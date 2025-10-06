آیفون 17e طرفداران اپل را ناامید خواهد کرد

در حالی که آیفون 16e به دلیل تفاوت‌های ناچیز با آیفون 16 یک گزینه‌ی جذاب بود، به نظر می‌رسد آیفون 17e میراث‌دار مشخصات نسل قبلی خود خواهد بود. شایعات می‌گویند این گوشی همچنان از نمایشگری با نرخ نوسازی 60 هرتز، یک دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی و یک دوربین سلفی 12 مگاپیکسلی استفاده خواهد کرد. تنها ارتقاء بزرگ آن، به‌کارگیری تراشه‌ی A19 خواهد بود که در مدل پایه‌ی آیفون 17 نیز حضور دارد. این مشخصات تکراری، جذابیت آیفون 17e را به شدت کاهش می‌دهد.

در مقابل، آیفون 17 استاندارد یک جهش بزرگ را تجربه خواهد کرد. اپل قصد دارد این مدل را به نمایشگری بزرگ‌تر، روشن‌تر و با نرخ نوسازی بالاتر مجهز کند. همچنین، حداقل حافظه‌ی داخلی آن به 256 گیگابایت ارتقاء می‌یابد. این بهبودهای سخت‌افزاری آن‌قدر مهم هستند که افزایش 100 دلاری قیمت آیفون 17 را کاملاً توجیه می‌کنند و ارزش خرید آن را به مراتب بالاتر از مدل اقتصادی قرار می‌دهند.

این تضاد در ارزش‌گذاری، اپل را در موقعیت پیچیده‌ای قرار می‌دهد. مشتریان ممکن است با دیدن تفاوت‌های فاحش، از خرید آیفون 17e منصرف شده و مستقیماً به سراغ مدل پایه بروند، حتی اگر این به معنای پرداخت هزینه‌ی بیشتر باشد. این دقیقاً برخلاف وضعیتی است که با آیفون 16e رخ داد و آن را به یک محصول پرفروش تبدیل کرد. باید تا بهار سال 2026 منتظر ماند و دید که آیا اپل برنامه‌ای برای جذاب‌تر کردن این مدل اقتصادی دارد یا پیش‌بینی گورمن به حقیقت می‌پیوندد و آیفون 17e به یک شکست تجاری تبدیل خواهد شد.

منبع: androidheadlines

نوشته آیفون 17e طرفداران اپل را ناامید خواهد کرد اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala