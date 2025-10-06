بررسی شیائومی ۱۵؛ پرچم‌داری کوچک اما پر ادعا

برخلاف بسیاری از برندها که در سال‌های اخیر لوازم جانبی را از جعبه حذف کرده‌اند، شیائومی همچنان تجربه‌ای کامل را برای کاربران خود فراهم می‌کند. درون جعبه گوشی شیائومی 15 همه اقلام ضروری و کاربردی قرار دارد.

شیائومی با معرفی و عرضه جهانی شیائومی 15 پرچمدار تازه‌ای را روانه بازار کرده تا در برابر رقبای قدرتمندی مانند گلکسی S25 و آیفون 16 عرض اندام کند. در نگاه اول، گوشی شیائومی 15 به لطف تراشه پیشرفته کوالکام اسنپدراگون 8 الیت و طراحی جمع‌وجور خود، می‌تواند انتخابی جذاب برای طرفداران گوشی‌های پرچمدار اندرویدی باشد. اما نکته‌ی منفی‌ای که وجود دارد این است که اگر گوشی شیائومی 15 را کنار شیائومی 14 قرار دهید، به سختی می‌توان تفاوت‌های محسوسی میان آن‌ها پیدا کرد. حتی جدول مشخصات نیز شباهت‌های فراوانی را نشان می‌دهد و به همین دلیل است که بسیاری می‌پرسند: آیا شیائومی 15 فقط یک کپی قوی‌تر از نسل گذشته است یا می‌تواند بهترین گوشی پرچم‌دار کوچک این شرکت در سال 2025 لقب بگیرد؟ در نقد و بررسی شیائومی 15، قصد داریم با نگاهی دقیق به طراحی، سخت‌افزار، نرم‌افزار و عملکرد این گوشی، به این پرسش مهم پاسخ دهیم.

در صورت تمایل می‌توانید بررسی گلکسی S25 را به عنوان رقیب مستقیم این گوشی بخوانید. همچنین مقایسه گلکسی S25 با آیفون 16 هم می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری برای خرید پرچم‌دار کوچک و جمع و جور کمک کند.

قیمت شیائومی 15 در بازار ایران

محتوای درون بسته‌بندی Xiaomi 15

شما با باز کردن بسته‌بندی، علاوه بر خود گوشی، به یک قاب محافظ شفاف برای محافظت اولیه، یک کابل USB-C باکیفیت و یک آداپتور شارژ سریع دسترسی دارید که امکان استفاده فوری از توان شارژ بالای دستگاه را فراهم می‌کند.

نقد و بررسی شیائومی 15؛ طراحی و کیفیت ساخت

مشخصات بدنه شیائومی 15 ابعاد و وزن 8.1 – 8.4 – 8.5 × 71.2 × 152.3 میلی‌متر – 189 – 191 – 192 گرم جنس بدنه فایبرگلس یا چرم در پشت، فریم آلومینیومی تعداد سیم کارت دو سیم کارت نانو استاندارد ضد آب IP68 – مقاوم در برابر نفوذ آب در عمق 1.5 متری به مدت 30 دقیقه محافظ صفحه شیائومی شیلد گلس – مقاوم تا سطح 6 سختی موس

طراحی

در نگاه نخست، طراحی شیائومی 15 به قدری شبیه نسل قبلی است که تشخیص تفاوت میان آن‌ها چندان آسان نیست. زبان طراحی همان مسیر گذشته را دنبال می‌کند و تغییرات بسیار جزئی دیده می‌شود. قاب پشتی این بار کاملاً تخت و نمایشگر نیز بدون خمیدگی است. ماژول دوربین همچنان به‌صورت یک مربع بزرگ در گوشه بالای سمت چپ قرار دارد. اما تغییر کوچک آن این است که فلش LED از داخل ماژول خارج و این بار در بدنه قرار گرفته است. درون این ماژول چهار دایره دوربین دیده می‌شود که تنها سه مورد سنسور دوربین هستند و دایره چهارم جایگاه فوکوس لیزری و سنسور رنگ را به خود اختصاص داده است.

فریم آلومینیومی گوشی با روکش مات و لبه‌های کمی خمیده حس خوبی در دست ایجاد می‌کند و به دلیل ابعاد جمع‌وجور دستگاه، استفاده از نمایشگر با یک دست تقریباً بدون دردسر خواهد بود. شیائومی 15 در رنگ‌های متنوعی از جمله مشکی، سفید، نقره‌ای، سبز و یاسی عرضه می‌شود. نسخه سفید، ظاهر بسیار پریمیومی دارد و به لطف شیشه مقاوم شیائومی شیلد گلس با پوشش مات، اثر انگشت روی آن به سختی باقی می‌ماند. در اطراف فریم، همه‌چیز ساده و مینیمال است؛ دکمه‌های تنظیم صدا و پاور در سمت راست، درگاه USB-C، اسپیکر و خشاب سیم‌کارت در پایین دستگاه قرار گرفته‌اند.

علاوه بر این، گوشی شیائومی 15 با گواهی IP68 عرضه می‌شود و می‌تواند تا 30 دقیقه در عمق 1.5 متری آب تازه دوام بیاورد، قابلیتی که خیال کاربران را از نظر مقاومت و دوام راحت‌تر می‌کند.

ابعاد و اندازه

گوشی شیائومی 15 با ابعاد 152.3 در 71.2 میلی‌متر و ضخامت بین 8.1 تا 8.5 میلی‌متر، یکی از جمع‌وجورترین پرچمداران حال حاضر بازار محسوب می‌شود. وزن آن نیز تنها حدود 189 تا 192 گرم است که در مقایسه با بسیاری از رقبای هم‌رده، سبک‌تر و خوش‌دست‌تر به نظر می‌رسد. به لطف این طراحی گوشی به‌راحتی در دست جا می‌گیرد و کار با آن حتی با یک دست هم ساده است، بدون اینکه کاربر مجبور شود برای رسیدن به گوشه‌های نمایشگر حرکات دست دشواری انجام دهد.

نمایشگر Xiaomi 15

مشخصات نمایشگر شیائومی 15 نوع پنل LTPO AMOLED فناوری‌ها دالبی ویژن، +HDR10 و Dolby Vision اندازه 6.36 اینچ وضوح تصویر 1200 در 2670 پیکسل تراکم پیکسلی حدود 460 پیکسل در اینچ نسبت تصویر 20:9 رفرش‌ریت 120 هرتز حداکثر روشنایی 3200 نیت محافظ صفحه شیائومی شیلد گلس – مقاوم تا سطح 6 سختی موس

نمایشگر شیائومی 15 یک پنل OLED به اندازه 6.36 اینچ است که روشنایی بالا، نرخ نوسازی پویا از 1 تا 120 هرتز، رزولوشن 2670 در 1200 پیکسل با تراکم حدود 460ppi و نرخ نمونه‌برداری لمسی 300 هرتز را ارائه می‌دهد. همچنین پشتیبانی از HDR10+، قابلیت DC Dimming و گواهی‌های محافظت از چشم TÜV Rheinland (مانند کاهش نور آبی و Flicker Free) از جمله ویژگی‌های کلیدی این نمایشگر به شمار می‌رود. شیائومی این پنل را «M9» نام‌گذاری کرده است، اما در واقعیت تفاوت چندانی با پنل «C8» در شیائومی 14 ندارد. با این حال، تجربه بصری همچنان بسیار روان، دقیق و چشم‌نواز است و برای یک گوشی پرچمدار جمع‌وجور کاملاً قابل قبول خواهد بود.

عملکرد نمایشگر شیائومی ۱۵ در تست‌های Dxomark

در تست‌های DXOMARK، نمایشگر گوشی شیائومی 15 عملکردی خوب اما نه کاملاً بی‌نقص را از خود نشان داده است. این نمایشگر در شرایط نوری مختلف توانسته روشنایی مناسبی ارائه دهد و در فضای باز نیز با فعال‌سازی حالت افزایش روشنایی، خوانایی بهتری نسبت به نور مستقیم خورشید دارد. مدیریت فلیکر یا پرش تصویر از نقاط قوت اصلی آن بوده و تجربه‌ای روان نزدیک به فناوری DC ارائه می‌دهد. در زمینه دقت رنگ نیز عملکرد قابل قبولی دارد و برای تماشای عکس‌ها بسیار چشم‌نواز است، هرچند در زاویه‌های خاص تغییر رنگ محسوس دیده می‌شود. در پخش ویدئو، نمایشگر شیائومی 15 بدون پرش فریم کار می‌کند، اما در شرایط کم‌نور، روشنایی ناکافی باعث افت کیفیت می‌شود. همچنین در حالت روشنایی بالا، افت کیفیت تصویر به وضوح قابل دیدن است.

شاخص امتیاز امتیاز کلی نمایشگر 150 خوانایی (Readability) 145/164 دقت رنگ (Color) 149/165 کیفیت ویدیو (Video) 149/167 لمس (Touch) 154/164 جایگاه جهانی 38ام جایگاه در کلاس اولترا پریمیوم 29ام

در مجموع، این نمایشگر برای استفاده روزمره و تماشای محتوا گزینه‌ای مناسب است، هرچند در برابر رقبا در شرایط نور شدید بیرونی و پخش HDR محدودیت‌هایی دارد.

نکات مثبت روشنایی مناسب در اکثر شرایط نوری

بدون پرش فریم در زمان تماشای ویدئو

مدیریت فلیکر عالی و نزدیک به DC نکات منفی روشنایی ناکافی در پخش HDR10 در محیط‌های کم‌نور

افت کیفیت تصویر در حالت روشنایی بسیار بالا

تغییر رنگ محسوس هنگام مشاهده از زاویه

نقد و بررسی شیائومی 15؛ باتری، شارژر و اسپیکر

مشخصات باتری، شارژر و اسپیکر شیائومی 15 ظرفیت باتری 5240 میلی‌آمپر ساعت سرعت شارژر 90 وات اسپیکر استریو 24 بیتی و 192 کیلوهرتزی – فاقد جک 3.5 میلی‌متری

بررسی باتری Xiaomi 15

شیائومی در گوشی شیائومی 15 از باتری 5240 میلی‌آمپرساعتی با فناوری جدید سیلیکون-کربن استفاده کرده است که نسبت به نسل قبل 630 میلی‌آمپر افزایش ظرفیت دارد. به خاطر این ارتقا عمر باتری در عمل بهبود چشمگیری داشته است. وب‌گردی بیش از 17 ساعت، تماشای ویدئو نزدیک به 10 ساعت و اجرای بازی‌ها حدود 11 ساعت و نیم ادامه پیدا می‌کند.

در تمام این تست‌ها، گوشی شیائومی 15 عملکردی بهتر از iPhone 16 نشان داده و حتی در پخش ویدئو از رقبا نیز پیشی گرفته است. قرار گرفتن چنین باتری بزرگی در بدنه‌ای جمع‌وجور همراه با سخت‌افزار پرچمدار، خود به‌تنهایی یک دستاورد قابل توجه برای شیائومی محسوب می‌شود.

بررسی سرعت شارژ شیائومی 15

در بخش شارژ، گوشی شیائومی 15 تفاوت زیادی با نسل قبل ندارد و همچنان از شارژ سیمی 90 واتی و شارژ بی‌سیم 50 واتی پشتیبانی می‌کند. به لطف این فناوری، گوشی در 15 دقیقه به حدود 45 درصد و در 30 دقیقه به 75 درصد شارژ می‌رسد.

فول شارژ نیز تنها حدود 50 دقیقه زمان می‌برد که با وجود افزایش ظرفیت باتری، همچنان سرعتی چشمگیر به حساب می‌آید. البته در مقایسه با شیائومی 14 مدت زمان شارژ کامل کمی بیشتر است، اما با توجه به ظرفیت بالاتر، این موضوع کاملاً منطقی به نظر می‌رسد.

بررسی اسپیکرهای شیائومی 15

سیستم صوتی شیائومی 15 شامل اسپیکر استریو می‌شود که یک اسپیکر در پایین دستگاه و یک اسپیکر کوچک در بخش بالایی (ایرفون) را در بر می‌گیرد. کیفیت صدا در مجموع خوب ارزیابی می‌شود، اما به دلیل محدودیت فضا در بدنه جمع‌وجور گوشی، عمق و غنای صدا کمتر از رقباست.

در فرکانس‌های بالا کمی اعوجاج شنیده می‌شود و خروجی کلی در مقایسه با آیفون 16 یا گلکسی S25 ضعیف‌تر است. بازخورد لرزشی (Haptics) نیز دقیق عمل می‌کند، اما شدت آن به‌اندازه گوشی‌های بزرگ‌تر قدرت ندارد. همچنین مانند اغلب پرچمداران امروزی، خبری از جک 3.5 میلی‌متری هدفون نیست.

نقد و بررسی قابلیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری Xiaomi 15

مشخصات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شیائومی 15 سیستم‌عامل و رابط کاربری اندروید 15 / HyperOS 2.0 پردازنده اسنپدراگون 8 الیت مشخصات پردازنده 8 هسته‌ای / 2 هسته Oryon V2 Phoenix L با فرکانس 4.32 و 6 هسته Oryon V2 Phoenix M با فرکانس 3.53 گیگاهرتز پردازشگر گرافیکی آدرنو 830 رم و حافظه داخلی 256/12، 256/16، 512/12، 512/16، 1TB/16 گیگابایت – حافظه UFS 4.0

نرم‌افزار

شیائومی 15 به صورت پیش‌فرض با اندروید 15 و رابط کاربری HyperOS 2 عرضه می‌شود. این رابط کاربری، تمرکز ویژه‌ای بر امکانات هوش مصنوعی دارد. قابلیت‌هایی مثل ترجمه همزمان تماس‌ها و گفتگوها، زیرنویس خودکار و ابزار AI Interpreter تجربه‌ای مدرن از ارتباطات دیجیتال ارائه می‌دهند. همچنین ابزارهایی مانند AI Notes امکان خلاصه‌سازی متن، ویرایش نوشته و حتی بازنویسی هوشمند را فراهم کرده‌اند. در بخش چندرسانه‌ای هم ابزارهایی مثل AI Erase Pro و AI Image Expansion کیفیت تصاویر را بهبود می‌دهند و حتی بازتاب‌ها یا بخش‌های اضافی را حذف می‌کنند.

از طرفی گوگل Circle to Search نیز به صورت پیش‌فرض در دسترس است که جستجو را بسیار سریع‌تر و کاربردی‌تر می‌سازد. از نظر پشتیبانی نرم‌افزاری هم، شیائومی برای این پرچمدار چهار سال آپدیت اصلی سیستم‌عامل و پنج سال آپدیت امنیتی را تضمین کرده است. این یعنی کاربران می‌توانند مطمئن باشند گوشی‌شان تا مدت‌ها به‌روز و امن باقی خواهد ماند، چیزی که برای یک پرچمدار جمع‌وجور و قدرتمند اهمیت زیادی دارد.

قابلیت‌های نرم‌افزاری شیائومی 15

App Drawer قابل انتخاب، امکان استفاده از لیست اپ یا فقط هوم‌اسکرین

رابط سبک (Light Mode)، آیکون‌های بزرگ و رابط ساده‌تر

جداسازی اعلان‌ها و کنترل‌سنتر مانند iOS

پشتیبانی از ویجت‌ها و فولدرهای بزرگ

دستیار هوشمند گوگل جمنای با توانایی گفت‌وگو و تولید تصویر

امکان جستجوی تصویری سریع با کشیدن دایره روی هر چیزی (Circle to Search)

AI Notes با امکان خلاصه‌سازی، ترجمه، اصلاح متن و چیدمان هوشمند

AI Gallery Features با امکان حذف اشیاء و افراد از تصاویر، توسعه تصویر، تغییر آسمان، حذف انعکاس

AI Video Generator با امکان ساخت ویدیو از عکس ثابت

AI Recorder با امکان تبدیل صوت به متن، تشخیص گوینده، ترجمه متن

AI Subtitles با امکان زیرنویس‌گذاری خودکار برای رسانه‌ها

AI Interpreter با امکان ترجمه همزمان تماس و مکالمه حضوری

سخت‌افزار Xiaomi 15

شیائومی 15 با تراشه قدرتمند کوالکام اسنپدراگون 8 الیت به بازار قدم گذاشته در حال حاضر یکی از بهترین پردازنده‌های دنیای اندروید محسوب می‌شود. این چیپست نه تنها در تست‌های تک‌هسته‌ای عملکردی نزدیک به اپل A18 Pro دارد، بلکه در چند‌هسته‌ای حتی فراتر از رقبای مطرحی مثل گلکسی S25 و آیفون 16 عمل می‌کند. ترکیب این تراشه با رم LPDDR5X سریع و حداقل 12 گیگابایت حافظه، اجرای هر بازی سنگین، برنامه گرافیکی یا وظایف مبتنی بر هوش مصنوعی را بدون هیچ کندی ممکن می‌سازد.

در بنچمارک‌ها هم امتیازات بالا نشان می‌دهد که شیائومی 15 برای گیمرها و کسانی که به عملکرد پایدار نیاز دارند، انتخابی بی‌نقص است. حتی با وجود گرمای بالا در تست‌های طولانی، این گوشی توانسته یکی از بالاترین نتایج پایداری را ثبت کند که نشان می‌دهد مدیریت حرارت آن به شکل قابل قبولی انجام می‌شود.

نقد و بررسی دوربین شیائومی 15

نوع دوربین رزولوشن فیلمبرداری اندازه پیکسل اندازه سنسور فاصله کانونی معادل دیافراگم لرزش‌گیر اپتیکال اصلی 50 مگاپیکسل 8K@30 و 4K@30/60/120 و 1080p@30/60/120/240/480/960/1920 1.2 میکرون 1/1.31 اینچ 23 میلی‌متر f/1.6 تله‌فوتو اول 50 مگاپیکسل نامشخص 0.64 میکرون 1/2.76 اینچ 60 میلی‌متر – زوم 2.6 برابر f/1.8 فوق عریض 50 مگاپیکسل نامشخص 0.64 میکرون 1/2.76 اینچ 14 میلی‌متر f/2.2 دوربین سلفی 32 مگاپیکسل 4K@30/60 و 1080p@30/60 0.7 میکرون 1/3.14 اینچ 21 میلی‌متر f/2.0

دوربین شیائومی 15 در تست‌های DXOMARK عملکردی فراتر از انتظار داشت و موفق شد امتیازی بالاتر از رقبای قدرتمندی چون آیفون 14 پرو مکس، آیفون 15، پیکسل 9 و گلکسی S24 اولترا کسب کند. این گوشی با ترکیب سه‌گانه دوربین توانسته در عکاسی و فیلم‌برداری کیفیتی چشمگیر ارائه دهد؛ از رنگ‌های زنده و نوردهی دقیق گرفته تا جزئیات بالای تصاویر در شرایط مختلف نوری. عملکرد آن در بزرگ‌نمایی تله و عریض هم متوازن و چشمگیر است، به‌ویژه در نور مناسب که بافت و وضوح تصویر به بهترین شکل ثبت می‌شود. گرچه در برخی شرایط خاص مثل صحنه‌های HDR یا نور کم با مشکلات جزئی مواجه می‌شود، اما به طور کلی تجربه‌ای حرفه‌ای و در سطح بالاترین پرچمداران بازار را به کاربران ارائه می‌دهد.

عملکرد شیائومی 15 در تست‌های Dxomark

مولفه امتیاز عملکرد کلی 147/175 رتبه 28 (بالاتر از آیفون 14 پرو مکس، آیفون 15 و گلکسی S24 اولترا) امتیاز عکاسی (150/170) دوربین اصلی 150/177 بوکه 75/175 فوق عریض 102/158 تله‌فوتو 118/166 امتیاز فیلمبرداری (133/166) دوربین اصلی 73/83 فوق عریض 19/24 تله‌فوتو 21/27 امتیاز در شرایط خاص پرتره 137/154 فضای بیرونی 163/180 فضای داخلی 150/169 نور کم 121/138

عکاسی، فیلمبرداری و زوم Xiaomi 15

عکاسی

دوربین شیائومی 15 در بخش عکاسی توانسته عملکردی بسیار قابل اعتماد ارائه دهد و اغلب تصاویر با فوکوس سریع، دقیق و بدون تأخیر ثبت می‌شوند. جزئیات عکس‌ها در شرایط نوری مختلف بالا بوده و نویز در بیشتر مواقع کنترل می‌شود. با این حال، عمق میدان نسبتاً محدود باعث می‌شود که در عکس‌های گروهی یا صحنه‌هایی با سوژه‌های متعدد، پس‌زمینه به‌خوبی واضح نباشد. همچنین در نور کم گاهی اوقات رنگ‌ها کمی نادقیق و کنتراست در صحنه‌های با نور پشت شدید پایین‌تر از حد انتظار است.

