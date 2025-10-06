اولین رندرهای باکیفیت گلکسی S26 اولترا منتشر شد

این افشاگری تأیید می‌کند که سامسونگ قصد دارد زبان طراحی خود را برای گلکسی S26 اولترا اصلاح کند. تغییرات اصلی در ابعاد دستگاه متمرکز شده‌اند. بر اساس این گزارش، پرچمدار جدید با ارتفاع ۱۶۳.۴ میلی‌متر، حدود ۰.۶ میلی‌متر بلندتر از گلکسی S25 اولترا خواهد بود. عرض آن نیز با افزایشی جزئی به ۷۷.۹ میلی‌متر می‌رسد که ۰.۲ میلی‌متر بیشتر از نسل قبلی است. اما برجسته‌ترین تغییر مهندسی، کاهش ضخامت کلی دستگاه است. گلکسی S26 اولترا با ضخامتی بین ۷.۸ تا ۷.۹ میلی‌متر، به‌طور قابل‌توجهی باریک‌تر از ضخامت ۸.۲ میلی‌متری گلکسی S25 اولترا خواهد بود.

این کاهش ضخامت در حالی صورت می‌گیرد که برآمدگی ماژول دوربین اصلی همچنان قابل‌توجه باقی می‌ماند و ضخامتی در حدود ۴.۵ میلی‌متر خواهد داشت. این مشخصه، یعنی ضخامت ماژول دوربین، با آنچه برای گوشی تاشوی گلکسی زد فولد ۷ پیش‌بینی شده، یکسان است و شاید نشان‌دهنده استراتژی سامسونگ برای استفاده از سخت‌افزار دوربین مشابه یا یکپارچه‌سازی برخی عناصر طراحی در میان محصولات رده‌بالای خود باشد.

در مجموع، این رندرها نشان می‌دهند که گلکسی S26 اولترا یک تکامل ظریف اما معنادار از نسل‌های پیشین خود خواهد بود. سامسونگ با افزایش جزئی ابعاد طولی و عرضی و در عین حال کاهش چشمگیر ضخامت، به دنبال دستیابی به تعادل بهتری میان اندازه نمایشگر و ارگونومی دستگاه است. اگرچه این اطلاعات در مراحل اولیه توسعه محصول منتشر شده‌اند و ممکن است تا عرضه نهایی در اوایل سال ۲۰۲۶ دستخوش تغییر شوند، اما این افشاگری معتبرترین نگاه به پرچمدار آینده سامسونگ تا به امروز است.

