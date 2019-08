معرفی ۴ سایت برای ایجاد رمز عبورهای پیچیده

این روزها، پیچیده بودن رمز عبور در دنیای وب اهمیت بسیاری زیادی دارد. فارغ از نوع اکانت که می‌تواند برای ایمیل، سرویس‌های تحت وب یا موارد دیگر باشد، برای انتخاب رمز عبور باید دقت زیادی به خرج دهید و به هیچ عنوان از مواردی مانند تاریخ تولد و نام گربه خانگی خود استفاده نکنید. اما ایجاد یک رمز عبور پیچیده کار چندان راحتی نیست. در این زمینه خوشبختانه ابزارهای آنلاین زیادی ارائه شده‌اند که به شما در این زمینه کمک می‌کنند.

یک رمز عبور پیچیده ویژگی‌هایی دارد؟

اول از همه باید بگوییم که چنین گذرواژه‌ای طولانی و بی‌نظم است. هرچقدر گذرواژه طولانی‌تر باشد، برای دستیابی به آن باید زمان بیشتری صرف کرد. رمز عبور طولانی فارغ از محتوای آن، به خودی خود امنیت بیشتری دارد. از دیگر موارد حائز اهمیت برای انتخاب رمز عبور، بحث بی‌نظمی آن است. این یعنی مثلا یک رمز عبور ۸ کاراکتری مانند ۰۱۲۳۴۵۶۷ امنیت بسیار پایین‌تری نسبت به رمز عبور ۵۸z@L#?T دارد زیرا در مورد دوم، نظم خاصی دیده نمی‌شود. هرچقدر این بی‌نظمی بیشتر باشد، امنیت آن هم به همان نسبت افزایش می‌یابد.

یکی دیگر از مواردی که برای ابزارهای آنلاین ایجاد گذرواژه باید توجه کنید، موضوع اعتماد است. آیا به سایتی که به‌عنوان ایجادکننده رمز عبور استفاده می‌کنید، اعتماد دارید؟ این یعنی سایت مذکور نباید این اطلاعات را ذخیره کند و در ضمن برای ارتباط میان مرورگر و سرور خود موارد امنیتی را مورد استفاده قرار دهد. بررسی همه‌جانبه چنین ابزار آنلاینی کار چندان ساده‌ای محسوب نمی‌شود و به همین خاطر توصیه می‌شود که از ابزارهای آفلاین برای ایجاد گذرواژه ایمن استفاده کنید.

در هر صورت، در ادامه به ابزارهای آنلاینی که می‌پردازیم که در این زمینه سابقه و شهرت زیادی دارند و اگر تمایل داشته باشید می‌توانید از آن‌ها بهره ببرید.

LastPass یک ابزار مشهور در زمینه‌ی مدیریت گذرواژه‌ها است و ابزار آنلاین آن یکی از بهترین ابزارهای موجود برای ایجاد رمز عبورهای ایمن محسوب می‌شود. اگر می‌خواهید تمام رمز عبورهای اکانت‌های خود را به صورت ایمن ذخیره کنید، می‌توانید از اپلیکیشن‌های دسکتاپ و تحت وب LastPass بهره ببرید. اگر هم تمایلی به این اپلیکیشن‌ها ندارید، بهتر است نگاهی به ابزار آنلاین مربوط به ایجاد گذرواژه نگاه بیندازید. در این ابزار، می‌توانید مشخص کنید که در گذرواژه خود خواستار تعبیه چه کاراکترهایی مانند حروف کوچک و بزرگ، اعداد و نماد هستید.

Dashlane هم یکی دیگر از ابزارهای مشهور در زمینه‌ی مدیریت رمز عبور به حساب می‌آید. علاوه بر این باید خاطرنشان کنیم که استفاده از این ابزار آنلاین مربوط به ایجاد گذرواژه ایمن کاملا رایگان است. مانند LastPass، در این سایت هم برای ایجاد گذرواژه موردنظر می‌توانید موارد زیادی را مشخص کنید تا رمز عبور نهایی با توجه به سلیقه شما ایجاد شود. در ضمن این ابزار از رابط کاربری جذابی هم بهره می‌برد.

ابزارهای موجود در مرورگر

موزیلا فایرفاکس در نسخه ۶۹ فایرفاکس، یک ابزار داخلی برای ایجاد رمز عبورهای ایمن معرفی کرد. به همین خاطر زمانی که می‌خواهید اکانت جدیدی را ایجاد کنید، کافی است در بخش گذرواژه راست‌کلیک کنید و گزینه Use Generated Password را انتخاب کنید. گوگل کروم هم از چنین مشخصه‌ای بهره می‌برد که با انجام چنین کاری، می‌توانید از آن استفاده کنید.

«استیو گیبسون» (Steve Gibson) یک برنامه‌نویس و متخصص امنیتی مشهور است و این سایت که در زمینه‌ی ایجاد گذرواژه‌های ایمن فعالیت می‌کند، از ۱۰ سال قبل تا حالا این خدمات را ارائه می‌دهد. ابزار Perfect Passwords از الگوریتم‌های پیشرفته‌ای برای ایجاد رمز عبورهای بسیار پیچیده استفاده می‌کند. با هر بارگذاری سایت، سه رمز عبور جدید ایجاد می‌شود که مورد اول از ۶۴ کاراکتر بهره می‌برد و دو مورد بعدی دارای ۶۳ کاراکتر هستند. از بین این ۳ مورد، رمز عبور مبتنی بر سیستم ASCII بیشترین امنیت را دارد و افرادی که به دنبال افزایش حداکثری گذرواژه‌های خود هستند، می‌توانند از این سایت بهره ببرند.

این ابزار هم یکی دیگر از مواردی است که برای ایجاد گذرواژه جدید، دست کاربر را حسابی باز می‌گذارد. به‌عنوان مثال علاوه بر انتخاب حروف بزرگ و کوچک و نمادها، می‌توانید مشخص کنید که این رمز عبور حاوی عدد ۰ و حرف O یا مثلا کاراکتر (نباشد. این ابزار همچنین از قابلیتی بهره می‌برد که به شما اجازه می‌دهد تنها این رمز عبور در سیستم شما ایجاد شود و این یعنی برای خلق آن از اینترنت استفاده نمی‌شود. برای افزایش امنیت توصیه می‌کنیم که این گزینه را فعال کنید.

بهره‌گیری از ابزارهای مدیریت رمز عبور برای گذرواژه‌های پیچیده

همانطور که در ابتدای این مطلب گفتیم، استفاده از ابزارهای آنلاین برای ایجاد رمز عبور، روش چندان ایدئالی محسوب نمی‌شود. یکی از بهترین روش‌ها برای این کار، بهره‌گیری از ابزارهای مدیریت گذرواژه است. این ابزارها می‌توانند در کامپیوتر و گوشی یا تبلت شما انجام وظیفه کنند. بعد از نصب، کافی است یک رمز اصلی را به خاطر بسپارید و این ابزار به‌طور خودکار رمز عبورهای پیچیده خلق شده برای سایت‌ها و سرویس‌های مختلف را مورد استفاده قرار می‌دهد. البته در صورت استفاده از گذرواژه‌های پیچیده، چاره دیگری هم ندارید زیرا به هیچ عنوان نمی‌توان چندین عبارت پیچیده را حفظ کرد.

منبع: Make Use Of