زوم

در بخش زوم، شیائومی 15 با وجود بهره‌گیری از تنها یک لنز تله‌فوتو 60 میلی‌متری، عملکردی فراتر از انتظار نشان می‌دهد. کیفیت جزئیات در عکس‌های تله بسیار خوب بوده و حتی در زوم دیجیتال نیز نتایج مطلوبی به دست می‌آید. لنز اولتراواید هم کیفیت مناسبی ارائه می‌دهد، اما همچنان از نظر سطح نویز و وضوح در مقایسه با بهترین پرچمداران بازار کمی عقب‌تر است. در مجموع، برای عکاسی زوم روزمره و حرفه‌ای، این گوشی یک انتخاب قدرتمند محسوب می‌شود.

فیلم‌برداری

فیلم‌برداری با شیائومی 15 در رزولوشن 4K و نرخ 30 فریم بر ثانیه بهترین نتایج را ارائه می‌دهد. نوردهی در بیشتر شرایط دقیق بوده و فوکوس خودکار با دقت و نرمی بین سوژه‌ها جابه‌جا می‌شود. لرزش‌گیر تصویر نیز کمک می‌کند تا ویدئوها روان و بدون لرزش آزاردهنده ثبت شوند. با این حال، در محیط‌های داخلی یا نور کم گاهی هاله‌های رنگی نامطلوب و کاهش جزئیات مشاهده می‌شود و نویز بیشتر از حالت عکاسی به چشم می‌آید. باوجود این محدودیت‌ها، خروجی کلی ویدئو همچنان در سطحی بسیار رقابتی قرار دارد.

دانلود mp4

نکات مثبت کسب امتیاز بالاتر از آیفون 14 پرو مکس، آیفون 15، پیکسل 9 و گلکسی S24 اولترا در تست DXOMARK

نوردهی دقیق و پایدار در عکس و ویدئو

رنگ‌های زنده و تراز سفیدی طبیعی در بیشتر شرایط نوری

سطح نویز پایین و جزئیات بالا در عکس‌های روشن و داخلی

کیفیت عالی در زوم تله به‌ویژه در فاصله‌های نزدیک و متوسط

لرزشگیر ویدئویی مؤثر برای فیلم‌برداری بدون لرزش نکات منفی ایجاد هاله رنگی گرم در برخی عکس‌ها و ویدئوها

دامنه دینامیکی محدود در صحنه‌های HDR سنگین

عمق میدان کم که باعث تار شدن چهره‌ها در عکس‌های گروهی می‌شود

نویز کمی بیشتر در عکس‌های اولتراواید نسبت به رقبا

ناپایداری جزئی در نوردهی و کنتراست هنگام فیلم‌برداری در شرایط خاص

با توجه به این شرایط، به نظر می‌رسد شیائومی 15 می‌تواند به راحتی نیاز یک تولیدکننده محتوا را هم در امر عکاسی و فیلمبرداری برطرف کند.

جمع‌بندی؛ آیا شیائومی 15 ارزش خرید دارد؟

خرید گوشی شیائومی 15 به‌عنوان یک پرچمدار جمع‌وجور انتخاب خوبی است. نمایشگر OLED آن باکیفیت بالا، روشنایی عالی و نرخ تازه‌سازی متغیر 1 تا 120 هرتز تجربه بصری فوق‌العاده‌ای ارائه می‌دهد. باتری سیلیکون-کربنی ظرفیت بالایی دارد و شارژ سریع 90 واتی آن به پر شدن سریع این باتری کمک می‌کند. همچنین سخت‌افزار قدرتمند به لطف تراشه اسنپدراگون 8 الیت، گوشی را به دستگاهی بسیار توانمند و قابل اعتماد برای انجام سنگین‌ترین کارها و بازی‌ها تبدیل کرده است. با این حال، قیمت بالا، شباهت طراحی به نسل قبل و تغییرات محدود سخت‌افزاری، خرید آن را برای کسانی که شیائومی 14 دارند، توجیه‌پذیر نمی‌کند. در مقایسه با رقبا مانند گلکسی S25، آیفون 16 و پیکسل 9 پرو که هم‌قیمت با شیائومی 15 بوده و از برندهای معتبرتری هم هستند، تصمیم برای خرید این گوشی کمی دشوارتر می‌شود. اما برای علاقه‌مندان به گوشی‌های شیائومی، انتخاب فوق‌العاده‌ای است.

منبع: Dxomark – PhoneArena

نوشته بررسی شیائومی ۱۵؛ پرچم‌داری کوچک اما پر ادعا اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala