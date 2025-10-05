خلاصه بررسی Engadget: Ray-Ban Meta، GoPro Max 2 و غیره

اگر تنوع در خلاصههای بررسی را ترجیح میدهید، این بار طیف گستردهای را پوشش میدهیم. سرتیتر اصلی عینکهای هوشمند جدید Ray-Ban Meta است، اما اخیراً یک لپتاپ گیمینگ قدرتمند، دو دوربین اکشن و یک ماوس بیسیم را آزمایش کردهایم (بله، هنوز به آنها نیاز داریم). با پیمایش به پایین، از تمام بررسیهایی که در طول دو هفته گذشته منتشر کردهایم، مطلع شوید.
Ray-Ban Meta
در حالی که عینکهای هوشمند نسل دوم Ray-Ban Meta ممکن است شبیه مدل اصلی به نظر برسند، از نظر ویژگیها تغییرات زیادی کرده است. همچنین دو ارتقاء بزرگ نسبت به نسخه قبلی وجود دارد: عمر باتری و کیفیت ویدیو. "عینکهای Ray-Ban Meta دارای ویژگیهای زیادی هستند که وقتی برای اولین بار دو سال پیش آنها را بررسی کردم وجود نداشتند، که بیشتر به لطف هوش مصنوعی است." سردبیر ارشد Karissa Bell گفت. "و با انتشار فریمهای نسل دوم آن، هنوز چیزهای زیادی برای مشتاق بودن وجود دارد، مانند ویژگیهای جدید دوربین و صدای مجهز به هوش مصنوعی."
Alienware 16 Area-51
اگر به دنبال یک لپتاپ گیمینگ قدرتمند با طراحی منحصربهفرد هستید، Alienware 16 Area-51 ممکن است برای شما مناسب باشد. البته، شما باید با دستگاهی بزرگ و سنگین - و همچنین گران - زندگی کنید. نویسنده ارشد بررسیها Sam Rutherford نوشت: "حتی اگر Alienware 16 Area-51 به اندازه برخی از رقبای خود قابل حمل نباشد، چیزهای زیادی برای ارائه دارد". "طراحی چشمگیری دارد، صفحه نمایش خوبی (اگرچه گزینههای بیشتری خوب بود)، پورتهای زیادی و عملکرد پیشرو در کلاس با قابلیت پیکربندی فراوان، بنابراین میتوانید مشخصات آن را دقیقاً همانطور که دوست دارید تنظیم کنید."
GoPro Max 2
محصول جدید GoPro در پاییز امسال، دوربین اکشن Hero دیگری نبود. در عوض، این شرکت تصمیم گرفت مسیر 360 را در پیش بگیرد و Max 2 را برای ویدیوهای کروی عرضه کرد. مشارکتکننده James Trew مشاهده کرد: "با ترکیبی از ویژگیهای حرفهای مانند Timecode، GP-Log (با LUTها) در کنار ویرایش متمرکز بر موبایل، GoPro به وضوح امیدوار است که Max 2 برای کاربران حرفهای و معمولی جذاب باشد". "این شرکت همچنین به شدت بر بهبود تجربه کاربر به جای پیشرفتهای صرفاً تکنولوژیکی تمرکز کرده است و پس از یک هفته یا بیشتر آزمایش، این حرکت عاقلانهای به نظر میرسد."
DJI Osmo Nano
اگر از دست دادهاید، دوربینهای اکشن کوچک با نمایشگرهای قابل جدا شدن اکنون یک چیز رایج هستند. اولین تلاش DJI در یکی از این محصولات مستقیماً دوتایی از مدلهای Go Insta360 را هدف قرار میدهد. و علیرغم کیفیت ویدیویی بهتر از رقبا، هنوز کارهایی برای انجام برای Osmo Nano وجود دارد. خبرنگار Steve Dent گفت: "DJI با Nano، به تجربه دوربین خود تکیه کرده و بیشتر از نظر کیفیت ویدیو با رقیب اصلی خود مطابقت دارد یا بهتر است". "با این حال، این شرکت هنوز در چند زمینه عقب است، به ویژه برنامه ویرایش آن - چیزی که برای بسیاری از سازندگان مهم است."
Logitech MX Master 4
سه سال پس از انتشار MX Master 3S، Logitech با یک بهروزرسانی دیگر برای ماوس بهرهوری خود بازگشته است. با این حال، خرید نسخه جدید دقیقاً یک تلاش سرراست نیست. خبرنگار ارشد مشاوره خرید Jeff Dunn نوشت: "اگر از یک ماوس MX Master قدیمیتر راضی هستید، MX Master 4 ممکن است یک ارتقاء ضروری نباشد، و اگر آن ماوسها قبلاً برای شما کار نمیکردند، این یکی احتمالاً اکنون هم برای شما کار نخواهد کرد". "اما اگر یک کاربر قدرتمند در بازار برای یک ماوس بهرهوری جدید هستید، انتظار داریم این تکرار جدید به اندازه پیشینیان خود محبوب باشد."