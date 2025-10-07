گلکسی S26 پلاس با ارتقاهای مهم، خاطره تلخ S25 اج را پاک می‌کند

اما این بازگشت تنها به تغییر نام محدود نمی‌شود. سامسونگ برای جبران شکست استراتژیک خود، قصد دارد گلکسی S26 پلاس را با مشخصات فنی بسیار قدرتمندی روانه بازار کند تا آن را به گزینه‌ای غیرقابل چشم‌پوشی تبدیل نماید. بزرگ‌ترین ارتقا مربوط به سیستم دوربین اصلی است که برای اولین بار به یک سنسور 200 مگاپیکسلی مجهز خواهد شد. این حرکت، شکاف کیفیتی میان مدل پلاس و اولترا را به کمترین حد ممکن می‌رساند و به کاربران اجازه می‌دهد تا تصاویری با جزئیات خیره‌کننده ثبت کنند.

در کنار دوربین، باتری دستگاه نیز به ظرفیت 5,000 میلی‌آمپر ساعت ارتقا می‌یابد که نویدبخش شارژدهی طولانی‌تری در طول روز است. نمایشگر نیز با رسیدن به حداکثر روشنایی 3,000 نیت و داشتن حاشیه‌های متقارن و باریک‌تر، تجربه بصری بی‌نظیری را ارائه خواهد داد. این چرخش استراتژیک نشان می‌دهد که سامسونگ صدای مشتریان خود را شنیده و با کنار گذاشتن تجربه ناموفق گلکسی S25 اج، قصد دارد گلکسی S26 پلاس را به بهترین گوشی سامسونگ برای طیف وسیعی از کاربران تبدیل کند که خواهان امکانات رده‌بالا در یک فرم فاکتور استاندارد هستند.

منبع: GSMArena

