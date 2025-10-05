بررسی نیسان لیف 2026: همچنان بهترین خودروی برقی مقرون به صرفه

"اوه، این خیلی خوبه."

من این را مرتباً با خودم تکرار می کردم وقتی برای اولین بار 2026 Nissan Leaf را از نزدیک دیدم، مثل کلیپ تیفانی هدیش که اغلب به آن اشاره می‌شود. به سرعت متوجه شدم که دوست نداشتن این تکرار سوم لیف سخت است. صندلی‌های آن فوق‌العاده راحت هستند، صفحه نمایش اطلاعات و سرگرمی آن عریض و فراگیر است و سانروف الکترومغناطیسی آن شبیه چیزی است که برای یک ماشین ممتازتر ساخته شده است. من مدل رده بالای لیف را آزمایش کردم که با قیمت 38990 دلار به فروش می رسد، اما همچنان ارزش زیادی را با آن قیمت ارائه می دهد. و این باعث می شود که فکر کنم مدل 30000 دلاری سطح پایه - که دارای صفحه نمایش کوچکتر، صندلی های ارزان تر و بدون سانروف است - به طور مشابه عالی خواهد بود. بار دیگر، نیسان لیف عنوان خودروی برقی ارزان ایده آل را به خود اختصاص داده است.

به راحتی می توان فراموش کرد که لیف اصلی نیسان یک خودروی انقلابی بود. این خودرو که در سال 2010 با قیمت کمتر از 33000 دلار عرضه شد، اولین خودروی برقی واقعاً مقرون به صرفه در بازار بود. مطمئناً کوچک بود و خیلی دور نمی رفت، اما نیسان در نهایت این مشکلات را با مدل نسل دوم برطرف کرد (که من در نهایت اوایل امسال خریدم). اما این در زمانی اتفاق افتاد که جهان بیشتر هیجان زده بود تا ورود تسلا را به این عرصه با خودروهای ارزان‌تر مانند مدل 3 و مدل Y ببیند، و لیف بار دیگر زمانی که دیگر خودروسازان به عرصه خودروهای برقی پیوستند، تحت الشعاع قرار گرفت.

اکنون لیف بازگشته و بهتر از همیشه است. استایل شاسی بلند جمع و جور آن باعث می شود که نسبت به طراحی اصلی هاچ بک مدل قبلی، آینده نگرتر به نظر برسد، می تواند تا 300 مایل برد داشته باشد (از حداکثر 212 مایل با لیف SV Plus قبلی بیشتر است) و فضای بار بیشتری را با صندلی های عقب تاشو ارائه می دهد (55.5 فوت مکعب در مقایسه با 30 فوت مکعب). و با گزینه رنگ فیروزه ای جدید لیف، واقعاً در جاده خودنمایی می کند. در حالی که در طول آزمایش من به اندازه VW id.Buzz سرها را نچرخاند، چندین همسایه اظهار داشتند که به سادگی باحال به نظر می رسد.

در یک سطح اساسی، نیسان لیف 2026 فریاد می زند "خودروی برقی جدید داغ" به شکلی که مدل قدیمی به سادگی این کار را نمی کرد. خط سقف شیب دار و نمای جانبی منحصر به فرد آن باعث می شود که به طور همزمان شبیه یک کوپه اسپرت و یک شاسی بلند کوچک باشد. چراغ‌های LED جلو و عقب آن، حال و هوای علمی تخیلی را القا می‌کنند. همان همسایه هایی که مجذوب این لیف شده بودند، حتی متوجه نشدند که من یک مدل 2018 را درست در کنار آن پارک کرده ام. آنها فقط فکر می کردند که یک هاچ بک قدیمی خسته کننده است. از زمان پیدایش، طراحی نیسان لیف از یک کنجکاوی عجیب و غریب به خودرویی تبدیل شده است که ناامیدانه هدفش جریان اصلی بودن است. این بار، انتخاب های طراحی نیسان فوق العاده مطمئن به نظر می رسند.

قدم گذاشتن به داخل لیف این موضوع را بیش از پیش روشن می کند: من صندلی های چرمی مصنوعی نرم آن را دوست داشتم، که به محض تنظیم تنظیمات پشتیبانی کمر، به طور کامل از کمر دردناک من حمایت می کردند. صفحه نمایش های عظیم دوگانه 14.3 اینچی اطلاعات و سرگرمی آن نیز تأثیر قابل توجهی می گذارند. اولین صفحه نمایش که در پشت فرمان قرار دارد، دیدن سرعت فعلی، میزان شارژ و اطلاعات رانندگی اضافی را آسان می کند. اما صفحه نمایش مرکزی است که جایزه را می برد - به طرز باشکوهی رنگارنگ است و به اندازه کافی روشن است که در نور شدید خورشید قابل مشاهده باشد. برای ناوبری Google Maps داخلی لیف عالی است، اما هنگام استفاده از CarPlay بی‌سیم، حتی بهتر است، زیرا هر برنامه کل صفحه را پر می‌کند. (و خوشبختانه، پشتیبانی از CarPlay بی سیم و Android Auto در هر تریم لیف در دسترس است.)

