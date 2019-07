گوشی‌های وان پلاس روزبه‌روز بهتر می‌شوند ولی در این میان، رابط کاربری این گوشی‌ها آن‌چنان که باید و شاید مورد توجه گسترده قرار نمی‌گیرند. اگرچه OxygenOS مانند دیگر رابط‌های کاربری مبتنی بر اندروید است، ولی از برخی جهات عملکرد بسیار بهتری نسبت به اندروید خالص دارد.

بیشتر شرکت‌های سازنده گوشی‌های اندرویدی، علاقه‌ی زیادی به بهره‌گیری از رابط کاربری دارند تا آن را بر روی اندروید خالص قرار بدهند؛ البته به غیر از نوکیا که گوشی‌های این شرکت از اندروید خالص بهره می‌برند. برای سال‌ها، این موضوع پذیرفته شده که اندروید خالص بهترین و روان‌ترین تجربه کاربری را برای افراد به ارمغان می‌آورند و بخشی از شهرت گوشی‌های نکسوس و حالا گوشی‌های پیکسل به همین موضوع برمی‌گردد.

اما اگر برای مدتی از رابط کاربری OxygenOS استفاده کنید که وان پلاس آن را در سال ۲۰۱۵ معرفی کرد، می‌بینید که از برخی جهات اندروید خالص نسبت به این رابط کاربری حرف زیادی برای گفتن ندارد. وان پلاس بهترین بخش‌های اندروید خالص را نگه داشته و از طرفی برخی ویژگی‌های جذاب و مفید را اضافه کرده است. در ادامه به ۷ دلیل برتری این رابط کاربری نسبت به اندروید خالص می‌پردازیم.

OxygenOS رابط کاربری بهتری دارد

اندروید خالص اگرچه بسیار سبک است، ولی از لحاظ ظاهری تقریبا جذابیت خاصی ندارد و خیلی زود خسته‌کننده می‌شود. اما OxygenOS از این لحاظ از طراحی جذابی بهره می‌برد و اهمیت چنین چیزی اصلا کم نیست. در ضمن کاربران برای مواردی مانند تم، فونت یا کلیت رنگ‌ها می‌توانند سلیقه‌ی خود را اعمال کنند.

از طراحی آیکون اپلیکیشن‌ها گرفته تا نوع فونت و دیگر ویژگی‌های کوچک بصری، به‌سختی می‌توان از لحاظ شکل و شمایل از OxygenOS انتقاد کرد. وان پلاس موفق شده این رابط کاربری را به طور تمیز و شیک طراحی کند و در بخش‌های مختلف جذابیت زیادی را برای کاربر به ارمغان می‌آورند.

قابلیت‌های مفید حالت بازی

رابط کاربری OxygenOS از «حالت بازی» (gaming mode) مفیدی بهره می‌برد که ویژگی‌های قابل توجهی دارد؛ اگر بخش زیادی از کاربران گوشی‌های پیکسل اهل اجرای بازی‌های سنگین بودند، احتمالا گوگل هم برای اندروید خالص از این مشخصه الگوبرداری می‌کرد. این قابلیت، ویژگی‌های منطقی ارائه می‌دهد، زمانی که بازی را اجرا می‌کنید به‌طور خودکار فعال می‌شود و در ضمن از بخش تنظیمات می‌توانید بخش‌های مختلف آن را شخصی‌سازی کنید.

از بین امکانات آن، می‌توانیم به بلاک نوتیفیکیشن‌ها، انتقال تماس به اسپیکر، غیرفعال کردن تنظیم خودکار روشنایی نمایشگر و برخی ویژگی‌های جدید برای بازخورد لمسی اشاره کنیم. همچنین این قابلیت می‌تواند حداکثر توان پردازشی گوشی را برای بازی موردنظر اختصاص دهد تا تجربه گیمینگ بهتری داشته باشید.

اجرای موازی یک اپلیکیشن

قابلیت اجرای موازی یک اپلیکیشن محدود به OxygenOS وان پلاس نیست ولی این رابط کاربری مشخصه مذکور را به خوبی عملی کرده و در حال حاضر جای خالی چنین چیزی در اندروید خالص احساس می‌شود. با بهره‌گیری از این قابلیت، می‌توانید دو سری اکانت را برای یک اپلیکیشن مشخص تعریف کنید و به‌صورت همزمان از این دو سری اپلیکیشن یکسان بهره ببرید.

به‌عنوان مثال، به راحتی می‌توانید دو اکانت جداگانه را برای واتس‌اپ مشخص کنید و در ضمن بهره‌گیری و مشخص کردن تنظیمات این قابلیت هم بسیار ساده و آسان است. مانند دیگر مشخصه‌های OxygenOS، این قابلیت هم بدون هیچ دردسری کار اصلی خود را به خوبی انجام می‌دهد.

جذابیت ژست‌های حرکتی

بعد از اینکه به ناوبری مبتنی بر ژست‌های حرکتی گوشی‌های وان پلاس عادت کردید، دیگر نمی‌توانید آن را کنار بگذارید. به عنوان مثال، به سوایپ به بالا و حرکت به راست، روانه‌ی بخشی می‌شوید که اپلیکیشن‌های اخیرا باز شده به نمایش درمی‌آیند و چنین کاری مشابه ژست حرکتی گوشی‌های پیکسل است که البته در رابط کاربری OxygenOS عملکرد بهتری دارد. ژست‌های حرکتی از جمله قابلیت‌هایی هستند که بسیاری از رابط‌های کاربری نمی‌توانند به‌خوبی آن را عملی کنند که OxygenOS خوشبختانه در این زمینه حرف زیادی برای گفتن دارد.

همچنین OxygenOS وان پلاس به شما اجازه می‌دهد که بر روی لاک اسکرین با انگشت خود حرفی را رسم کنید و با این کار، اپلیکیشن‌های از پیش مشخص شده (مانند چراغ قوه، دوربین و موارد دیگر) اجرا می‌شوند. چنین قابلیتی از بخش تنظیمات به‌راحتی قابل شخصی‌سازی است.

گوشی‌های وان پلاس می‌توانند خود را روشن کنند

چنین قابلیتی نتیجه ارتباط مناسب بین سخت‌افزار و نرم‌افزار است و اگرچه مختص گوشی‌های وان پلاس نیست، ولی امیدواریم به گوشی‌های بیشتری راه پیدا کند. برای بهره‌گیری از این قابلیت، به Utilities در قسمت تنظیمات سر بزنید و برای مشخص کردن زمان خاموش شدن یا روشن شدن گوشی، از بخش Scheduled power on/off بهره ببرید. چنین کاری، تأثیر زیادی در بهبود مصرف باتری دارد.

علاوه بر این، برای روشن کردن گوشی وان پلاس در زمان مقرر می‌توانید از آلارم هم بهره ببرید؛ با توجه به این مشخصه، هنگام خوابیدن با خیال راحت گوشی خود را خاموش می‌کنید و می‌دانید سر زمان مقرر گوشی دوباره روشن می‌شود. این ویژگی خیلی مهم نیست و تجربه کاربری را متحول نمی‌کند، اما در هر صورت نمی‌توان مفید بودن آن را کتمان کرد.

امنیت بیشتر اپ لاکر

در دورانی که حریم خصوصی کاربران روزبه‌روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، گوشی‌های وان پلاس خوشبختانه از «اپ لاکر» (App locker) پیشرفته‌ای بهره می‌برند. بار دیگر باید بگوییم که این مشخصه محدود به OxygenOS نیست ولی در هر صورت اندروید خالص هم از آن بهره نمی‌برد و بسیاری از کاربران خیلی زود به وجود چنین مشخصه مفیدی عادت می‌کنند.

کاری که این قابلیت انجام می‌دهد این است که بدون وارد کردن پین یا بهره‌گیری از اثر انگشت، نمی‌توان اپلیکیشن‌های موردنظرتان را باز کرد. اگر از جمله افرادی هستید که مثلا فرزندتان، همکاران یا والدین از گوشی شما استفاده می‌کنند، با چنین کاری می‌توانید دسترسی آن‌ها به برخی از اپلیکیشن‌های مهم را قطع کنید.

بهبود گوگل اسیستنت با OxygenOS Shelf

در نگاه اول، OxygenOS Shelf همان فید گوگل اسیستنت اندروید خالص به نظر می‌رسد که با یک سوایپ از هوم اسکرین می‌توان به آن دسترسی پیدا کرد. اما اگر کمی بیشتر وقت بگذارید، می‌بینید که Shelf بخش‌های غیرضروری را حذف کرده و بخش‌های مفید و اساسی را نشان می‌دهد.

در این بخش به میان‌برهایی برای دوربین، یادداشت‌ها، فایل‌ها، میزان استفاده داده و باتری و دیگر موارد این‌چنینی دسترسی دارید؛ مواردی که اهمیت بیشتری برای کاربر دارند. برخلاف اندروید خالص، در این بخش مواردی مانند اخبار موردنظر کاربر یا نتایج مسابقات نمایش داده نمی‌شود. در ضمن شخصی‌سازی این بخش در گوشی‌های وان پلاس بسیار راحت‌تر است.

