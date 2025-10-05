گوگل نیز اپلیکیشن‌های مورد استفاده برای گزارش مشاهدات ماموران ICE را حذف می‌کند

پس از حذف ICEBlock توسط اپل از اپ استور، یک برنامه مورد استفاده برای گزارش فعالیت ماموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا، 404 Media گزارش می‌دهد که گوگل نیز برنامه‌های مشابه را از پلی استور حذف می‌کند. گوگل در بیانیه‌ای به Engadget گفت: "ICEBlock هرگز در گوگل پلی در دسترس نبود، اما ما برنامه‌های مشابه را به دلیل نقض سیاست‌های خود حذف کردیم."

گوگل می‌گوید که تصمیم به حذف برنامه‌هایی گرفت که موقعیت مکانی یک گروه آسیب‌پذیر را پس از یک اقدام خشونت‌آمیز که شامل این گروه و مجموعه‌ای مشابه از برنامه‌ها بود، به اشتراک می‌گذاشتند. این نشان می‌دهد که برنامه‌ها همچنین به این دلیل حذف شده‌اند که محتوای تولید شده توسط کاربر را به طور مناسب تعدیل نکرده‌اند. برای ارائه در پلی استور، برنامه‌هایی که دارای محتوای تولید شده توسط کاربر هستند باید به وضوح مشخص کنند که چه محتوایی در شرایط خدمات آنها نامناسب است یا نیست، و اطمینان حاصل کنند که این شرایط با تعاریف گوگل از محتوای نامناسب برای گوگل پلی مطابقت دارد.

گزارش 404 Media به طور خاص بر روی Red Dot، برنامه‌ای که گوگل و اپل هر دو آن را حذف کردند، تمرکز دارد. Red Dot مانند ICEBlock، برای این طراحی شده بود که به کاربران اجازه دهد فعالیت ICE را در محله خود گزارش کنند. وب سایت این اپلیکیشن به جای تکیه صرف به ارسال‌های کاربر، می‌گوید که "گزارش‌های تأیید شده از منابع معتبر متعدد را جمع‌آوری می‌کند" و سپس این منابع را ترکیب می‌کند تا مشخص کند کجا فعالیت را روی نقشه منطقه شما علامت‌گذاری کند. "Red Dot هرگز ماموران ICE، اجرای قانون یا حرکات هیچ فردی را ردیابی نمی‌کند" و توسعه دهندگان این برنامه "به طور قاطع آزار و اذیت، مداخله یا آسیب رساندن به ماموران ICE یا هر کس دیگری را رد می‌کنند." با وجود این ادعاها، این برنامه در حال حاضر برای دانلود از پلی استور یا اپ استور در دسترس نیست.

به نظر می‌رسد فشار بر برنامه‌های ردیابی ICE پس از تیراندازی در یک مرکز ICE دالاس که در آن دو بازداشتی زخمی و یک نفر دیگر در 24 سپتامبر کشته شد، به طور جدی آغاز شد. به گفته یک مامور FBI که با The New York Times صحبت کرد، تیرانداز "در روزهای منتهی به این رویداد، برنامه‌هایی را دنبال می‌کرد که موقعیت مکانی ماموران ICE را ردیابی می‌کردند."

اپل برنامه ICEBlock را دیروز پس از درخواست پم بوندی، دادستان کل ایالات متحده، از اپ استور حذف کرد. بوندی در بیانیه‌ای که با Fox Business به اشتراک گذاشته شد، گفت که "ICEBlock طوری طراحی شده است که ماموران ICE را فقط به خاطر انجام وظایفشان در معرض خطر قرار دهد، و خشونت علیه مجریان قانون یک خط قرمز غیرقابل تحمل است که نمی‌توان از آن عبور کرد." پاسخ اپل حذف این برنامه بود. اپل به این نشریه گفت: "بر اساس اطلاعاتی که از مجریان قانون در مورد خطرات ایمنی مرتبط با ICEBlock دریافت کرده‌ایم، آن و برنامه‌های مشابه را از اپ استور حذف کرده‌ایم."

گوگل می‌گوید که درخواست مشابهی برای حذف برنامه‌ها از پلی استور دریافت نکرده است. در عوض، به نظر می‌رسد این شرکت به طور پیشگیرانه عمل می‌کند. با این حال، آزمون برای هر دو پلتفرم در آینده این است که آیا راهی وجود دارد که توسعه دهندگان بتوانند این برنامه‌ها را بدون حذف مجدد آنها ارائه دهند یا خیر.