لیف پایه 2026 دارای صندلی های پارچه ای و دو صفحه نمایش 12.3 اینچی است، اما از عکس هایی که دیده ام، همچنان به نظر می رسد که یک گام جلوتر از اکثر تنظیمات اطلاعات و سرگرمی است. مدل بررسی من همچنین دارای یک سیستم صوتی 10 بلندگوی "Bose Personal Plus" بود که شامل بلندگوهای کوچکی در داخل پشت سری صندلی های راننده و سرنشین است. این باعث می شود صدای موسیقی کمی فراگیرتر به نظر برسد، اما مهمتر از آن، به عنوان یک راه مخفی برای ارائه دستورالعمل های ناوبری به راننده بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران در خودرو نیز عمل می کند. در طول آزمایش، متوجه شدم که سیستم Bose برای بیشتر موسیقی ها غنی و با جزئیات است (دارای یک ساب ووفر کوچک است، بنابراین هر چیزی که بیس سنگین باشد، مبهم به نظر می رسد)، و من واقعاً از اینکه دستورالعمل ها در گوشم زمزمه می شود قدردانی کردم.

Here the sunroof is partially shaded. Devindra Hardawar for Engadget

سانروف پانورامای لیف که فقط در تریم رده بالای Platinum+ FWD موجود است، نیز تأثیر قابل توجهی می گذارد. این سانروف در حالی که گرمای خورشید را مسدود می کند، نور زیادی را وارد می کند و همچنین می تواند با لمس یک دکمه با به اصطلاح فناوری Polymer Dispersed Crystal Display مات شود. شما همچنین می توانید آن را فقط بخشی از خودرو را سایه دار کنید، که زمانی مفید است که من مقداری نور می خواهم، اما بچه هایم در صندلی عقب نمی خواهند. حالت سایه دار همچنان نور پراکنده را وارد می کند، اما آنقدر قوی نیست که سایه ایجاد کند (تقریباً مانند یک فیلتر خورشیدی کامل عمل می کند و به شما امکان می دهد خورشید را با خیال راحت ببینید). با این حال، لیف را زیاد تاریک نمی کند، بنابراین ممکن است برای نوزادان چرت زن به سایه اضافی نیاز داشته باشید.

به گفته کریستین اسپنسر، مدیر ارشد و مهندس نیسان، این شرکت دریافت که فناوری سایه بان سانروف نیز فضای سر بیشتری را فراهم می کند. افزودن سایه جمع شونده سنتی چند اینچ مورد نیاز را کم می کرد. در حال حاضر، سقف پهن و گرد لیف باید به راحتی برای رانندگان و سرنشینان بسیار قد بلند مناسب باشد. اسپنسر در گفت‌وگو با انگجت، خاطرنشان کرد که نیسان برخی از عناصر طراحی را از خودروهای موجود، مانند خودروی اسپورت Z، شاسی‌بلند Rogue و خودروی برقی Ariya نیز آورده است. به‌طور خاص، سیستم تعلیق 4 پیوندی محکم لیف جدید مستقیماً از Ariya می‌آید و به پایدارتر شدن خودرو در هنگام عبور از دست‌اندازها و در سرعت‌های بالا کمک می‌کند.

This is one of two charging ports on the 2026 Leaf. Devindra Hardawar for Engadget

این چیزی است که من قطعاً در طول سفر 100 مایلی اخیر متوجه شدم. لیف به لطف موتور الکتریکی 214 اسب بخاری خود (که از 147 اسب بخار در نسل قبلی افزایش یافته است، اما با همان عملکرد مدل های SV Plus رده بالا قبلی مطابقت دارد) برای رسیدن به سرعت بزرگراه سریع است. لیف اصلاح شده همچنین در هنگام حرکت در کنار خودروهای بسیار بزرگتر و در بادهای آشفته بسیار محکم به نظر می رسد، در حالی که مدل قبلی همیشه در سرعت های بالا کمی ناپایدار به نظر می رسید. استحکام کلی منجر به فرمان کمی شل در لیف 2026 می شود، اما من همچنان رانندگی با آن را راحت تر از EV6 هم اندازه کیا یافتم. همسر و فرزندانم که کمتر به پویایی رانندگی اهمیت می دهند، خاطرنشان کردند که سواری با آن بسیار نرم است.

سفر 100 مایلی من لیف را از شارژ کامل به 60 درصد رساند، که مطابق با 259 مایل برد موجود در مدل بررسی Platinum+ من است. (جالب اینجاست که با افزایش مشخصات لیف، برد را از دست می دهید. مطمئنم لاستیک های بزرگ 19 اینچی به راندمان کمک نکرد - مدل های ارزان تر دارای لاستیک های 18 اینچی هستند.) من توانستم لیف را از 65 درصد به 100 درصد یک شبه با شارژر استاندارد سطح 1 شارژ کنم. علاوه بر پورت استاندارد J1772 برای شارژ سطح 1 و 2 در خانه، لیف همچنین شامل یک پورت به سبک تسلا (NACS، در بالا) برای شارژ سریع در سوپرشارژرهای تسلا است. این امر لیف 2026 را برای سفرهای جاده ای بسیار مناسب تر از مدل قدیمی می کند، که با یک پورت CHAdeMO قدیمی برای شارژ سریع گیر کرده بود.

The nissan Leaf 2018 (left) next to the 2026 model (right). Devindra Hardawar for Engadget

تفاوت عمده ای که من از لیف 2018 خود متوجه شدم این است که مدل جدید در واقع از نظر داخلی مانند یک خودروی برقی واقعی به نظر می رسد، نه اینکه از یک قاب ساخته شده باشد که در ابتدا برای یک خودروی بنزینی طراحی شده بود. کنسول مرکزی آزاردهنده از لیف نسل دوم - که از پلاستیک ارزان قیمت ساخته شده بود و منجر به برخورد زانوهای زیادی شد که مجبور شدم یک بالشتک نصب کنم - به طور کامل از بین رفته است و جای خود را به فضایی برای یک کوله پشتی یا کیف دستی کوچک در کنار پای راست شما داده است. کف لیف جدید نیز بسیار پایین قرار دارد، که به سرنشینان ردیف دوم فضای پای زیادی می دهد.

با این حال، هر تغییری یک گام واقعی به جلو نیست. در حالی که لیف 2026 در مجموع فضای بار بیشتری نسبت به نسخه قبلی ارائه می دهد، زمانی که صندلی های عقب بالا هستند، 3.6 فوت مکعب از فضای ذخیره سازی را از دست می دهد. و اگر بچه‌ها در صندلی‌های ماشین دارید، آن صندلی‌های عقب همیشه بالا خواهند بود. من توانستم در طول یک سفر اخیر یک سه چرخه کوچک، دو اسکوتر، وسایل محافظ و یک کولر کوچک را در آن جای دهم، اما قطعاً جای کمی داشت. در یک نکته روشن تر، حداقل توانستم یک صندلی ماشین ترکیبی بزرگ و یک صندلی تقویت کننده کوچکتر را بدون مشکل در آن جای دهم. من همچنین واقعاً از اتصالات LATCH به راحتی در دسترس نیسان که به رنگ روشن و به راحتی قابل مشاهده هستند قدردانی کردم. لازم نیست مانند سایر خودروها برای یافتن آنها زیر کوسن ها به دنبال آنها بگردید.

Here you can see a Doona tricycle, two scooters and a cooler. Devindra Hardawar for Engadget

خبرهای بدی نیز برای طرفداران رانندگی با یک پدال وجود دارد: نیسان ویژگی اصلی "E-pedal" خود را با "E-step" جایگزین کرده است، که می تواند به طور چشمگیری سرعت لیف را با ترمز احیا کننده کاهش دهد، اما خودرو را به طور کامل متوقف نمی کند. به گفته اسپنسر، این تا حدی به دلیل مقررات ژاپن است که ترجیح می دهند ترمز تنها راه برای توقف کامل خودرو باشد. اما اگر به راحتی رانندگی با یک پدال عادت کرده اید و هرگز به ترمزها دست نمی زنید، ناامید کننده است، ویژگی ای که نیسان به پیشگامی آن با لیف نسل دوم کمک کرد. اسپنسر می گوید که این شرکت بازخوردهای زیادی در مورد از دست دادن رانندگی واقعی با یک پدال شنیده است، بنابراین می تواند ویژگی باشد که نیسان دوباره در آینده اجرا کند.

من این شکایات را جزئی می دانم. لیف 2026 جذاب تر و غنی تر از هیوندای کونا EV یا شورلت اکوئینوکس 34000 دلاری است و همچنین از حمایت شرکتی با تجربه بسیار بیشتر در عرصه خودروهای برقی برخوردار است. در حالی که من همچنان نگاهی به گزینه های خودروهای برقی دست دوم بیندازید را توصیه می کنم - من خودروهای عالی مانند هیوندای آیونیک 5 را دیده ام که به 25000 دلار یا کمتر می رسند - شکست دادن لیف 2026 به سادگی دشوار است.