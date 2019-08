مدت زمان زیادی به عرضه رسمی اندروید ۱۰ زمان باقی نمانده و با توجه به اینکه آخرین نسخه بتای آن اوایل ماه آگوست منتشر شد، بنابراین می‌توان گفت به زودی شاهد انتشار رسمی این سیستم‌عامل برای گجت‌های هوشمند خواهیم بود.

در همین راستا تصمیم گرفتیم ۱۰ مورد از بهترین ویژگی‌های اندروید ۱۰ را مورد بررسی قرار دهیم تا ببینیم گوگل چه تغییراتی را درون سیستم‌عامل جدید خود اعمال کرده است.

۱. حالت تاریکی سراسری

یکی از بهترین ویژگی‌های اندروید ۱۰، پشتیبانی آن از حالت تاریکی سراسری است. به این معنا که دیگر حالت تاریکی به برخی برنامه‌ها و یا بخش‌های سیستم‌عامل محدود نمی‌شود؛ بلکه کل فضای سیستم‌عامل پس از فعال شدن این حالت تیره خواهد شد.

اگر حالت تاریکی برایتان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نگران این هستید که شاید برخی از برنامه‌های شخص ثالث از این قابلیت پشتیبانی نکنند، گوگل گزینه‌ای را درون سیستم‌عامل خود تعبیه کرده که می‌توانید حالت تاریکی را به اجبار روی آن برنامه فعال کنید.

بیشتر بخوانید: بهترین اپلیکیشن‌ها برای تجربه «دارک مود» کدام هستند؟

۲. سیستم ناوبری جدید با ژست‌های حرکتی

یکی از قابلیت‌های جذاب اندروید ۱۰، استفاده از ژست‌های حرکتی به جای کلیدهای ناوبری سابق است. اگر تمایل داشته باشید با ژست‌های حرکتی گوشی اندرویدی خود را کنترل کنید، می‌توانید با سوایپ به سمت بالا به صفحه هوم می‌روید. به چپ و راست سوایپ کنید تا به عقب برگردید و همچنین می‌توانید به بالا سوایپ کرده و مکث کنید تا منوی مولتی تسکینگ برایتان باز شود. این یعنی حتی کلید بازگشت که تقریبا در همه گوشی‌های اندرویدی قبل دیده می‌شد، در اندروید ۱۰ وجود ندارد.

۳. زیرنویس همزمان (Live Captions)

یکی از بهترین و کاربردی‌ترین ویژگی‌های اندروید ۱۰، قابلیت زیرنویس همزمان یا Live Captions نام دارد. به این صورت که اگر هر ویدئویی درون گوشی شما درحال پخش باشد، شما قادر خواهید بود همزمان با آنچه که درون ویدئو گفته می‌شود، زیرنویس آن را مشاهد کنید.

نکته بسیار خوب در رابطه با این قابلیت، کارکرد آن در حالت آفلاین است. یعنی برای دسترسی به زیرنویس ویدئوها نیازی به برقراری اتصال اینترنتی نیست و کاربر به صورت آفلاین هم می‌تواند از این قابلیت بهره ببرد.

این ویژگی به خصوص برای افرادی که مشکل شنوایی دارند بسیار ضروری و کاربردی خواهد بود.

۴. منوی اشتراک‌ گذاری جدید

در کنار تغییرات ریز و درشت اندروید ۱۰، منوی اشتراک گذاری این سیستم‌عامل نیز دستخوش تغییراتی جزئی شد. درحال حاضر اگر شخصی بخواهد با انتخاب گزینه اشتراک گذاری فایل خود را با شخص دیگری به اشتراک بگذارد، بارگذاری این منو به کندی انجام می‌شود.

اما گوگل در اندروید ۱۰ ظاهرا این منو را کمی بهبود بخشیده و ادعا می‌کند به محض لمس گزینه اشتراک‌گذاری، منوی مورد نظر ظاهر خواهد شد. همچنین این شرکت ابزار جدیدی را تحت عنوان «میان‌برهای اشتراک‌گذاری» (Sharing Shortcuts) منتشر کرده تا توسعه‌دهندگان گزینه‌های بیشتری را به این منو اضافه کنند.

۵. مجوزهای امنیتی و حریم خصوصی

امروزه حریم خصوصی از جایگاه بسیار ویژه‌ای نزد کاربران برخوردار است. گوگل نیز با اطلاع کامل از این بابت، اندروید ۱۰ را با سیستم جدیدی از دسترسی برنامه‌ها به اطلاعات شخصی کاربران طراحی کرد.

برای مثال، اگر برنامه‌ای از شما بخواهد دسترسی موقعیت مکانی خود را به آن بدهید، می‌توانید این اجازه را به گونه‌ای صادر کنید که تنها زمانی که در حال استفاده از این برنامه هستید برنامه به موقعیت مکانی شما دسترسی داشته باشد.

همچنین منوی صدور مجوزهای امنیتی و حریم شخصی نیز به شکل جدیدی درآمده و لذا کاربران آزادی بیشتری روی کنترل موارد این‌ چنینی خواهند داشت.

