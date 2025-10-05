کنگره اجازه داد قانون اصلی امنیت سایبری این هفته منقضی شود و شبکه های ایالات متحده را آسیب پذیرتر کرد

دلایل زیادی وجود دارد که ثبات ایالات متحده اکنون بین "جشنواره Fyre" و "دوره 'خون ببری' چارلی شین" در نوسان است. اکنون می توانید امنیت سایبری را به این آمار اضافه کنید. یک قانون حیاتی دفاع سایبری، قانون اشتراک اطلاعات امنیت سایبری سال 2015 (CISA 2015)، منقضی شده است. با خارج شدن دولت از کار، شبکه های رایانه ای کشور برای... چه کسی می داند تا چه مدت، بیشتر در معرض خطر قرار دارند. به سال 2025 خوش آمدید، عزیزم.

CISA 2015 اشتراک اطلاعات مربوط به تهدیدات سایبری بین بخش های خصوصی و دولتی را ترویج می کند. این قانون شامل حمایت های قانونی از شرکت هایی است که ممکن است در غیر این صورت در به اشتراک گذاشتن آن داده ها تردید کنند. این قانون "به اشتراک گذاری اطلاعات تهدیدات سایبری با شرکای صنعت و دولت در چارچوب سیاست و قانونی امن" را ترویج می کند، ائتلافی از گروه های صنعتی در نامه ای به کنگره در هفته گذشته نوشتند.

همانطور که Cybersecurity Dive توضیح می دهد، CISA 2015 شرکت ها را از مسئولیت ضد انحصاری، اجرای مقررات، دادخواست های خصوصی و افشای FOIA محافظت می کند. بدون آن، اشتراک گذاری پیچیده تر می شود. آری شوارتز، مدیر امنیت سایبری در شرکت حقوقی Venable، به این نشریه گفت: "فقط وکلای بیشتری درگیر خواهند شد و همه چیز کندتر پیش خواهد رفت، به ویژه توافقنامه های اشتراک گذاری جدید." این می تواند کار را برای دشمنانی مانند روسیه و چین برای انجام حملات سایبری آسان تر کند.

سناتور رند پل (جمهوری خواه - کنتاکی) Kevin Dietsch via Getty Images

قبل از تعطیلی، از طرف بخش خصوصی، دولت ترامپ و اعضای دو حزبی کنگره از تمدید حمایت می شد. یکی از بزرگترین موانع، سناتور رند پل (جمهوری خواه - کنتاکی)، رئیس کمیته امنیت داخلی سنا بود. او به تمدید مجوز قانون بدون تغییر در برخی از مسائل مورد علاقه خود اعتراض کرد. به ویژه، او می خواست زبانی را اضافه کند که توانایی مبارزه با اطلاعات نادرست و اطلاعات غلط را خنثی کند. او تجدید نظر برنامه ریزی شده خود در مورد این لایحه را پس از واکنش منفی همتایانش لغو کرد. سپس کمیته نتوانست هیچ نسخه ای را قبل از تاریخ انقضا تصویب کند.

در همین حال، جمهوری خواهان مجلس نمایندگان تمدید کوتاه مدت CISA 2015 را در لایحه بودجه دولت خود گنجاندند. اما دموکرات‌ها، که جمهوری‌خواهان به حمایت آنها نیاز دارند، از قطعنامه مستمر به دلایل دیگر حمایت نمی‌کنند. آنها می خواهند اعتبارات مالیاتی حق بیمه قانون مراقبت مقرون به صرفه را فراتر از انقضای برنامه ریزی شده خود در پایان سال تمدید کنند. بدون تمدید، حق بیمه های بیمه درمانی در حال افزایش آمریکایی ها همچنان به شدت افزایش خواهد یافت.

ائتلاف صنعتی در نامه خود به کنگره در هفته گذشته هشدار داد که انقضای CISA 2015 منجر به یک چشم انداز امنیتی "پیچیده تر و خطرناک تر" خواهد شد. این گروه نوشت: "به اشتراک گذاری اطلاعات در مورد تهدیدات و حوادث سایبری، کار را برای مهاجمان دشوارتر می کند زیرا مدافعان یاد می گیرند که به دنبال چه چیزی باشند و چه چیزی را در اولویت قرار دهند." "در نتیجه، مهاجمان باید سرمایه گذاری بیشتری در ابزارهای جدید انجام دهند یا قربانیان مختلفی را هدف قرار دهند."