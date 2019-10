آیا ویندوز اهمیت خود را برای مایکروسافت از دست داده است؟

«سیستم‌عامل ویندوز دیگر مهم‌ترین بخش مایکروسافت نیست!» این پیغامی بود که ساتیا نادلا، مدیرعامل مایکروسافت، در جریان معرفی از محصولات خانواده سرفیس این شرکت بیان کرد.

در رویدادی که هفته گذشته برگزار شد، مایکروسافت از دستگاه‌های جدید خانواده سرفیس رونمایی کرد. اگرچه محصولات جدید این شرکت از قبیل Surface Due و Surface Neo که سال آینده راهی بازار خواهند شد یکی از مهم‌ترین بخش‌های کنفرانس این شرکت را در بر گرفته بود، اما بیشتر از همه صحبت‌های ساتیا نادلا بود که توجه را به خود جلب کرد.

او با اشاره به این موضوع که ویندوز دیگر مهم‌ترین بخش مایکروسافت نیست اعلام کرد: «آنچه که برای ما اهمیت بیشتری دارد، برنامه‌ها و تجربه کاربران است! اینکه توسعه‌دهندگان چه برنامه‌هایی برای Surface Due و Surface Neo می‌نویسند بیشتر اهمیت دارد تا اینکه بگوییم این برنامه‌ها برای اندروید یا ویندوز طراحی می‌شوند. چرا که همه آن‌ها قرار است در مورد مایکروسافت گراف (طرح هندسی جدید مایکروسافت) باشند.»

مسلما نادلا درست می‌گوید و از زمانی هم که او به سمت مدیرعاملی مایکروسافت گماشته شد، این شرکت سیاستی این چنینی را در پیش گرفت و بیشتر از اینکه بخواهد سیستم‌عامل خود را گسترش دهد، به فکر طراحی برنامه‌ برای سیستم‌عامل‌های دیگر بود! نمونه‌ای از تغییرات صورت گرفت در زمان نادلا را می‌توان به تعدیل چندین هزار نیرو و یا برکناری تری میرسن (Terry Myerson)، رئیس بخش ویندوز، دانست که به موجب این مورد، طراحی و توسعه ویندوز به تیم هوش مصنوعی و سرویس‌های ابری سپرده شد. به عبارتی می‌توان گفت مایکروسافت خود را برای ورود به دنیایی فراتر از ویندوز آماده می‌کند!

بیشتر بخوانید: مایکروسافت در رویداد سرفیس از چه محصولاتی رونمایی کرد؟

اما چرا فکر می‌کنیم ویندوز دیگر اهمیت ویژه‌ای برای مایکروسافت ندارد؟ این شرکت در رابطه با همکاری خود با شرکت گوگل تنها به این موضوع اشاره کرد که این دو شرکت سعی دارند روی طراحی دستگاه‌هایی با دو نمایشگر و همچنین توسعه APIهای بیشتر جهت بهبود تجربه کاربران با یکدیگر همکاری کنند. در همین راستا، مایکروسافت از گوشی هوشمند خود تحت عنوان Surface Duo رونمایی کرد که مبتنی بر اندروید است.

طبیعتا این تغییر برای شرکتی مانند مایکروسافت که خود تولیدکننده یکی از محبوب‌ترین سیستم‌عامل‌های دنیاست هم عجیب و هم بزرگ به حساب می‌آید. به عبارتی می‌توان گفت این شرکت بار دیگر پا به عرصه گوشی‌های هوشمند گذاشته، اما اینبار با سیستم‌عاملی متفاوت!

در حال حاضر، باید مایکروسافت را یکی از تولیدکنندگان گوشی‌های اندرویدی بدانیم! پانوس پانای، مدیر ارشد بخش تولیدات مایکروسافت، در توجیه این حرکت مایکروسافت گفته بود که «کاربران تمایل به استفاده از برنامه‌های بیشتر دارند» و لذا کوچ عظیم مایکروسافت از ویندوز به اندروید، صرفا به خاطر بلوغ کافی این سیستم‌عامل در زمینه برنامه‌ها بوده که خب همین مسئله نیز باعث شده اندروید به یک اکوسیستم فوق‌العاده بزرگی تبدیل شود.

اینطور که به نظر می‌رسد، آینده مایکروسافت به کدهای گوگل وابسته است! چرا که احتمالا این شرکت همانطور که از کرومیوم برای بهبود برنامه‌ اج استفاده کرده، شاید از طریق پروژه متن باز اندروید، از این سیستم‌عامل نیز چنین استفاده‌ای داشته باشد. اما به عقیده پانوس پانای، ویندوز همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است.

پانای در پاسخ به این سوال که آیا آینده مایکروسافت به اندروید وابسته است یا خیر گفت: «خیر! ما تنها می‌خواهیم تجربه استفاده از دستگاه‌ها را طوری در اختیار کاربران قرار دهیم که آن‌ها در حال حاضر ترجیح می‌دهند به آن شکل از آن استفاده کنند. تجربه ثابت کرده استفاده از سیستم‌عامل خوب روی محصولات بد و یا برعکس نتیجه خوبی در پی نخواهد داشت! مثلا وقتی گوشی هوشمند دارید، قطعا انتخاب اندروید است، اما وقتی به محصولات بزرگ‌تر می‌رسد، بدون شک ویندوز حرف اول را خواهد زد.»

اگرچه ویندوز در حال حاضر یکی از قطب‌های بزرگ دنیای فناوری به حساب می‌آید و برنامه‌های زیادی از جمله آفیس به آن وایسته‌اند، اما نادلا باور دارد ویندوز در آینده اهمیت خود را از دست خواهد داد. چرا که اکثر کارهای محاسباتی و کامپیوتری با گوشی‌های هوشمند نیز انجام می‌شوند. اکثر برنامه‌ها طوری طراحی می‌شوند که همه پلتفرم‌ها نیز از آن‌ها استفاده کنند و به جای وابستگی به یک سیستم‌عامل خاص، به فناوری‌های شبکه وابسته هستند. مشابه کاری که مایکروسافت انجام داده و اکثر برنامه‌های خود را برای اندروید و iOS توسعه می‌دهد.

مایکروسافت در حال حاضر می‌خواهد اطمینان حاصل کند آفیس و برنامه‌های پر استفاده‌ این چنینی در پلتفرم‌های دیگر عملکرد بی‌نقصی از خود داشته باشند. این بدان معنا نیست که طراحی و توسعه ویندوز برای این شرکت از اهمیت کمی برخوردار باشد، بلکه ارتقا و بهبود اندروید و کرومیوم در راستای عملکرد بهتر برنامه‌های این شرکت در دستور کار قرار دارد.

بیشتر بخوانید: مایکروسافت آینده خود را روی کدهای گوگل بنا نهاده است

پانای معتقد است این کار مایکروسافت یعنی گسترش APIهای بیشتر که می‌توانند تجربه‌های فوق‌العاده‌ای را از طریق محصولات دو نمایشگر برای کاربران به ارمغان بیاورند. اگر مایکروسافت در این مسیر موفق باشد، بنابراین در آینده شاهد همکاری‌های بیشتری از این شرکت و گوگل خواهیم بود!

اینکه مایکروسافت چگونه می‌خواهد با همکاری گوگل به مراحل بالاتری قدم بگذارد مشخص نیست! در رویداد هفته گذشته نیز اطلاعات زیادی منتشر نشد. با این اوصاف قرار است در رابطه با این مسئله، در کنفرانس توسعه‌دهندگان این شرکت صحبت شود. اگر گوگل قصد داشته باشد اجازه ادغام ویندوز با اندروید را بدهد، مسلما باید انتظار این را داشته باشیم که این شرکت بخواهد دسترسی بیشتری نیز به ویندوز داشته باشد!

صحبت‌های مبهم نادلا در مورد آینده ویندوز فعلا بیانگر چیزی نیست و نمی‌توان نتیجه قطعی از آن گرفت! اما می‌توان گفت در آینده نزدیک، برنامه‌ها، سرویس‌ها و حتی محصولات سحت‌افزاری مایکروسافت صرف نظر از سیستم‌عامل آن‌ها، بهترین عملکرد را در سایه مشارکت این شرکت با گوگل (ویا دیگر شرکت‌ها) خواهند داشت. مسلما ویندوز به پایان راه خود نرسیده، اما دلایل زیادی وجود دارد که این سیستم‌عامل محبوب دیگر اولویت اول ردموندی‌ها نباشد!

بیشتر بخوانید: ویندوز ۱۰X چیست و چه نقشی در آینده مایکروسافت دارد؟

منبع: theverge

The post آیا ویندوز اهمیت خود را برای مایکروسافت از دست داده است؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala