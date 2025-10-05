مهمانی های لگو، صدها زنومورف و سایر بازی های مستقل جدید که ارزش بررسی دارند

به جدیدترین خلاصه ما از اتفاقاتی که در فضای بازی های مستقل می افتد خوش آمدید. تعدادی بازی جدید این هفته به همراه نسخه های نمایشی، افشاگری ها و جزئیات مربوط به عناوین آینده منتشر شدند. اما اگر بازی هایی وجود دارند که مدتی است در لیست علاقه مندی های خود داشته اید و منتظر تخفیف قابل توجهی بوده اید، اکنون ممکن است زمان مناسبی برای اقدام باشد.

به این دلیل که حراج پاییزی استیم در حال انجام است. شاید به اندازه نسخه های تابستانی یا زمستانی گسترده نباشد، اما همچنان معاملات زیادی در فروشگاه وجود دارد. در طول حراج های بزرگ این پلتفرم، فکر می کنم همیشه ارزش دارد نگاهی به لیست تخفیف های عمیق انداخت برای برخی از معاملات به خصوص خوب. مدتی است که می خواستم لیست تخفیف های عمیق را بررسی کنم از سازنده Cairn، The Game Bakers، برای مدتی طولانی و در حال حاضر با Haven، خرید آن برای من آسان است. 90 درصد تخفیف

پیشنهادهای عالی زیادی در جاهای دیگر در حراج وجود دارد، از جمله نیم بها برای Tunic، Cult of the Lamb و Nine Sols; 35 درصد تخفیف برای Turbo Kid; 40 درصد تخفیف برای Another Crab's Treasure; و 25 درصد تخفیف برای Animal Well و Blue Prince. البته بازی های پرفروش زیادی نیز در حراج هستند، از جمله عناوینی مانند Red Dead Redemption 2 (75 درصد تخفیف)، Returnal (50 درصد تخفیف)، Marvel's Spider-Man Remastered (50 درصد تخفیف) و Assassin's Creed Shadows (40 درصد تخفیف).

در جاهای دیگر، فکر کردم این نکته خبری بسیار جالب است. Evil Empire، استودیوی پشت The Rogue Prince of Persia، توسعه Brotato را بر عهده گرفته است. توسعه دهنده اصلی Blobfish Games به پروژه های دیگر منتقل می شود.

Brotato هرگز به اندازه Vampire Survivors مشابه من را جذب نکرد، اما این بازی بیش از 10 میلیون بازیکن دارد. Evil Empire در حال انتشار یک به روز رسانی برای Brotato در این ماه است که یک اوباش جدید را به بازی می آورد، اما سابقه استودیو است که این تغییر را جذاب تر می کند. این استودیو چندین به روز رسانی و توسعه برای Dead Cells، از جمله DLC Return to Castlevania را انجام داد. بنابراین، ممکن است چیزهای بسیار جالبی در ماه ها و سال های آینده در راه Brotato باشد، به ویژه با توجه به اینکه Evil Empire در حال تبلیغ DLC است.

انتشارهای جدید

ورود دو بازی لگو در یک بازه زمانی چند هفته ای ممکن است زیاد به نظر برسد، اما آخرین بازی یک دنیا با Lego Voyagers فاصله دارد. Lego Party — از SMG Studio و ناشر Fictions — یک بازی مهمانی برای حداکثر چهار بازیکن است و ده ها بازی کوچک دارد. ماریو پارتی را در نظر بگیرید، اما بلوک تر و با شوخ طبعی روان علامت تجاری بازی های لگو.

از چند نفره محلی و آنلاین بین پلتفرمی پشتیبانی می کند و راه های مختلفی برای سفارشی کردن مینی فیگور شما وجود دارد. فقط امیدواریم هیچ کس خیلی عصبانی نشود اگر نوبت آنها را خراب کنید. Lego Party اکنون در استیم، PS4، PS5، Xbox One، Xbox Series X/S و Nintendo Switch در دسترس است.

Alien: Rogue Incursion - Part One اکنون برای اولین بار خارج از پلتفرم های واقعیت مجازی به لطف نسخه جدید Evolved Edition در دسترس است. این بازی این هفته به PS5، Xbox Series X/S، استیم و فروشگاه Epic Games رسید.

این یک بازی تیراندازی اول شخص از Survios است که بین Alien و Aliens جریان دارد. این بازی یک سرهنگ تفنگدار دریایی را در برابر صدها زنومورف و سایر چیزهای ناخوشایند قرار می دهد. نمی توانم تصور کنم اگر در VR این بازی را انجام می دادم و یک Facehugger روی سرم می پرید، خونسردی خود را حفظ می کردم، اما نسخه صفحه تخت ممکن است آنقدرها هم ترسناک نباشد. شاید.

در بازی ماجراجویی معمایی Éalú شما کنترل یک موش چوبی و کوکی را بر عهده می گیرید که در تلاش است از یک پیچ و خم فرار کند. طراح ایوان اوون از Beyond the Bark تمام انیمیشن های استاپ موشن را با دست ایجاد کرده است، از جمله تمام نتایج ممکن برای هر سناریو، و این کار را بیشتر در یک سوله باغ انجام داده است.

جذاب به نظر می رسد، اگرچه اگر مراقب نباشید، موش با سرنوشت های نسبتاً وحشتناک به نظر می رسد روبرو می شود. Éalú اکنون در استیم در دسترس است.

آینده

نسخه ای از PC Gaming Show در طول Tokyo Game Show در آخر هفته گذشته برگزار شد و بیش از 30 بازی را به نمایش گذاشت. یکی از آنها Kaiju Cleanup بود. این یک شبیه ساز نظافت است که در آن شما لاشه های کایجو را با برش دادن هیولاها به قطعات کوچکتر، دور ریختن "انواع ژله ها" و شستشوی نهایی خرده های ریز با فشار آب تمیز می کنید.

اگر شخصیت شما به دلیل مایعات اسیدی یا اندام های انفجاری بمیرد، فقط یک شبیه ساز بفرستید و آن آشفتگی را نیز تمیز کنید. این کار خطرناکی است، اما کسی باید آن را انجام دهد.

این یک ایده سرگرم کننده است. هنوز پنجره انتشار برای Kaiju Cleanup وجود ندارد، اما Brightrock Games و ناشر Mythwright می گویند می توانید انتظار داشته باشید که در نقطه ای در 15 سال آینده به Steam برسد.

من نوعی عاشق اخلاق Wolf Haus Games هستم. این استودیو در وب سایت خود می گوید: "ما بازی هایی را می سازیم که وقتی 13 ساله بودیم می خواستیم بازی کنیم، زیرا اکنون بزرگ شده ایم و هیچ کس نمی تواند به ما بگوید چه کار کنیم." این تیم پس از جمع آوری ده ها سال تجربه در بازی ها و فیلم های AAA، روی اولین بازی خود، Join Us کار می کند.

در این RPG بقای تعاونی، شما یک فصل از یک فرقه آخرالزمانی را راه اندازی خواهید کرد. شما می توانید سیستم اعتقادی را انتخاب کنید و اعضایی را برای آرمان خود استخدام کنید در حالی که یک انبار سلاح جمع آوری می کنید. طبیعتاً، شما باید یک مجتمع برای جمع خود بسازید و منابع خود را مدیریت کنید. شما می توانید پیروان خود را با اختصاص دادن نقش هایی مانند کشاورز، پزشک و پشتیبانی ماموریت به کار بگیرید، که امیدواریم به شما کمک کند از مرگ دائمی جلوگیری کنید.

Join Us در سال 2026 به Steam می آید. از همین حالا احساس می کنم که ممکن است بیشتر از Valheim، یکی از برجسته ترین بازی های بقای تعاونی چند سال گذشته، به این یکی پایبند باشم. این عمدتاً به این دلیل است که این یکی اتوبوس هایی با برجک های مسلسل، به همراه خوک ها و خرس هایی دارد که می توانید سوار بر آنها وارد نبرد شوید.

Earth Must Die بازی دیگری است که در آخرین PC Gaming Show رونمایی شد. این یک بازی ماجراجویی اشاره و کلیک از Size Five Games و ناشر No More Robots است که دارای یک سبک هنری کارتونی جذاب است، اما این بازیگران هستند که واقعاً در اینجا چشم را می گیرند.

این بازی شامل اجراهایی از افرادی مانند جوئل فرای (Game of Thrones، Our Flag Means Death)، بن استار (Final Fantasy XVI, Clair Obscur: Expedition 33, Hades 2) و میزبان افرادی است که در برنامه پانل کمدی درخشان Taskmaster ظاهر شده اند، از جمله خالق سریال الکس هورن. قرار است Earth Must Die اواخر امسال به استیم برسد.

