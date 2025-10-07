فناوری به کار رفته در این ویژگی، مبتنی بر الگوریتمهای پیشرفته هوش مصنوعی است که توسط شرکت Medical AI توسعه یافتهاند. این الگوریتم که بر پایه تحلیل دادههای نوار قلب 12 سرنخی عمل میکند، پیش از این اعتبار خود را در محیطهای بالینی به اثبات رسانده و موفق به دریافت تأییدیه از وزارت ایمنی غذا و داروی کره جنوبی شده است. در حال حاضر، این سیستم هوش مصنوعی در بیش از 100 بیمارستان کره جنوبی برای تحلیل وضعیت حدود 120,000 بیمار در ماه استفاده میشود. سامسونگ با اقتباس از این الگوریتم قدرتمند، آن را برای استفاده در مقیاس یک ساعت هوشمند بهینهسازی کرده است.
این قابلیت میتواند برای بیمارانی که علائم مشخصی ندارند، یک ابزار غربالگری حیاتی باشد و از پیشرفت خاموش بیماری جلوگیری کند. سامسونگ ادعا میکند که این اولین بار در جهان است که یک ساعت هوشمند قادر به تشخیص LVSD میشود؛ ادعایی که اگر در سطح جهانی عرضه شود، میتواند این محصول را به بهترین ساعت هوشمند سامسونگ تبدیل کند. البته، عرضه این ویژگی در بازارهای مختلف منوط به کسب مجوز از سازمانهای نظارتی مربوطه در هر کشور خواهد بود. به همین خاطر، انتظار میرود کره جنوبی بهعنوان اولین بازار، میزبان این فناوری پیشگامانه باشد و پس از آن، سایر کشورها به تدریج به این فهرست اضافه شوند.
منبع: SamMobile
نوشته گلکسی واچ با کمک هوش مصنوعی، به جنگ بیماریهای قلبی میرود اولین بار در دیجیکالا مگ. پدیدار شد.
منبع متن: digikala