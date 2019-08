بالاخره پس از مدت‌ها انتظار، هواوی ساعاتی قبل در کنفرانس سالانه توسعه‌دهندگان از سیستم‌عامل اختصاصی خود موسوم به HarmonyOS رونمایی کرد. طبق اعلام مدیرعامل این شرکت، ریچارد یو، آن‌ها از سال ۲۰۱۷ توسعه این سیستم‌عامل را آغاز کرده‌اند و نخستین محصول مبتنی بر آن، تلویزیون هوشمند آنر است که فردا معرفی می‌شود.

هواوی می‌گوید انواع و اقسام گجت‌ها از گجت‌های پوشیدنی گرفته تا تلویزیون، تبلت، لپ‌تاپ، اتومبیل و البته گوشی‌های هوشمند می‌توانند از این سیستم‌عامل بهره ببرند. HarmonyOS یا سیستم‌عامل هارمونی مانند فیوشا گوگل مبتنی بر میکروکرنل یا ریزهسته است و به همین خاطر سرعت زیادی دارد و سازگاری بالای آن با انواع گجت‌ها هم به همین موضوع برمی‌گردد. طبق اعلام هواوی، این سیستم‌عامل در سال آینده متن‌باز یا اوپن سورس می‌شود و به همین خاطر شرکت‌های دیگر هم می‌توانند در توسعه آن سهم داشته باشند. هواوی برای این سیستم‌عامل، کامپایلر ARK را توسعه داده که از زبان‌های برنامه‌نویسی مهم مانند C و C++، Java، JavaScript و Kotlin پشتیبانی می‌کند.

«ریچارد یو» در جریان سخنرانی خود اعلام کرد که اگرچه سیستم‌عامل هارمونی می‌تواند جایگزین اندروید شود، ولی آن‌ها به‌خاطر کاربران و سرویس‌های گوگل تا اطلاع ثانوی گوشی‌های این شرکت از اکوسیستم اندروید بهره می‌برند. او همچنین خاطرنشان کرده که مهاجرت از اندروید به این محیط جدید فقط در عرض چند روز امکان‌پذیر است. از لحاظ پشتیبانی اپلیکیشن‌ها هم HarmonyOS در نهایت می‌تواند از اپلیکیشن‌های اندروید، لینوکس و HTML5 پشتیبانی کند.

بر اساس اعلام هواوی، در سال ۲۰۲۰ نسخه دوم هارمونی و در سال ۲۰۲۱ نسخه سوم آن منتشر می‌شود. در روزهای آینده و ادامه کنفرانس توسعه‌دهندگان هواوی، مطمئنا اطلاعات بیشتری در مورد این سیستم‌عامل همه‌فن‌حریف منتشر می‌شود.

منبع: GSM Arena

The post سیستم‌عامل اختصاصی هواوی به نام HarmonyOS رسما معرفی شد؛ سیستم‌عاملی برای تمام گجت‌ها appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala