به‌نظر می‌رسد هواوی نسبت به حل شدن مشکل تحریم آمریکا در آینده‌ی نزدیک امیدی ندارد و به همین خاطر مشغول جذب توسعه‌دهندگان برای اپ استور اختصاصی خود است. به گزارش XDA-Developers، هواوی برای تعدادی از توسعه‌دهندگان اپلیکیشن‌ها ایمیل فرستاده و از آن‌ها خواسته که اپلیکیشن خود را در اپ استور اختصاصی هواوی موسوم به AppGallery ارائه کنند.

برای ترغیب این افراد، هواوی گفته که این شرکت در سال گذشته بیش از ۳۵۰ میلیون گوشی عرضه کرده که تمام آن‌ها به AppGallery دسترسی مستقیم دارند. علاوه بر این، وعده داده که توسعه‌دهندگان می‌توانند بر روی پشتیبانی کامل هواوی حساب کنند.

اگر تحریم آمریکا پابرجا باقی بماند، تعداد زیادی از اپلیکیشن‌ها نمی‌توانند در AppGallery حضور داشته باشند.

ایمیل فرستادن اپ استورهای ثالث برای توسعه‌دهندگان موضوع جدیدی محسوب نمی‌شود. به‌عنوان مثال آمازون هم که سازنده‌ی تبلت‌های Fire محسوب می‌شود و این تبلت‌ها به سرویس‌های گوگل دسترسی مستقیم ندارند، از تعداد زیادی از توسعه‌دهندگان خواست که اپلیکیشن‌های خود را برای این پلتفرم عرضه کنند.

البته لازم به ذکر است که اگر تحریم آمریکا پابرجا باقی بماند، تعداد زیادی از اپلیکیشن‌ها نمی‌توانند در AppGallery حضور داشته باشند. در همین زمینه یکی از روزنامه‌نگاران حوزه تکنولوژی اعلام کرده که از هر ۱۵ اپلیکیشن رایگان، فقط ۲ مورد می‌توانند روانه‌ی اپ استور اختصاصی این شرکت شوند زیرا مقر اصلی بیشتر اپلیکیشن‌ها در آمریکا قرار دارد یا به نحوی با بازار این کشور در ارتباط هستند.

آیا به نظر شما هواوی‌ می‌تواند حتی یک چهارم از اپلیکیشن‌های پلی استور را در AppGallery ارائه کند و آیا میلیون‌ها کاربر هواوی حاضر به نصب اپلیکیشن‌های خود از سایت‌هایی مانند APKMirror هستند؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

منبع: Android Authority

The post هواوی مشغول جذب توسعه‌دهندگان برای اپ استور خود است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala