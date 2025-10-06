ماوس MX Master 4 لاجیتک با بازخورد لمسی معرفی شد

برجسته‌ترین ویژگی این ماوس، پنل جدیدی در قسمت استراحتگاه شست است که می‌تواند ویبره‌های ظریف و هوشمندانه‌ای تولید کند. این بازخوردها برخلاف لرزش‌های شدید کنترلرهای بازی، برای ارائه تأییدیه‌های لمسی در سناریوهای نرم‌افزاری طراحی شده‌اند. به عنوان مثال، هنگام اتمام شارژ باتری، جابه‌جایی موفقیت‌آمیز بین کامپیوترهای متصل یا قرارگیری دقیق مکان‌نما روی خطوط راهنما در نرم‌افزارهای گرافیکی، یک لرزش کوچک و کاربردی احساس خواهید کرد. این قابلیت به ویژه در نرم‌افزار جدید Action Ring که یک منوی دایره‌ای از میانبرهاست، خود را نشان می‌دهد و به ناوبری سریع و دقیق کمک می‌کند.

در کنار این نوآوری، لاجیتک بهبودهای فیزیکی هوشمندانه‌ای را نیز اعمال کرده است. بدنه ماوس اکنون از پلاستیک بافت‌دار ساخته شده تا دوام بیشتری نسبت به پوشش لاستیکی نسل قبل داشته باشد. دکمه ژست حرکتی که پیش‌تر در محلی نامناسب زیر شست قرار داشت، به کنار دکمه‌های کناری منتقل شده و دسترسی به آن بسیار راحت‌تر شده است. پایه‌های بزرگ‌تر برای حرکت نرم‌تر و دانگل USB-C برای اتصال مدرن، از دیگر اصلاحات این نسل هستند.

با این حال، ماوس MX Master 4 لاجیتک همچنان بر پایه ویژگی‌های قدرتمند نسل قبل ساخته شده است. کلیک‌های بی‌صدا، سنسور فوق‌العاده دقیق 8K DPI که روی هر سطحی از جمله شیشه کار می‌کند، عمر باتری ۷۰ روزه و چرخ اسکرول بی‌نظیر MagSpeed، همگی حفظ شده‌اند. این ماوس یک به‌روزرسانی تکاملی است و با قیمت ۱۲۰ دلار، اگرچه دارندگان مدل 3S را لزوماً به ارتقا ترغیب نمی‌کند، اما برای کاربرانی که برای اولین بار قصد خرید یک ماوس از سری MX Master را دارند، کامل‌ترین و بهترین ماوس در بازار محسوب می‌شود.

