بعد از گذشت چند ماه از انتشار نسخه‌های آزمایشی مختلف، اپل بالاخره نسخه نهایی سیستم‌عامل مختص کامپیوترهای دسکتاپ ساخت خود را موسوم به macOS کاتالینا برای کاربران عرضه کرد و کامپیوترهای مک عرضه شده در ۶ یا ۷ سال گذشته می‌توانند آن را دریافت کنند. در ادامه قصد داریم به صورت مختصر و مفید به ۱۲ ویژگی جدید macOS کاتالینا نگاهی بیندازیم.

مدیریت موسیقی، فیلم و پادکست در اپلیکیشن‌های جداگانه

در macOS کاتالینا دیگر اثری از آیتونز دیده نمی‌شود و در عوض باید از برنامه‌های Apple Music، Apple TV و Apple Podcasts استفاده کنید و برای بک‌آپ گرفتن و ریستور کردن آیفون و آیپد هم می‌توانید از Finder بهره ببرید. روی هم رفته، این برنامه‌ها همان کار آیتونز را انجام می‌دهند ولی حالا همه‌چیز نظم و ترتیب بهتری پیدا کرده است.

به‌عنوان مثال، برنامه Apple Music سرویس اشتراکی Apple Music و کتابخانه آیتونز را ترکیب کرده تا به راحتی به آهنگ‌های خود دسترسی داشته باشید. همچنین به پلی‌لیست‌های قدیمی خود دسترسی دارید و در ضمن کماکان می‌توان پلی‌لیست‌های هوشمند ایجاد کرد.

استفاده از آیپد به‌عنوان نمایشگر ثانویه

یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های macOS کاتالینا برای کاربران آیپد مشخصه‌ای موسوم به Sidecar است که استفاده از این تبلت به‌عنوان نمایشگر ثانویه را امکان‌پذیر می‌کند. می‌توانید کامپیوتر و آیپد را با سیم به هم متصل کنید یا اینکه اگر هر دو آن‌ها به یک شبکه وای‌فای متصل شده‌اند، از طریق منوی AirPlay موجود در macOS بهره‌گیری از این مشخصه امکان‌پذیر می‌شود. مانند یک مانیتور جداگانه، با این کار می‌توانید محیط دسکتاپ را تقسیم‌بندی کنید و در ضمن امکان استفاده از قلم اپل پنسل برای تعامل با برنامه‌های مک وجود دارد.

اعمال محدودیت برای استفاده از سیستم

macOS کاتالینا از برنامه Screen Time بهره می‌برد و به همین خاطر می‌توانید برای استفاده از برنامه‌های مشخص یا دسته‌بندی خاصی از آن‌ها، محدودیت زمانی وضع کنید. برای مشاهده و بررسی زمان استفاده از سیستم و برنامه‌های مختلف، از طریق بخش System Preferences می‌توانید به Screen Time سر بزنید.

اجرای برنامه‌هایی که در ابتدا برای آیپد توسعه یافته‌اند

اپل در کنار معرفی macOS کاتالینا از ابزار Catalyst رونمایی کرد که کار توسعه‌دهندگان را برای مهاجرت اپلیکیشن‌ها از آیپد به محیط مک را راحت‌تر می‌کند. اپل با ارائه‌ی این ابزار امیدوار است که تعداد زیادی از اپلیکیشن‌های جذاب آیپد به کامپیوترهای مک راه پیدا کنند و به‌عنوان مثال می‌توانیم به توییتر و TripIt اشاره کنیم که ظاهرا به‌زودی چنین کاری را انجام می‌دهند.

ساده‌تر شدن یافتن لپ‌تاپ



اپلیکیشن جدید Find My که در iOS، iPadOS و macOS کاتالینا وجود دارد یافتن آیفون‌ها، آیپدها، اپل واچ‌ها و همچنین کامپیوترهای مک را ساده‌تر می‌کند. اگر به هر دلیلی کامپیوتر شما آفلاین باشد، اپل با استفاده از گجت‌های دیگر تلاش می‌کند سیستم شما را پیدا کند. این فناوری مبتنی بر سیگنال‌های بلوتوثی است و از طریق رمزنگاری، حریم خصوصی افراد نقض نمی‌شود. برای بهره‌گیری از برنامه Find My در macOS از طریق Finder یا Spotlight می‌توانید آن را پیدا و اجرا کنید.

