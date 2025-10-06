طبق گزارش منتشرشده در رسانهی کرهای ChosunBiz، لی چئونگ، رئیس سامسونگ دیسپلی، اعلام کرده است که شرکتش در حال آمادهسازی برای تولید انبوه نمایشگرهای OLED تاشو برای یک «مشتری در آمریکای شمالی» است. اگرچه او از بردن نام اپل خودداری کرد، اما سرنخهایی که ارائه داد، هیچ تردیدی باقی نمیگذارد. او اشاره کرد که این مشتری معمولاً پرچمداران خود را در نیمهی دوم سال میلادی رونمایی میکند، که این ویژگی بهطور انحصاری به اپل و چرخهی زمانی عرضهی آیفونهای جدید اشاره دارد.
این اظهارات، گمانهزنیهای قبلی مبنی بر عرضهی آیفون فولد در سال ۲۰۲۶ را به شکل چشمگیری تقویت میکند. پیش از این نیز گزارش شده بود که اپل در حال آزمایش نمونههای اولیهی این دستگاه بوده و سیستمعامل iOS 27 نیز با قابلیتهای ویژهای برای صفحهنمایشهای تاشو توسعه خواهد یافت. معرفی آیفون ایر با ضخامت کم نیز بهعنوان آزمونی برای فناوریهای مرتبط با نمایشگرهای نازکتر، که برای یک دستگاه تاشو حیاتی است، تلقی میشد.
آقای چئونگ همچنین جزئیات بیشتری دربارهی زمانبندی ارائه داد. او تأیید کرد که خط تولید جدید و پیشرفتهی نسل ۸.۶ OLED تا سهماههی سوم سال ۲۰۲۵ آمادهی بهرهبرداری خواهد شد. این جدول زمانی کاملاً با نیاز اپل برای شروع تولید قطعات اصلی آیفون تاشو جهت عرضهی نهایی آن در پاییز ۲۰۲۶ هماهنگ است. با توجه به اینکه سامسونگ دیسپلی تنها شرکتی است که میتواند حجم و کیفیت مورد نیاز اپل برای نمایشگرهای پیشرفته را تأمین کند، این خبر تقریباً بهمنزلهی تأیید غیررسمی آغاز شمارش معکوس برای رونمایی از اولین گوشی تاشوی اپل است. تمام شواهد نشان میدهد که این پروژه از فاز تحقیق و توسعه خارج شده و به مرحلهی آمادهسازی برای تولید نزدیک میشود.
