گوشی تاشو سه‌تکه سامسونگ احتمالاً تنها در چین و کره جنوبی به فروش می‌رسد

با نزدیک شدن به زمان معرفی، مهم‌ترین پرسش به محدوده جغرافیایی عرضه این محصول مربوط می‌شود. سامسونگ هنوز به‌طور رسمی اعلام نکرده که آیا این گوشی تاشو سه‌تکه یک محصول جهانی خواهد بود یا صرفاً برای بازارهای خاصی مانند کره جنوبی و چین در نظر گرفته شده است. در بازار چین، هواوی با عرضه دو مدل رقیب، پیشتاز این حوزه محسوب می‌شود و سامسونگ برای رقابت مستقیم، نیازمند حضوری قدرتمند است. سابقه عرضه محدود مدل «گلکسی زد فولد SE» در سال گذشته نیز این تردید را بیشتر می‌کند. آن دستگاه که ویژگی‌هایی مانند طراحی باریک‌تر و حذف پشتیبانی از قلم S Pen را به همراه داشت، تنها در چین و کره جنوبی عرضه شد.

با این حال، آمار فروش خیره‌کننده گلکسی زد فولد 7 در بازارهای بین‌المللی، به‌ویژه ایالات متحده، می‌تواند یک عامل تعیین‌کننده باشد. این مدل نه تنها 50 درصد بیشتر از نسل قبلی خود فروخته، بلکه موفق شده است نزدیک به 30 درصد از کاربران سری پرچمدار گلکسی اس اولترا را به سمت خود جذب کند. این موضوع نشان می‌دهد که اکوسیستم تاشوها به بلوغ رسیده و حتی عدم وجود قلم S Pen نیز مانعی برای موفقیت آن نیست. گزارش‌ها تا دو هفته پیش حاکی از تردید سامسونگ برای عرضه جهانی این محصول بود، اما این استقبال کم‌نظیر ممکن است کفه ترازو را به نفع یک عرضه گسترده سنگین‌تر کند و این محصول را به بهترین گوشی سامسونگ در سطح جهان بدل سازد. به‌زودی باید منتظر اخبار بیشتری در این زمینه باشیم.

