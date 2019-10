سامسونگ از کروم بوک ۴ و کروم بوک ۴ پلاس رونمایی کرد

دو روز پیش، سامسونگ الکترونیکس، از دو لپ‌ تاپ خود تحت عنوان کروم بوک ۴ و کروم بوک ۴ پلاس رونمایی کرد که در کنار عملکرد عالی و طراحی فوق‌العاده زیبا، قیمت نسبتا مناسبی نیز دارند.

در این سری از لپ‌ تاپ‌های سامسونگ، هم از نظر سخت‌افزاری و هم از نظر نرم‌افزاری شاهد بهبودی‌های زیادی هستیم. این لپ تاپ‌ها با وزن پایین، ضخامت کم و البته عملکرد خوب خود، می‌توانند یکی از بهترین گزینه‌های موجود در بازار لپ تاپ‌های کروم بوک باشند که می‌توانند تجربه استفاده از برنامه‌های گوگل را به بهترین شکل ممکن در اختیار کاربران قرار دهند.

آلانا کاتن، نائب رئیس ارشد و مدیر کل شرکت سامسونگ الکترونیکس، طی رونمایی از این لپ تاپ‌ها اعلام کرد:

لپ تاپ‌های کروم بوک سری ۴ نمونه‌ای بارزی از محصولاتی هستند که از نظر سهولت استفاده و قدرت محاسباتی تمام محدودیت‌های ممکن را کنار می‌زنند. با توجه به بازخوردهای کاربران به کروم بوک ۳، تمام تلاش خود را انجام دادیم تا حدالامکان ویژگی‌های دوست داشتنی سری قبل را در این سری نیز حفظ کنیم و در عین حال، از نظر ظاهر، عملکرد و تجربه کاربری نیز کروم بوک ۴ و کروم بوک ۴ پلاس را ارتقا دهیم.

کیفیت ساخت

لپ تاپ‌های جدید سامسونگ در نگاه اول از طراحی بسیار ساده‌ای برخوردار هستند اما نمی‌توان کیفیت ساخت بالای آن‌ها را نادیده گرفت. در هیچ کجای این محصول نشانی از پیچ و یا حفره‌های مربوط به آن دیده نمی‌شود و بدنه آن کاملا صاف و یک دست و به شکل زیبایی طراحی شده است.

به لطف طراحی خوب این محصول، علی‌رغم قدرت سخت‌افزاری مناسب، وزن و ضخامت آن نیز به طرز محسوسی کاهش یافته. برای مثال در کروم بوک ۴ شاهد یک نمایشگر ۱۱.۶ اینچی هستیم که وزن ۱.۱۸ کیلوگرم را برای این دستگاه به ارمغان می‌آورد. این اندازه در کروم بوک ۴ پلاس به ۱۵.۶ اینچ ارتقا یافته و در نتیجه وزن لپ تاپ به ۱.۷ کیلوگرم می‌رسد.

سامسونگ دو لپ تاپ خود را با انواع و اقسام تست‌های مقاومت مورد بررسی قرار داده که نتیجه آن نیز کاملا بر وفق مراد این شرکت بوده. کروم بوک ۴ و ۴ پلاس به همان اندازه که ظریف و زیبا هستند، به همان اندازه نیز در برابر حرارت، گرد و خاک و شوک مقاوم هستند. لازم به ذکر است این لپ تاپ‌ها توانستند ۸ استاندارد مختلف نظامی را نیز کسب کنند تا بتوان آن‌ها را یکی از بهترین محصولات موجود در بازار دانست.

از نظر باتری نیز دو لپ تاپ به نسبت قبل بهبود خوبی داشتند. در مدل استاندارد، شاهد میزان شارژدهی ۱۲.۵ ساعته هستیم. این در حالی است که مدل پلاس، از یک باتری با میزان شارژدهی ۱۰.۵ ساعت بهره می‌برد. بنابراین می‌توان گفت هر استفاده‌ای که از لپ تاپ خود داشته باشید، می‌توانید یک روز روی باتری آن حساب کنید.

سخت‌افزار

لپ تاپ‌های جدید سامسونگ از نظر قدرت سخت‌افزاری نیز حرف‌های زیادی برای گفتن دارند. به خصوص اینکه این قدرت بالا با قیمت نسبتا خوبی نیز همراه است. همانطور که گفته شد،‌ کروم بوک ۴ و ۴ پلاس از نظر سهولت استفاده، وزن، سایز، عملکرد سخت‌افزاری، عملکرد نرم‌افزاری و … فوق‌العاده خوب عمل کرده و از این حیث می‌توان آن‌ها را در بین کروم‌بوک‌های فعلی پیشتاز دانست.

