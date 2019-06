لوگوی فایرفاکس باز هم تغییر کرد؛ خداحافظی با روباه

شرکت موزیلا روز گذشته از لوگوی جدیدی رونمایی کرد که قرار است به‌عنوان لوگوی اصلی برای محصولات مهم این شرکت انجام وظیفه کند. این شرکت به غیر از مرورگر فایرفاکس ، ابزار مدیریت رمز عبور Lockwise، سرویس اشتراک‌گذاری فایل Send و ابزار امنیتی Firefox Monitor را ارائه می‌دهد.

در لوگوی اصلی مربوط به تمام محصولات، اثری از روباه معروف دیده نمی‌شود و صرفا دم آتشین آن باقی مانده است. لازم به ذکر است که لوگویی که در تصویر اصلی این مطلب مشاهده می‌کنید، مربوط به کلیت برند فایرفاکس است و در لوگوی مرورگر همچنان روباه وجود دارد. در ادامه می‌توانید لوگوی دیگر محصولات موزیلا را مشاهده کنید که از لحاظ طیف رنگی مشابه یکدیگر هستند ولی از اشکال مختلفی بهره می‌برند.

به غیر از موضوع لوگوها، موزیلا نشان داده که هیچوقت از تغییر نمی‌ترسد و به‌عنوان مثال بعد از اینکه فایرفاکس برای مدت‌ها نسبت به اصلی‌ترین رقیب خود یعنی گوگل کروم حرف زیادی برای گفتن نداشت، حالا بار دیگر از ویژگی‌های جذاب و قابل توجهی بهره می‌برد و مرتبا ویژگی‌های مهمی را برای کاربران خود به ارمغان می‌آورد. موزیلا چند سال قبل تلاش کرد که یک سیستم‌عامل اختصاصی برای گوشی‌های هوشمند توسعه دهد که در این زمینه و تعدادی از پروژه‌های دیگر شکست خورد ولی حالا به‌نظر می‌رسد این شرکت می‌خواهد حول محور حفظ حریم خصوصی، امکانات بیشتری را برای محصولات خود مانند مرورگر فایرفاکس ارائه کند.

