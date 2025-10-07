نقد و بررسی گلکسی S25 FE؛ همان S24 FE با تراشه بهتر و قیمت بالاتر

محتویات داخل جعبه گلکسی S25 FE شامل موارد زیر میشود:
قیمت گلکسی S25 FE در بازار ایران
محتویات درون بستهبندی گلکسی S25 FE
طراحی و کیفیت ساخت گلکسی S25 FE
نمایشگر گلکسی S25 فن ادیشن
نقد و بررسی گلکسی S25 FE؛ باتری، شارژر و اسپیکر
بررسی امکانات نرمافزاری گلکسی S25 FE
آیا گلکسی S25 فن ادیشن برای گیم مناسب است؟
بررسی دوربین گلکسی S25 FE
جمعبندی؛ آیا گلکسی S25 FE ارزش خرید دارد؟
قیمت گوشی هوشمند گلکسی S25 FE در بازار ایران در حال حاضر بین 60 تا 70 میلیون تومان است. این موضوع نشان میدهد که محصول جدید سامسونگ در مقایسه با نسل گذشته خود، یعنی گلکسی S24 FE، با افزایش قیمتی در حدود 20 تا 25 میلیون تومان در دسترس قرار دارد.
با توجه به این اختلاف چشمگیر، پرسش مهم برای خریداران و علاقهمندان به محصولات سامسونگ این است که آیا قابلیتها و بهبودهای S25 FE میتواند این فاصله قیمتی را توجیه کند یا خیر. در واقع، انتخاب میان خرید نسل جدید با هزینه بالاتر یا نسل گذشته با قیمتی اقتصادیتر، اکنون یکی از دغدغههای اصلی کاربران است که در ادامه سعی میکنیم آن را برطرف کنیم.
همان همیشگی
- کابل شارژ Type-C به Type-C
- خود گوشی
- سوزن مخصوص خارج کردن سیمکارت
- دفترچه راهنما
نکته قابل توجه اینجاست که سامسونگ مانند چند نسل اخیر، آداپتور شارژر را داخل جعبه قرار نداده و همچنین خبری از قاب محافظ هم نیست. موضوعی که در برندهایی مثل شیائومی هنوز رعایت میشود.
طراحی و کیفیت ساخت گلکسی S25 FE
تغییرات مهم و کاربردی
|ابعاد و اندازه گلکسی S25 FE
|7.4 × 76.6 × 161.3 میلیمتر – 190 گرم
|شیشه گوریلا گلس ویکتوس پلاس روی نمایشگر و برای پنل پشتی، آلومینیوم بهبودیافته برای فریم
|استاندارد IP68
|دو سیمکارت نانو
طراحی
از لحاظ طراحی و خوشدستی، گلکسی S25 FE در نقد و بررسی های صورت گرفته کاملا حس و حال مشابهی با S24 FE داشت. البته سامسونگ این بار وزن گوشی را 23 گرم کاهش داده، ضخامت را حدودا 0.6 میلیمتر باریکتر کرده و عرض و ارتفاع دستگاه را هم 0.7 میلیمتر کمتر کرده است. با این اوصاف، گوشی در لحظه اول حس متفاوتی را القا نمیکند؛ اما بعد از مدتی، کمتر خسته شدن را حس خواهید کرد.
از لحاظ اندازه کلی، همچنان با یک گوشی 6.7 اینچی طرف هستیم. اما این بار ضخامت حواشی در اطراف صفحه کمی کمتر است. بدین ترتیب کاربران فضای کار با نمایشگر بیشتری را نسبت به قبل دریافت میکنند. موضوعی که به زیباتر شدن ظاهر کلی دستگاه هم کمک کرده است.
ظاهر کلی دستگاه هم مشابه نسل گذشته است؛ پنل پشتی تخت، نمایشگر تخت و البته، فریم تخت. ذرهای انحنا در چهار گوشه وجود دارد تا شکل کلی دستگاه باکسی نباشد. اما قسمتهای منتهی به پنل پشتی، کاملا صاف هستند. بدین ترتیب وقتی گوشی را بدون قاب در دست میگیرید، شاید کمی کف دست را تحت فشار قرار دهد. هرچند این طراحی باعث میشود گوشی درون دست بسیار محکم بنشیند و لیز نخورد.
