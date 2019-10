ویندوز ۱۰X چیست و چه نقشی در آینده مایکروسافت دارد؟

مایکروسافت در رویداد سرفیس از یک نسخه جدید ویندوز موسوم به ویندوز ۱۰X رونمایی کرد. این سیستم‌عامل همراه با گجت تاشو سرفیس نئو در سال ۲۰۲۰ در دسترس کاربران قرار می‌گیرد ولی روی هم رفته اطلاعات زیادی را در مورد آینده ویندوز در بین گجت‌های مبتنی بر شکل و شمایل مختلف در اختیار ما قرار می‌دهد.

به صورت خلاصه اگر بخواهیم این موضوع را توضیح بدهیم، باید بگوییم که ویندوز ۱۰X اولین ثمره تلاش پیوسته مایکروسافت برای ساده‌تر کردن دسترسی به ویندوز از طریق گجت‌های مختلف است. این سیستم‌عامل بر پایه بخش اصلی ویندوز ۱۰ طراحی و توسعه یافته که از آن تحت عنوان Windows Core OS یاد می‌شود.

در مورد Windows Core OS اطلاعات زیادی منتشر نشده ولی می‌توان آن را به‌عنوان مبنای اصلی نسل جدید ویندوزها در نظر گرفت که فقط از بخش‌های مهم بهره می‌برد و مایکروسافت با توجه به نیاز گجت‌های موردنظر می‌تواند بر مبنای آن سیستم‌عامل مناسبی را توسعه دهد.

به‌عنوان مثال می‌توانیم به هدست‌های واقعیت افزوده یا تبلت‌های مجهز به دو نمایشگر اشاره کنیم؛ مایکروسافت بدون اینکه از ابتدا توسعه سیستم‌عامل را آغاز کند، با بهره‌گیری از Windows Core OS این کار را با سرعت بسیار بیشتری انجام می‌دهد. Windows Core OS در راستای اهداف مایکروسافت در رابطه با «پلتفرم همه‌منظوره ویندوز» (UWP) است و طوری طراحی شده که بتواند با انواع گجت‌ها از هدست‌های هولولنز تا سرفیس‌های هیبریدی سازگار باشد.

علاوه بر این، باید به ماژولار بودن Windows Core OS هم اشاره کنیم. مواردی که در بخش اصلی ویندوز قرار ندارند، توسط مایکروسافت افزوده می‌شوند و مثلا می‌توانیم به پشتیبانی از برنامه‌های Win32 در ویندوز ۱۰X اشاره کنیم. نکته قابل توجه در مورد این مشخصه این است که هنگام عدم استفاده از برنامه‌های Win32، این بخش از ویندوز ۱۰X می‌تواند غیرفعال شود که این موضوع عمر باتری گجت تاشو را بهبود می‌بخشد.

یکی از مدیران ارشد مایکروسافت در مورد ویندوز ۱۰X نوشته: «ما از صفر یک سیستم‌عامل جدید را توسعه نداده‌ایم بلکه رویکرد ما در راستای حرکت تکاملی‌ای است که در چند سال گذشته با ویندوز ۱۰ پشت سر گذاشته‌ایم.»

ویندوز ۱۰X در حال حاضر برای گجت‌های تاشو توسعه پیدا کرده و حداقل فعلا قرار نیست روانه‌ی کامپیوترهای دسکتاپ و لپ‌تاپ‌های کاربران شود. مایکروسافت آن را طوری طراحی کرده که تجربه کاربری استفاده از گجت‌های مجهز به دو نمایشگر بهبود پیدا کند و در عین حال رابط کاربری آن برای کاربران ویندوز هم آشنا است.

تا حالا فرصت بررسی گسترده ویندوز ۱۰X فراهم نشده ولی تا حدی ویژگی‌های آن مشخص شده است. به‌عنوان مثال اگر در Outlook بر لینکی کلیک کنید، به‌صورت خودکار لینک مذکور در نمایشگر ثانویه باز می‌شود. همچنین این سیستم‌عامل از بخشی موسوم به WonderBar بهره می‌برد که هنگام وصل بودن کیبورد فیزیکی، مانند قابلیت مشابه تاچ‌بار macOS انجام وظیفه می‌کند.

در کنار Windows Core OS، مایکروسافت مشغول توسعه پروژه CShell است. این پروژه بر رابط کاربری تمرکز دارد تا بتواند با توجه به اندازه و شکل و شمایل نمایشگر وفق پیدا کند و این سازگاری صرفا برای حالت دسکتاپ و تبلت سرفیس نخواهد بود. مانند Core OS، این پروژه طوری توسعه پیدا می‌کند که با توجه نوع نمایشگر، بخش‌های غیرقابل استفاده رابط کاربری غیرفعال شود.

مایکروسافت همچنان مشغول توسعه این پروژه‌ها است و به همین خاطر سرفیس Duo از اندروید بهره می‌برد که در کنار آن برخی از قابلیت‌های ویندوز برای آن ارائه شده است؛ در هر صورت با این اقدامات مایکروسافت، می‌توانیم ببینیم که مایکروسافت به کدام سمت حرکت می‌کند.

همچنین قرار است شرکت‌هایی مانند Dell، HP، لنوو و ایسوس گجت‌های مبتنی بر ویندوز ۱۰X را روانه‌ی بازار کنند که البته برای بهره‌گیری از آن‌ها باید یک سال دیگر منتظر بمانیم و به همین خاطر ویندوز ۱۰X و Windows Core OS برای بهتر شدن زمان زیادی در اختیار دارند.

به دلیل وجود این پروژه‌های جذاب، بی‌صبرانه منتظر کنفرانس توسعه دهندگان مایکروسافت در ماه مه هستیم. در این کنفرانس، مطمئنا اطلاعات بیشتری در مورد ویندوز ۱۰X و هسته اصلی آن مطرح می‌شود و از برنامه‌های مایکروسافت در مورد این حوزه خبرهای بیشتری دریافت می‌کنیم. از دیگر گجت‌هایی که قرار است از سیستم‌عامل مبتنی بر Windows Core OS بهره ببرند، می‌توانیم به هولولنز ۲ و سرفیس هاب ۲X اشاره کنیم.

