در کنار همه قابلیت‌های جالبی که گوگل کروم در حال حاضر در اختیار دارد، یکی از آن‌ها ارسال تب از مرورگر کامپیوتر به گوشی شماست! یک قابلیت بسیار کاربردی که می‌توانید همین حالا آن را فعال کنید.

درحالیکه بروزرسانی نسخه ۷۸ گوگل کروم قابلیت‌های زیادی را با خود به همراه دارد، اما در حال حاضر نیز بسیاری قابلیت‌های پنهان در این مرورگر محبوب وجود دارد که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. برای مثال همین ارسال تب از کامپیوتر به گوشی که در برخی موارد می‌تواند کمک بزرگی باشد.

برای فعال کردن این قابلیت،‌ ابتدا باید با آن حساب جیمیلی که در گوشی شما وجود دارد، برای ورود به گوگل کروم کامپیوتر نیز استفاده کنید تا از این طریق مرورگر بتواند تب‌ها را به دستگاهی متصل به آن آدرس جیمیل ارسال کند. سپس عبارت chrome://flags را در نوار آدرس مرورگر خود تایپ کرده و اینتر کنید. سپس در بخش تنظیمات، به دنبال گزینه Send tab to self بگردید. بعد از یافتن این تنظیمات، آن را روی حالت فعال (Enabled) قرار دهید.

مرورگر از شما می‌خواهد که یک بار برنامه را ریستارت کنید. این کار را انجام دهید. به همین راحتی می‌توانید از این پس تب‌های مورد نظر خود را به گوشی ارسال کرده و از طریق گوشی آن‌ها را بخوانید. توجه داشته باشید که این فرایند شاید ۳۰ ثانیه به طول بیانجامد اما حتما اعلان تب ارسال شده برای شما در گوشی و کامپیوتر به نمایش در خواهد آمد.

همچنین می‌توانید در مرورگر گوشی نیز با لمس سه نقطه عمودی در سمت راست و بالای صفحه مرورگر، گزینه Share یا اشتراک گذاری را انتخاب کرده و سپس گزینه Share to your devices را انتخاب کنید. این گزینه، تب مورد نظر را به تمام دستگاه‌هایی که مرورگر کروم آن‌ها با آدرس جیمیل مشابه لاگین شده باشد ارسال می‌کند. چنین تنظیماتی درون گوشی نیز وجود دارد اما طبق بررسی‌های انجام شده، فعال یا غیر فعال بودن آن فرق خاصی نمی‌کند. اما در کامپیوتر حتما باید این گزینه فعال باشد.

فراموش نکنید هر دو دستگاه باید در آن لحظه با یک جیمیل یکسان به مرورگر کروم متصل باشند.