کیفیت ساخت
از لحاظ کیفیت ساخت، سامسونگ ادعا کرده برای فریم گلکسی S25 FE از آلومینیوم بهبود یافته استفاده کرده است. چنین ادعایی در عمل ثابت نشد چون حس و حالی که دریافت کردیم مشابه S24 FE بود. اما شاید در برابر صدمات و آسیبهای روزمره، عملکرد S25 FE بهتر از نسل گذشته باشد. شیشه گوریلا گلس ویکتوس پلاس هم همچنان در این گوشی حضور دارد تا از این حیث شاهد تفاوت خاصی نباشیم.
گلکسی S25 FE مثل تمام مدلهای دیگر از این سری به استاندارد IP68 مجهز است. این یعنی در عمق 1.5 متری آب به مدت 30 دقیقه اجازه ورود آب به داخل دستگاه را نمیدهد. البته شما این مورد را به هیچ عنوان امتحان نکنید.
نمایشگر گلکسی S25 فن ادیشن
یک قدم رو به جلو
|نمایشگر گلکسی S25 FE
|6.7 اینچی با وضوح 2340 × 1080
|Dynamic LTPO AMOLED 2X
|120 هرتزی
|بیشینه روشنایی 1900 نیت
|تراکم پیکسلی 385 پیکسل بر هر اینچ
|محافظ گوریلا گلس ویکتوس پلاس
سامسونگ این بار برای نمایشگر Galaxy S25 FE تصمیم گرفته کمی از کلیشههای همیشگی فاصله بگیرد و سراغ پنل LTPO AMOLED برود. این یعنی درست مثل پرچمدارهای اصلی سری S، حالا شاهد نمایشگری هستیم که قابلیت تغییر رفرش ریت از 1 تا 120 هرتز را بسته به نوع محتوا دارد و همین موضوع میتواند در مصرف انرژی صرفهجویی محسوسی ایجاد کند. بیشینه روشنایی همچنان روی عدد 1900 نیت باقی مانده و تغییر خاصی نسبت به نسل قبل ندارد، اما حاشیههای اطراف نمایشگر از 12 درصد به 10.8 درصد کاهش پیدا کردهاند که جلوه ظاهری مدرنتری به دستگاه داده است.
سایر مشخصات نمایشگر همچنان ثابت ماندهاند. اندازه 6.7 اینچی، پشتیبانی از استاندارد HDR10+، رفرش ریت 120 هرتز، تراکم 385 پیکسل بر هر اینچ، نسبت تصویر 19:5.9 و پوشش محافظ گوریلا گلس ویکتوس پلاس که طبق استاندارد سختی موس در سطح 5 میتواند دچار خط و خش شود. در مجموع، نمایشگر S25 FE کیفیت بسیار خوبی دارد و علیرغم رزولوشن +FHD، تصاویری شفاف و چشمنواز ارائه میدهد که نیاز کاربران حرفهای را نیز پاسخگو خواهد بود. حتی اگر بهترین گوشی از نظر صفحه نمایش نباشد، همچنان یکی از ارزشمندترین پنلهای این رده به شمار میرود.
نقد و بررسی گلکسی S25 FE؛ باتری، شارژر و اسپیکر
پیشرفت نامحسوس
|باتری، شارژر و اسپیکر گلکسی S25 FE
|باتری 4900 میلیآمپر ساعتی
|شارژر 45 واتی سیمی
|شارژ بیسیم 15 واتی
|پشتیبانی از شارژ معکوس
|دوام 1 تا 2 روزه در صورت استفاده معمولی تا سبک
|اسپیکر استریوی هیبریدی با کیفیت مطلوب
|فاقد جک 3.5 میلیمتری
باتری
سامسونگ برای گلکسی S25 FE از یک باتری 4900 میلیآمپر ساعتی استفاده کرده که کمی از نسل قبل بزرگتر است. در استفاده روزمره، این باتری میتواند یک روز کامل و در استفاده سبک حتی تا دو روز پاسخگو باشد. عملکرد آن در تستهای مختلف به طور کلی مناسب ارزیابی میشود، اما در مقایسه با رقبا عمر باتری کوتاهتری دارد. با این حال در پخش ویدئو و بازی عملکرد خوبی نشان داده. تنها در وبگردی کمی ضعیفتر از رقبای نزدیکش نظیر ناتینگ فون 3، آنر 400 پرو و پوکو F7 اولترا به نظر میرسد.
|سناریو
|عملکرد
|امتیاز کلی
|11:57 ساعت
|تماس
|30:02 ساعت
|وبگردی
|9:40 ساعت
|پخش ویدیو
|16:28 ساعت
|بازی
|7:12 ساعت
شارژر
در بخش شارژ، سامسونگ این بار شارژر در جعبه قرار نداده و کاربران باید به صورت جداگانه یک آداپتور تهیه کنند. گوشی از فناوری شارژ سریع 45 واتی پشتیبانی میکند که در عمل سرعت قابل قبولی دارد. البته همچنان با استانداردهای شارژ سریع گوشیهای چینی همرده فاصله محسوسی دارد، اما در مجموع میتواند نیاز کاربران را به خوبی برطرف کند.
|زمان شارژ
|درصد شارژ
|در 15 دقیقه
|30%
|در 30 دقیقه
|52%
|شارژ کامل (0 تا 100)
|1:10 ساعت
اسپیکر
گلکسی S25 FE مثل نسل قبل از اسپیکرهای استریوی هیبریدی استفاده میکند. یعنی یک اسپیکر اصلی در لبه پایینی دستگاه قرار دارد و دیگری همان اسپیکر مکالمه در بالا است. طبیعی است که اسپیکر بالایی شدت صدای کمتری نسبت به اسپیکر پایینی دارد، اما در کنار هم تجربه صوتی قابل قبولی ارائه میدهند.
در تستها، اسپیکرهای این گوشی به امتیاز «بسیار خوب» دست پیدا کردند. کمی ضعیفتر از نسل قبل از نظر بلندی صدا، اما از لحاظ کیفیت کلی، بهتر. سامسونگ ظاهراً در این نسخه روی تنظیمات یا حتی سختافزار اسپیکرها بازنگری کرده، چون صدا حالا غنیتر است، بیس بیشتری دارد و شفافیت و وضوح صدا، بهخصوص در وکال، بالاتر رفته است. همین موضوع باعث میشود S25 FE در زمینه صدا نسبت به رقبای همردهاش بهتر ظاهر شود یا شانه به شانه حرکت کند.
بررسی امکانات نرمافزاری گلکسی S25 FE
قابلیتهای هوش مصنوعی فراوان، امکانات نرمافزاری آشنا
|نرمافزار گلکسی S25 FE
|سیستمعامل اندروید 16
|رابط کاربری One UI 8
|آپدیت 7 ساله
|پشتیبانی از قابلیتهای هوش مصنوعی Galaxy AI به صورت کامل
از نظر نرمافزاری، Galaxy S25 FE تفاوت چندانی با پرچمداران اصلی سامسونگ ندارد. تمام قابلیتهای کلیدی One UI 8 از جمله امکانات هوش مصنوعی و بهبودهای بصری در این مدل هم حضور دارند. علاوه بر این، سامسونگ وعده 7 سال آپدیت نرمافزاری و امنیتی را برای این گوشی داده. یعنی گلکسی S25 فن ادیشن حداقل تا یک دهه آینده بدون نگرانی از نظر نرمافزار همراهتان خواهد بود. به همین خاطر از نظر آیندهنگری، S25 FE یکی از مطمئنترین گوشیها در رده قیمتی خودش محسوب میشود. به خصوص که سامسونگ آپدیتهای جذاب و خوبی را هم برای گوشیهایش منتشر میکند.
قابلیتهای هوش مصنوعی در گلکسی اس ۲۵ اف ای
- اصلاح و بازنویسی متن، تغییر لحن و خلاصهسازی
- تبدیل و خلاصهسازی تماسهایی که ضبط میکنید
- حذف نویز و صداهای اضافه از ویدئوها
- ارائه بهروزرسانیها و اطلاعات مفید روزانه بر اساس علایق و زمینه شما
- ساخت تصویر از متن یا طرح ساده
- خواندن خلاصه مقالهها و خبرها
- پیشنهاد کار بر اساس انتخاب شما (مثل افزودن رویداد به تقویم)
- جستجوی طبیعیتر در تنظیمات
- امکان مقایسه تصویر اصلی و تصاویری که ویرایش میکنید در کنار هم
- نمایش نتایج ترجمه یا خلاصه همزمان با محتوای اصلی در حالت Landscape
- دسترسی سریع به ابزارهای هوش مصنوعی از طریق Apps Edge
- هماهنگی کامل با اپهای سامسونگ (Notes، تقویم، یادآور، ساعت)
- اجرای سریع Gemini با نگه داشتن دکمه کناری
- جستجو روی هر چیزی روی صفحه با کشیدن یک دایره دور آن
قابلیتهای ساده (غیر هوش مصنوعی) گلکسی اس ۲۵ اف ای
- طراحی جدید آیکونها، ویجتها و انیمیشنها
- نوار Now روی لاکاسکرین و ساعتها و ویجتهای بیشتر
- کنترلهای جدید دوربین، زوم و فیلترهای جدید، ضبط Log
- کلاژ آزاد در گالری، جایگزینی چهره در Motion Photos، افکتهای ویدئویی جدید
- پیشنهاد ساخت عکسهای مناسب از گالری (منظره، شهر، گل، حیوانات خانگی و …)
- والپیپرهای تعاملی و داینامیک با تغییر رنگ و گرادیانت
- ساعت جدید با فونت مدرن که با تصویر پسزمینه ترکیب میشود
- آلارمهای گروهی، روتینهای بهتر، شمارش معکوس برای رویدادها
- Quick Share پایدارتر و سریعتر، اتصال سادهتر به دستگاههای اطراف
- کنترل سطح شارژ بین 80 تا 95٪، ذخیره انرژی قابل تنظیم
- زوم تکانگشتی، کنترلهای لمسی سفارشی
- پیشبینی فعالیتهای ورزشی در اپ هواشناسی
- Game Booster با طراحی جدید و تنظیم جداگانه عملکرد برای هر بازی
- امکانات شخصیسازی فراوان
- نمایش زیرنویس مکالمه به صورت زنده روی صفحه
- افکتهای پرتره برای حیوانات خانگی مثل سگ و گربه با سبکهای مختلف
- و…
اگر بخواهیم به تک تک قابلیتهای نرمافزاری S25 FE بپردازیم قطعا از حوصله متن خارج خواهد بود. فقط این را بدانید که از این حیث، به هیچ عنوان با کم و کسری خاصی مواجه نمیشوید و تجربهی فوقالعادهای خواهید داشت.
آیا گلکسی S25 فن ادیشن برای گیم مناسب است؟
قدرتمندتر، اما چقدر؟
|قدرت سختافزاری گلکسی S25 FE
|پردازنده اگزینوس 2400
|پردازنده 10 هستهای
|1 هسته Cortex-X4 با فرکانس 3.2 گیگاهرتز – 2 + 3 هسته Cortex-A720 با فرکانس 2.9 و 2.6 گیگاهرتز و 4 هسته Cortex-A520 با فرکانس 1.95 گیگاهرتز
|پردازشگر گرافیکی Xclipse 940
|128/8، 256/8، 512/8 گیگابایت – حافظه از نوع UFS 4.0 (برای مدل 128 گیگابایتی، UFS 3.1)
نقد و بررسی گلکسی S25 FE در تستهای کارایی نشان میدهد که سامسونگ توانسته با وجود حفظ معماری مشابه نسل قبل، تجربهای روانتر و پایدارتر ارائه دهد. پردازندهی جدید این گوشی، اگرچه جهش بزرگی در مقایسه با نسل گذشته محسوب نمیشود، اما بهینهسازیها کمک کرده اجرای بازیها و برنامههای سنگین با بالاترین کیفیت ممکن و بدون مشکل خاصی صورت گیرد.
استفاده از حافظهی پرسرعت UFS 4.0 در نسخههای 256 و 512 گیگابایتی نیز به این موضوع کمک میکند و بارگذاری سریع اپلیکیشنها و بازیها را تضمین میکند. تنها نقطهی ضعف نسبی در نسخهی پایه با حافظهی 128 گیگابایتی است که همچنان از UFS 3.1 بهره میبرد، اما انتخاب مدلهای بالاتر این نگرانی را بهطور کامل رفع خواهد کرد. همچنین 8 گیگابایت حافظه رم هم دیگر نباید در این مورد استفاده قرار میگرفت. اما جای تعجب است که چرا A56 در مدلی با 12 گیگابایت رم عرضه میشود اما S25 FE هنوز فقط 8 گیگابایت رم دارد.
داغی زیاد، افت توان محسوس، مشکل اصلی گلکسی اس ۲۵ اف ای
با وجود این مزایا، همچنان چالش اصلی سری FE در بخش پایداری انرژی دیده میشود. سامسونگ در گلکسی S25 FE عملکرد بهتری نسبت به S24 FE ارائه کرده و توانسته بازدهی بیشتری در تستهای سنگین ثبت کند. اما در فشارهای طولانیمدت همچنان افت محسوسی در توان پردازنده و پردازش گرافیکی مشاهده میشود.
این موضوع به دلیل سیاست سامسونگ برای خنک ماندن دستگاه و جلوگیری از افزایش دماست که باعث میشود توان سختافزاری پس از چند دقیقه بهطور قابل توجهی کاهش یابد. هرچند خود دما هم خیلی پایین نیست و گوشی گاهی اوقات خیلی داغ میشود. در استفادهی روزمره و اجرای بازیهای عادی مشکلی احساس نمیشود. اما در اجرای طولانی بازیهای بسیار سنگین ممکن است افت فریم یا لگ در صحنههای شلوغ را تجربه کنید.
|تست بنچمارک
|Galaxy S24 FE
|Galaxy S25 FE
|گیکبنچ 6 (تک هستهای)
|2040
|2153
|گیکبنچ 6 (چند هستهای)
|6299
|6948
|AnTuTu (v10)
|1,548,896
|1,521,140
|3DMark Wild Life Extreme (2160p)
|3889
|4262
|3DMark Solar Bay (1440p)
|–
|8632
به صورت کلی، در اجرای بازیها و برنامههای روزمره، گلکسی S25 FE تجربهای سریع و روان ارائه میدهد؛ بازیهای محبوب با بالاترین تنظیمات گرافیکی بدون مشکل اجرا میشوند و بارگذاری برنامهها نیز به لطف حافظه پرسرعت بسیار کوتاه است. حتی در عناوین سنگین هم عملکرد اولیه عالی است، اما در استفاده طولانیمدت و تحت فشار بالا ممکن است افت توان پردازنده باعث کاهش جزئی فریمریت شود.
بررسی دوربین گلکسی S25 FE
تفاوتی حس نمیشود!
|دوربین گلکسی S25 FE
|دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی
|دوربین تلهفوتو 8 مگاپیکسلی با زوم 3 برابر
|دوربین فوق عریض 12 مگاپیکسلی
|دوربین سلفی 12 مگاپیکسلی
|امکان فیلمبرداری 8K با دوربین اصلی و 4K با دوربین سلفی
|دارای لرزشگیر اپتیکال
|سنسور اصلی 1/1.57 اینچی
دوربینهای اصلی در گلکسی S25 FE و S24 FE نسل کاملاً مشابه هستند و هیچ تفاوتی در مشخصات ماژولها دیده نمیشود. تنها تغییر مربوط به دوربین سلفی است که از سنسور 10 مگاپیکسلی به 12 مگاپیکسلی ارتقا یافته و گشودگی دیافراگم نیز از f/2.4 به f/2.2 رسیده که کمی بازتر است. در عوض، اندازه سنسور از 1/3.0 اینچ به 1/3.2 اینچ کاهش یافته و سایز پیکسلها هم از 1.22 میکرومتر به 1.12 میکرومتر رسیده است.
در عمل این تغییرات تفاوت محسوسی ایجاد نمیکنند و تجربهی کاربری تقریباً مشابه نسل قبل باقی مانده است. کیفیت ثبت تصاویر و ویدئو همچنان در سطحی نزدیک به پرچمداران سری گلکسی S24، آیفون 14 و شیائومی 14T پرو قرار میگیرد که برای یک گوشی در این رده فوقالعاده ارزیابی میشود.
جمعبندی؛ آیا گلکسی S25 FE ارزش خرید دارد؟
در جمعبندی باید گفت که گلکسی S25 FE در بیشتر بخشهای کلیدی تفاوتی با نسل قبل ندارد. دوربین، باتری، نمایشگر، سختافزار، طراحی کلی و حتی لوازم جانبی داخل جعبه عملاً مشابه نسل پیشین هستند. تنها تغییرات اندک به کاهش بسیار جزئی حاشیههای اطراف نمایشگر، دوام شارژی که در نهایت چند دقیقه بیشتر است و تقویت محدود توان پردازشی مربوط میشود. تغییراتی که در تجربه روزمره تقریباً حس نمیشوند.
بهطور کلی، بله این گوشی از S24 FE جدیدتر است و در نتیجه اندکی بهینهتر عمل میکند. اما ارزش پرداخت 20 یا 25 میلیون تومان هزینه اضافه را ندارد. اگر قصد خرید دارید، انتخاب S24 FE منطقیتر است و در بسیاری از بخشها تجربهای تقریباً برابر ارائه میدهد. همچنین اگر در حال حاضر S24 FE دارید، ارتقا به S25 FE توجیهی نخواهد داشت. با در نظر گرفتن قیمت حدود 60 تا 70 میلیون تومان، در بازار گزینههایی مثل سری پوکو F7 یا شیائومی 14T پرو ارزش خرید بیشتری دارند و این مدل تنها در شرایط خاص میتواند انتخاب قابل قبولی باشد.
منبع: GSMArena
نوشته نقد و بررسی گلکسی S25 FE؛ همان S24 FE با تراشه بهتر و قیمت بالاتر اولین بار در دیجیکالا مگ. پدیدار شد.
منبع متن: digikala