بهبود برنامه Photos

مطابق معمول، در نسخه جدید macOS برخی از برنامه‌های پیش‌فرض سیستم هم از ویژگی‌های تازه‌ای بهره می‌برند و در این میان می‌توانیم به برنامه Photos اشاره کنیم. این برنامه بازطراحی شده و از ویژگی‌های جدیدی بهره می‌برد و مثلا می‌تواند اسکرین‌شات‌ها و عکس‌های تکراری را پنهان کند تا فقط تصاویر موردنظر خود را مشاهده کنید.

راحت‌تر شدن مدیریت یادداشت‌ها

از دیگر برنامه‌هایی که در macOS کاتالینا بازطراحی شده باید به Notes اشاره کنیم. این برنامه حالا از قابلیت مشاهده یادداشت‌ها در حالت گالری بهره می‌برد و قابلیت جستجو در آن بسیار بهتر شده است. اما شاید مهم‌ترین قابلیت جدیدی که به آن افزوده شده، امکان اشتراک‌گذاری مجموعه پوشه‌های حاوی یادداشت‌های مختلف است که کار کاربران را برای فعالیت‌های اشتراکی راحت‌تر می‌کند.

بازطراحی گسترده برنامه Reminders

در iOS 13 و iPadOS اپلیکیشن‌های مختلفی متحول شده‌اند و برخی از آن‌ها به macOS کاتالینا هم راه پیدا کرده‌اند. یکی از آن‌ها برنامه Reminders است که حالا رابط کاربری بسیار جذاب‌تری دارد و مدیریت پروژه، وظیفه‌ها و مدیریت زمان را به کار ساده‌تری بدل می‌کند. در این برنامه به راحتی می‌توانید لیست وظایف مختلف یا To-Do List برای خود تعریف کنید و کاری کنید که هنگام زمان مقرر این موضوع به شما یادآوری شود.

دسترسی به اکانت اپل از طریق macOS کاتالینا

این یک تغییر بسیار کوچک است که می‌تواند تا حدی کار کاربران را راحت‌تر کند. در نسخه جدید macOS از طریق System Preferences می‌توانید مستقیما به اطلاعات اکانت اپل خود دسترسی داشته باشید. با مراجعه به این بخش، در بخش فوقانی پنجره مذکور تصویر پروفایل و نام خود را خواهید دید. با کلیک بر لینک اپل آی‌دی هم اطلاعات مختلفی مانند گجت‌های ثبت شده، خریدهای انجام شده و دیگر موارد نمایش داده می‌شود.

انجام کارهای مختلف از طریق فرامین صوتی

افراد دارای مشکلات جسمی که به هر دلیلی نمی‌توانند به‌صورت عادی از کامپیوتر مک خود استفاده کنند، از طریق فرامین صدا می‌توانند انواع و اقسام کارهای مختلف را در این سیستم‌عامل انجام دهند. البته هنگام انجام کارهایی مانند آشپزی که نمی‌توان از دست‌ها استفاده کرد، این ویژگی مثمر ثمر واقع می‌شود.

برای بهره‌گیری از این قابلیت، از منوی Apple گزینه System Preferences را انتخاب کنید و سپس بر Accessibility کلیک کنید. با انتخاب گزینه Voice Control از فعال بودن آن باخبر شوید و با کلیک بر Commands فهرستی از فرامین صوتی نمایش داده می‌شود و با بهره­گیری از آن­ها از طریق صدا می­توان کارهای گوناگونی در سیستم انجام داد.

قطع نوتیفیکیشن رشته ایمیل‌ها در Apple Mail

این هم یکی دیگر از تغییرات بسیار کوچک به حساب می‌آید که البته منجر به بهبود تجربه کاربری می‌شود. در برنامه Apple Mail موجود در macOS کاتالینا می‌توانید نوتیفیکیشن‌های مربوط به رشته ایمیل‌های موردنظر را قطع کنید. برای این کار ابتدا رشته ایمیل موردنظر را انتخاب کنید، سپس بر آیکون Mute کلیک کنید که به شکل یک زنگوله‌ای است که یک خط مورب بر روی آن قرار گرفته است.

دسترسی به اپل آرکید

با اجرای اپ استور در macOS کاتالینا متوجه جدیدی به نام Arcade در بخش فوقانی آن می‌شوید. با کلیک بر آن، می‌توانید یک ماه به‌صورت رایگان از بازی‌هایی که برای مک ارائه شده، استفاده کنید. اگرچه تمرکز اصلی این سرویس سیستم­عامل macOS نیست، ولی همین حالا هم چندین بازی در آن وجود دارد که در کامپیوترهای مک اجرا می‌شوند و به زودی تعداد آن­ها افزایش پیدا می‌کند.

