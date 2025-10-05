در قلب این پرچمدار، تراشهی قدرتمند اسنپدراگون 8 الیت نسل 5 قرار گرفته است که بالاترین سطح از عملکرد را تضمین میکند. این توان پردازشی با یک نمایشگر پیشرفته با نرخ نوسازی 165 هرتز تکمیل میشود که نویدبخش تجربهای بصری بسیار نرم و روان، بهویژه در هنگام بازی و اسکرول کردن است. این مشخصات فنی، وانپلاس 15 را در جایگاه یکی از مدعیان اصلی بازار گوشیهای هوشمند در سال جاری قرار میدهد.
از نظر طراحی، این گوشی مسیری مشابه مدل 13T را دنبال میکند. ماژول دوربین مربعی با گوشههای گرد در گوشهی پنل پشتی جایگزین طراحی دایرهای مرکزی شده است. تصاویر جدید همچنین تأیید میکنند که اسلایدر هشدار فیزیکی، که یکی از ویژگیهای منحصربهفرد گوشیهای این شرکت بود، با دکمهی میانبر جدیدی به نام «Plus Key» تعویض شده است. این کلید جدید قابلیت شخصیسازی دارد و میتواند برای اجرای دستورات مختلف برنامهریزی شود.
وانپلاس توجه ویژهای به کیفیت ساخت وانپلاس 15 داشته است. برای نسخهی «طوفان شن»، از ترکیب پنل پشتی فایبرگلاس و فریم فلزی با پوشش سرامیکی استفاده شده است. این شرکت مدعی است که این ساختار، استحکام بیشتری نسبت به آلیاژهای رایج مانند آلومینیوم و حتی تیتانیوم دارد. در کنار این رنگ خاص، انتظار میرود مدلهای مشکی و سفید نیز در دسترس قرار گیرند. با توجه به این ویژگیها، بسیاری معتقدند این مدل پتانسیل تبدیل شدن به بهترین گوشی وانپلاس را دارد.
شرکت وانپلاس از طریق حساب کاربری خود در شبکهی اجتماعی ویبو، به عرضه در ماه آینده در بازار چین اشاره کرده است. با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا عرضهی جهانی همزمان با چین خواهد بود یا کاربران در بازارهایی مانند ایالات متحده باید برای خرید این دستگاه کمی بیشتر صبر کنند.