بیشتر بخوانید: بدافزارهای از پیش نصب شده، معضل جدید میلیون‌ها کاربر اندروید

۶. تم‌های متنوع

کاربران در شخصی‌سازی رابط کاربری اندروید ۱۰ بیش از هر زمان دیگری آزادی عمل و حق انتخاب دارند. به صورت پیش‌فرض، رنگ رابط کاربری سیستم‌عامل اندروید آبی رنگ است. اما در اندروید ۱۰ می‌توانید آن را تغییر داده و به رنگ‌های دیگری چون مشکی، سبز، بنفش، اقیانوسی، دارچینی، ارغوانی و آبی کیهانی درآورید.

لازم به ذکر است که این تعداد رنگ‌ها فعلا در آخرین بروزرسانی این سیستم‌عامل وجود داشته‌اند و لذا ممکن است نسخه رسمی از تعداد رنگ‌های بیشتری نیز پشتیبانی کند.

۷. فیلم‌برداری از صفحه

درحالیکه فیلم‌برداری از صفحه جز آن دسته از قابلیت‌هایی قرار می‌گیرد که با یک بروزرسانی ساده هم می‌شد آن را دریافت کرد، اما گوگل ترجیح داد این کار را نکند و لذا کاربران برای فیلم‌برداری از صفحه مجبور به دانلود برنامه‌های شخص ثالث بودند.

اما بالاخره گوگل تصمیم گرفت به صورت پیش‌فرض چنین قابلیتی را در اندروید ۱۰ قرار دهد که البته برای فعال کردن آن باید وارد تنظیمات «گزینه‌های توسعه‌دهندگان» (Developer Options) شوید.

۸. حالت دسکتاپ

از دیگر قابلیت‌های جذاب اندروید ۱۰، حالت دسکتاپ آن است. تقریبا مشابه آن چیزی که سامسونگ به کمک Dex انجام می‌دهد. نحوه عملکرد این قابلیت نیز به این صورت است که اگر گوشی خود را به یک مانتور خارجی متصل کنید، رابط کاربری گوشی به حالت دسکتاپ درآمده و می‌توانید همانند یک کامپیوتر از گوشی خود استفاده کنید.

البته درحال حاضر حالت دسکتاپ اندروید ۱۰ از آنچه که Dex سامسونگ فراهم می‌کند ضعیف‌تر است و برخی از قابلیت‌ها و کاربردهای Dex در آن وجود ندارد. با این اوصاف این تازه شروع کار گوگل در این زمینه است و لذا جای پیشرفت وجود دارد.

۹. اشتراک‌گذاری وایفای از طریق کد QR

تقریبا از همه ما حداقل یکبار هم خواسته شده که رمز وایفای خود را با دیگران به اشتراک بگذاریم تا به اینترنت متصل شوند. از آن‌جایی هم که برای جلوگیری از هک شدن وایفای، پیشنهاد سرویس دهنده استفاده از رمزهای طولانی و عجیب است، بنابراین در برخی موارد کاربر ممکن است رمز وایفای را فراموش کند.

خوشبختانه گوگل در اندروید ۱۰ به داد این کاربران رسید تا بدون نیاز به یادداشت رمز وایفای، تنها به کمک کد کیو آر، رمز خود را با دیگران به اشتراک بگذارند.

جهت انجام این کار، کاربر می‌بایستی ابتدا وارد تنظیمات شبکه شده و با لمس شبکه وایفای مورد نظر و انتخاب گزینه «اشتراک‌گذاری» (Share)، کد کیو آر را دریافت کند. البته قبل از دریافت این کد، اندروید ۱۰ برای اینکه اطمینان حاصل کند شخص درخواست دهنده صاحب تلفن است، رمز گوشی و یا اثر انگشت کاربر را برای تأیید هویت وی می‌خواهد.

۱۰. پشتیبانی از گوشی‌های تاشو

یکی از مشکلاتی که ممکن بود گریبان‌گیر گوشی‌های تاشو شود، پشتیبانی نکردن یک سری برنامه‌ها از نمایشگرهای تاشو بود. البته با ورود سامسونگ و هواوی به این زمینه، اکثر توسعه‌دندگان معروف، برنامه‌های خود را به چنین قابلیتی مجهز کردند.

یکی از این توسعه‌دهندگان گوگل است که اندروید ۱۰ را با پشتیبانی کامل از گوشی‌های تاشو طراحی کرد. درحالیکه هنوز گوشی تولید نشده که بدون مشکل باز و بسته شود و به عبارتی بتوان به عنوان یک گوشی تاشو به آن اعتماد کرد، اما به لطف گوگل زمینه نرم‌افزاری آن کاملا فراهم شده است.

بیشتر بخوانید: با خوراکی‌های خوشمزه خداحافظی کنید؛ نام اندروید Q صرفا اندروید ۱۰ است

منبع:‌ in.mashable

The post ۱۰ مورد از بهترین ویژگی‌های اندروید ۱۰ که باید بدانید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala