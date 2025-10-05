نحوه پاک کردن حافظه پنهان در PS5

اگر پلی استیشن 5 شما کند شده است، وسط بازی فریز می‌شود یا کمی عجیب عمل می‌کند، پاک کردن حافظه پنهان می‌تواند راه‌حل سریعی باشد که به آن نیاز دارید. حافظه پنهان جایی است که کنسول شما فایل‌های موقت را برای روان نگه داشتن همه چیز ذخیره می‌کند، اما گاهی اوقات این فایل‌ها روی هم انباشته می‌شوند و مشکلات بیشتری نسبت به حل کردن آن‌ها ایجاد می‌کنند.

پاک کردن حافظه پنهان PS5 شما بازی‌ها، ذخیره‌ها یا تنظیمات شما را حذف نمی‌کند، اما می‌تواند داده‌های اضافی را که باعث کند شدن سرعت می‌شوند، پاک کند. چه در حال عیب‌یابی خرابی‌ها باشید و چه فقط می‌خواهید کنسول خود را در بهترین حالت خود نگه دارید، پاک کردن حافظه پنهان یکی از ساده‌ترین اقداماتی است که می‌توانید انجام دهید.

نحوه شروع PS5 در حالت Safe Mode

برای پاک کردن حافظه پنهان PS5 خود، باید کنسول خود را در حالت Safe Mode شروع کنید. شبیه به رایانه شخصی، ورود به حالت Safe Mode در PS5 به شما امکان دسترسی به عملکردهای اساسی کنسول خود را می‌دهد، از جمله راه‌اندازی مجدد PS5 خود، تغییر خروجی ویدیو، تعمیر فضای ذخیره‌سازی کنسول، به‌روزرسانی نرم‌افزار سیستم، بازیابی تنظیمات پیش‌فرض، پاک کردن حافظه پنهان و بازسازی پایگاه داده، بازنشانی PS5 و بازنشانی PS5 با نصب مجدد نرم‌افزار سیستم.

متأسفانه، در PS5 شما گزینه‌ای برای ورود به حالت Safe Mode از طریق تنظیمات وجود ندارد، اما می‌توانید (به طور ایمن) با دنبال کردن این مراحل وارد این حالت شوید:

دکمه PS را روی کنترلر خود نگه دارید، سپس Power > Turn off PS5 را انتخاب کنید. همچنین، می‌توانید دکمه پاور را روی PS5 به مدت سه ثانیه نگه دارید. صبر کنید تا کنسول خاموش شود. نشانگر پاور قبل از خاموش شدن کامل، برای چند لحظه چشمک می‌زند. دکمه پاور را روی کنسول فشار داده و نگه دارید، سپس پس از شنیدن صدای بوق دوم آن را رها کنید (این کار باید حدود هفت ثانیه طول بکشد). کنترلر را با کابل USB وصل کنید، سپس دکمه PS را روی کنترلر فشار دهید.

توجه به این نکته مهم است که اگرچه می‌توانید PS5 خود را با کنترلر خاموش کنید، اما برای ورود به حالت Safe Mode باید با استفاده از دکمه پاور روی PS5 و با استفاده از مراحل بالا، کنسول را روشن کنید.

نحوه پاک کردن حافظه پنهان در PS5 در حالت Safe Mode

پس از ورود به حالت Safe Mode، چندین گزینه روی صفحه ظاهر می‌شود. Clear Cache and Rebuild Database را انتخاب کنید، سپس Clear System Software Cache را انتخاب کنید.

پس از انتخاب گزینه Clear System Software Cache، باید با انتخاب OK انتخاب خود را تأیید کنید. PS5 شما روند پاک کردن حافظه پنهان را آغاز می‌کند. اگر کنسول شما در طول این فرآیند راه‌اندازی مجدد شد، نگران نباشید. بگذارید کار خود را انجام دهد.

گزینه دیگری که در منوی Clear Cache and Rebuild Database خواهید دید، Rebuild Database است. این گزینه همچنین توسط سونی به کاربرانی که با مشکلات خرابی سیستم مواجه هستند توصیه می‌شود. انتخاب این گزینه هیچ داده‌ای را از PS5 شما حذف نمی‌کند، بنابراین اگر پاک کردن حافظه پنهان همه مشکلات شما را حل نکرد، این یک مسیر دیگر برای امتحان کردن است.

نحوه پشتیبان‌گیری از داده‌های PS5 در درایو USB

اگرچه پاک کردن حافظه پنهان در PS5 منجر به حذف پیشرفت یا داده‌های ذخیره شده بازی نمی‌شود، اما بد نیست بدانید که چگونه از داده‌های خود پشتیبان‌گیری کنید، فقط در صورتی که PS5 شما با مشکلی مواجه شود. اگر می‌خواهید بسیار ایمن باشید، این کار را قبل از پاک کردن حافظه پنهان خود انجام دهید.

یک درایو USB به PS5 خود وصل کنید (FAT32 یا exFAT). به Settings > System بروید. System Software > Back Up and Restore > Back Up Your PS5 را انتخاب کنید. شما این امکان را خواهید داشت که نوع داده‌هایی را که می‌خواهید از آن‌ها پشتیبان‌گیری کنید انتخاب کنید (Games and Apps, Saved Data, Screenshots and Video Clips or Settings). گزینه(های) مورد نظر برای پشتیبان‌گیری را انتخاب کنید. Next > Back Up را انتخاب کنید. این کار روند پشتیبان‌گیری را آغاز می‌کند و کنسول شما مجدداً راه‌اندازی می‌شود. پس از نمایش صفحه Backup Complete، گزینه OK را انتخاب کنید.

چرا باید حافظه پنهان PS5 خود را پاک کنید؟

مانند بسیاری از فناوری‌ها، برای نگه‌داشتن فناوری خود در بالاترین سطح، نیاز به نگهداری است و PS5 نیز از این قاعده مستثنی نیست. لازم نیست اغلب حافظه پنهان PS5 خود را پاک کنید، اما وقتی همه چیز شروع به اشتباه پیش رفتن می‌کند، می‌تواند از بسیاری از ناامیدی‌ها جلوگیری کند. حافظه پنهان جایی است که کنسول داده‌های موقت سیستم را ذخیره می‌کند. بیشتر اوقات به بارگیری سریع‌تر بازی‌ها و برنامه‌های شما کمک می‌کند، اما هر از گاهی آن فایل‌ها می‌توانند خراب یا قدیمی شوند و به جای آن باعث ایجاد مشکل شوند.

یکی از رایج‌ترین علائم، تأخیر در منوی سیستم است. اگر مرور کتابخانه یا حتی باز کردن تنظیمات برای همیشه طول می‌کشد، ممکن است حافظه پنهان مسدود شده مقصر باشد. همچنین می‌تواند به صورت خرابی‌های تصادفی ظاهر شود، جایی که یک بازی بوت می‌شود و سپس شما را مستقیماً بدون هیچ دلیلی به صفحه اصلی باز می‌گرداند.

همچنین ممکن است متوجه اختلالاتی در بازی آنلاین شوید. گاهی اوقات داده‌های شبکه ذخیره شده با اتصال شما تداخل می‌کنند و شما را با مشکلات ورود به سیستم یا بازی‌هایی که به درستی همگام نمی‌شوند، مواجه می‌کنند. پس از یک به‌روزرسانی بزرگ سیستم، پاک کردن حافظه پنهان می‌تواند به هموار کردن رفتارهای عجیب و غریب، مانند عدم اجرای برنامه‌ها یا متوقف شدن دانلودها، نیز کمک کند.

خبر خوب این است که پاک کردن حافظه پنهان، ذخیره‌ها، بازی‌های نصب شده یا حساب شما را پاک نمی‌کند. این یک روش کم خطر برای رد کردن موارد ساده قبل از شروع بررسی راه‌حل‌های بزرگ‌تر است.