sage Geosystems برای تأمین حداکثر 150 مگاوات (MW) برق زمین گرمایی به مراکز داده خود از سال 2027 خبر داد.
فراتر از سختافزار
ویجی گادپالی، دانشمند ارشد مرکز ابررایانه آزمایشگاه لینکلن MIT، میگوید در حالی که روشهای خنکسازی جدید بدون شک به کاهش برخی از تقاضاهای بیش از حد منابع مراکز داده هوش مصنوعی کمک میکند، اولین گام برای تغییر معنادار، شفافیت است. شرکتهای هوش مصنوعی باید در مورد انتشار گازهای گلخانهای و استفاده از منابع مرتبط با عملیات خود صریح باشند تا به مردم دید واضحی از ردپای خود بدهند.
سپس سختافزار وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. گادپالی گفت: گنجاندن طراحی هوشمندانه تر تراشه — یعنی پردازندههایی با ویژگیهای عملکرد بهتر — میتواند کمک زیادی به پایدارتر کردن مراکز داده کند. و مراکز داده بزرگ اغلب "کم استفاده" هستند، با قدرت زیادی که به طور کارآمد تخصیص نمییابد. به جای تکیه بر فشار برای ساخت تأسیسات بیشتر، صنعت باید ابتدا از ظرفیت مراکز داده موجود به طور بهتری استفاده کند.
به طور مشابه، بسیاری از مدلهای هوش مصنوعی امروزی برای وظایفی که به آنها داده میشود، بسیار قدرتمند هستند. گادپالی گفت: رویکرد فعلی "مانند برش همبرگر با اره برقی است." "آیا کار میکند؟ مطمئناً… اما قطعاً زیادهروی است." این نباید اینطور باشد. گادپالی با اشاره به اینکه این امر به ویژه در مورد سیستمهای "عاملدار" جدید صدق میکند، گفت: "ما در بسیاری از موارد دریافتهایم که میتوانید از یک مدل کوچکتر اما تنظیم شده استفاده کنید تا به عملکردی مشابه یک مدل بسیار بزرگتر دست یابید." "شما اغلب هزاران پارامتر مختلف یا ترکیبهای مختلفی از چیزها را امتحان میکنید تا کشف کنید که کدام بهترین است، و با کمی باهوشتر بودن، میتوانیم بسیاری از بارهای کاری یا بسیاری از آن ترکیبات را که شما را به سمت پاسخ صحیح نمیبرد، حذف یا اساساً خاتمه دهیم."
هر یک از آن پارامترهای غیر ضروری نه تنها یک بن بست محاسباتی است، بلکه تلنگری دیگر به سمت خاموشیهای چرخشی، آب آشامیدنی کمتر و افزایش هزینههای آب و برق برای جوامع اطراف است. همانطور که گادپالی گفت: "ما فقط بزرگتر و بزرگتر میسازیم بدون اینکه به این فکر کنیم که آیا واقعاً به آن نیاز داریم؟"