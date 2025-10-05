بر اساس ادعای انتروپیک، این مدل جدید در چندین معیار سنجش توانایی کدنویسی، از جمله بنچمارک معتبر SWE-Bench Verified، به نتایجی رکوردشکن دست یافته است. عملکرد درخشان نسخه جدید هوش مصنوعی کلود در این آزمونها، آن را به یکی از قدرتمندترین ابزارهای موجود برای مهندسان نرمافزار تبدیل میکند. با این حال، مدیران شرکت تأکید دارند که قابلیتهای این سیستم فراتر از اعداد و ارقام است و تواناییهای کیفی آن در مدیریت پروژههای پیچیده، وجه تمایز اصلی آن به شمار میرود.
برای اثبات این ادعا، انتروپیک آزمایشی را شرح میدهد که در آن، Claude Sonnet 4.5 به مدت ۳۰ ساعت متوالی و بهصورت خودکار، یک پروژهی نرمافزاری را پیش برده است. در این فرآیند، هوش مصنوعی نهتنها کدنویسی کامل یک اپلیکیشن را به پایان رساند، بلکه وظایف تکمیلی نظیر راهاندازی خدمات پایگاه داده و پیادهسازی الزامات امنیتی استاندارد SOC 2 را نیز با موفقیت مدیریت کرد. این دستاورد، پتانسیل بالای این مدل برای اجرای پروژههای بلندمدت و نیازمند پایداری را به نمایش میگذارد. انتروپیک همچنین اشاره کرده است که این مدل در مقایسه با نسخههای پیشین، کمترین نرخ تولید پاسخهای غیردقیق و فریبنده (تملق) را دارد.
توسعهدهندگان و شرکتها میتوانند از طریق API انتروپیک و همچنین رابط کاربری چتبات Claude به قابلیتهای هوش مصنوعی Claude Sonnet 4.5 دسترسی پیدا کنند. نکتهی قابلتوجه این است که هزینهی استفاده از این مدل پیشرفته تغییری نکرده و همچنان بر اساس مدل ۳ دلار برای هر میلیون توکن ورودی و ۱۵ دلار برای هر میلیون توکن خروجی محاسبه میشود. این ثبات قیمت، دسترسی به یک ابزار برنامهنویسی سطح بالا را برای کسبوکارهای مختلف تسهیل میکند. محبوبیت بالای مدلهای انتروپیک که حتی توسط غولهای فناوری مانند اپل و متا نیز بهکار گرفته میشوند، نشان از اعتبار و کارایی بالای محصولات این شرکت در بازار جهانی هوش مصنوعی دارد.