در مورد Taskmaster صحبت کردیم، به نظر می رسد بازی ای به نام Task Time از این برنامه الهام گرفته است. این یک عنوان مهمانی رقابتی از ReadGraves و ناشر Wired Productions است که در آن شما با حداکثر هفت بازیکن دیگر برای تکمیل کارهای تصادفی رقابت خواهید کرد. بیش از 500000 نوع مختلف از وظایف وجود دارد که ممکن است از شما خواسته شود انجام دهید.

به نظر می رسد به روش خوبی آشفته است و به نظر می رسد که به DNA عناوین مشابه Fall Guys ضربه می زند (که نباید تعجب آور باشد با توجه به اینکه برخی از تیم توسعه تجربه کار بر روی آن بازی را دارند). پشتیبانی چند نفره محلی و آنلاین برای این یکی وجود دارد. Task Time به زودی به استیم و فروشگاه Epic Games می آید." اگر سریع باشید، می توانید به تست بازی استیم بپیوندید که در روز یکشنبه به پایان می رسد.

Rising Heat کمی یادآور Minishoot Adventures، یک RPG دوست داشتنی Zelda-esque از سال گذشته است (40 درصد تخفیف در حراج استیم، به هر حال). تنها چیزهایی که در واقع به نظر می رسد مشترک دارند این است که شما به عنوان یک کشتی کوچک بازی می کنید و هر کدام از دید بالا به پایین برخوردار هستند.

به این دلیل که Rising Heat یک roguelike بقای bullet-hell دوگانه است. من جلوه های بصری انفجاری و رنگارنگ را دوست دارم (آیا این یک سیاهچاله است که می بینم؟) و حالت تعاونی قانع کننده به نظر می رسد. شما می توانید با یک دوست به صورت محلی یا آنلاین بازی کنید و کشتی های شما توسط یک پرتو به هم متصل می شوند که می تواند به دشمنان آسیب برساند و در صورت عدم مراقبت، ممکن است شریک شما را به خطر بیندازد.

قرار بود Rising Heat در 14 اکتبر وارد شود، اما Fuzzy Sock Studios و ناشر Apogee Entertainment آن را تا 2 دسامبر به تاخیر انداخته اند. با این حال، اکنون می توانید یک نسخه نمایشی را در استیم امتحان کنید.

در اینجا یک نسخه نمایشی دیگر وجود دارد و من در مورد این یکی بسیار هیجان زده هستم. Marvel Cosmic Invasion جدیدترین بازی beat-'em-up پیمایش جانبی از Tribute Games و ناشر Dotemu است، تیم های پشت سر Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.

اگرچه این بازی بعداً در سال جاری به Nintendo Switch، PS4، PS5 و Xbox Series X/S نیز می آید، اما نسخه نمایشی در حال حاضر فقط در استیم در دسترس است. این بازی دارای نه قهرمان از 15 قهرمان قابل بازی است: مرد عنکبوتی، ولورین، شی-هالک، استورم، ونوم، نوا، فیلا-ول، راکت راکون و کاپیتان آمریکا. شما می توانید دو نفر را انتخاب کنید و هر زمان که بخواهید بین آنها جابجا شوید تا حملات تیمی قدرتمندی را انجام دهید.

تعاونی روی کاناپه و آنلاین در دسترس است و نسخه نمایشی به طور کامل روی Steam Deck قابل پخش است. من قطعاً باید آخر هفته برای این کار وقت بگذارم. Ghost of Yōtei می تواند کمی بیشتر منتظر بماند.

Dogpile یکی دیگر از خط طولانی شبیه سازهای Suika Game است (جایی که شما دو شی را برای ساختن یک شی بزرگتر بدون ریختن روی بالای یک ظرف ترکیب می کنید). این همه چیز در مورد له کردن سگ های بسیار خوب با هم است، بنابراین به طور خودکار یکی از بهترین ها است. عنوان کاملاً عالی ای نیز دارد.

Dogpile قالب را کمی تغییر می دهد زیرا یک deckbuilder است و می توانید سگ ها را با ویژگی های خاص خود سفارشی کنید. تگ های سگ نحوه کار سگ ها و ویژگی های آنها را تغییر می دهند و استفاده هوشمندانه از آنها می تواند به شما در کشف هم افزایی ها کمک کند.

Studio Folly و Toot Games توسعه دهندگان Dogpile هستند و آنها از A Shell in the Pit در طراحی صدا و از تیم انتشارات مشترک Wings کمک می گیرند. هنوز پنجره انتشار وجود ندارد. اما یک نسخه نمایشی در حال حاضر در استیم در دسترس است و من نمی دانم چرا شما هنوز این را می خوانید به جای اینکه بلافاصله به سراغ بازی بروید.