سامسونگ در بخش پردازنده برای لپ تاپ‌های خود از یک پردازنده قدرتمند سلرون N4000 استفاده کرده که به همراه ۶/۴ گیگابایت رم و ۶۴/۳۲ گیگابایت حافظه داخلی، مجموعه سخت‌افزاری کروم بوک‌ها را تشکیل می‌دهد. با توجه به این مشخصات، می‌توان گفت کروم‌ بوک ۴ و ۴ پلاس با توجه به سیستم‌عامل خود، می‌توانند نیاز کاربران را به راحتی در زمینه‌های مختلف مرتفع سازند.

در زمینه خدمات بی سیم نیز سامسونگ دست بالا را داشته و لپ تاپ‌های خود را به جدیدترین استانداردهای بی‌سیم مجهز کرد تا استریم محتوای آنلاین با بهترین کیفیت ممکن، بارگذاری وب‌سایت‌ها و انتقال داده‌ها با حجم بسیار بالا در مدت زمان بسیار کم و بدون مشکل صورت گیرد.

این لپ تاپ‌ها به یک پورت USB-C (در مدل پلاس ۲ پورت USB-C وجود دارد) نیز مجهز هستند که می‌توانند فایل‌ها را با سرعتی بالغ بر ۵ گیگابیت بر ثانیه منتقل کنند! همچنین می‌توان آن‌ها را به مانیتور‌های ۴K نیز متصل کرده و برنامه‌های تلویزیون یا بازی‌ها را با بالاترین کیفیت ممکن تجربه کرد.

تجربه استفاده از سیستم‌عامل کروم با لپ تاپ‌های جدید و پرسرعت سامسونگ بسیار لذت‌بخش‌تر از قبل شده است. مخصوصا اینکه گوگل سیستم‌عامل خود را به دستیار صوتی Google Assistant با قابلیت‌های فراوان نیز مجهز کرده. بنابراین کاربران می‌توانند پاسخ پیام‌ها، یادداشت برداری، چک کردن خبرها و عملیاتی از این دست را تنها با فرامین صوتی انجام دهند.

تاریخ انتشار و قیمت کروم بوک ۴ و کروم بوک ۴ پلاس

قیمت پایه برای کروم بوک ۴ حدودا ۲۳۰ دلار و کروم بوک ۴ پلاس نیز ۳۰۰ دلار خواهد بود که در حال حاضر برای پیش‌خرید نیز در دسترس قرار دارند. شما عزیزان می‌توانید مشخصات کلی این لپ تاپ‌ها را در جدول زیر مشاهده کنید.

سامسونگ کروم بوک ۴ پلاس سامسونگ کروم بوک ۴ مدل کروم کروم سیستم‌عامل اینتل سلرون N4000 (فرکانس ۱.۱۰ تا ۲.۶۰ گیگاهرتز با ۴ مگابایت حافظه کش سطح ۲) اینتل سلرون N4000 (فرکانس ۱.۱۰ تا ۲.۶۰ گیگاهرتز با ۴ مگابایت حافظه کش سطح ۲) پردازنده اینتل UHD Graphics 600 UHD Graphics 600 پردازنده گرافیکی ۱۵.۶ اینچ نمایشگر ضد انعکاس Full-HD با وضوح ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ ۱۱.۶ اینچ نمایشگر ضد انعکاس HD با وضوح ۱۳۶۶ × ۷۶۸ نمایشگر ۴/۶ گیگابایت رم از نوع LPDDR4 4/6 گیگابایت رم از نوع LPDDR4 حافظه رم ۳۲/۶۴ گیگابایت از نوع eMMC 32/64 گیگابایت از نوع eMMC حافظه داخلی پلاتینیوم تایتان پلاتینیوم تایتان رنگ دو بلندگوی استریو ۱.۵ واتی، میکروفون دیجیتال داخلی، دوربین با کیفیت ۷۲۰P دو بلندگوی استریو ۱.۵ واتی، میکروفون دیجیتال داخلی، دوربین با کیفیت ۷۲۰P چند رسانه‌ای وای فای ۵ (۲×۲)، بلوتوث وای فای ۵ (۲×۲)، بلوتوث شبکه دو USB-C، یک USB 3.0 یک درگاه میکرو SD، یک جک ورودی هدفون و میکروفون مدل کمبو یک USB-C، یک USB 3.0 یک درگاه میکرو SD، یک جک ورودی هدفون و میکروفون مدل کمبو پورت‌ها و اتصالات صفحه کلید جزیره‌ای و تاچ پد صفحه کلید جزیره‌ای و تاچ پد ورودی ۳۹ وات، آداپتور ۳۰ واتی USB-C 39 وات، آداپتور ۳۰ واتی USB-C توان مصرفی ۳۵۹.۷ × ۲۴۴.۹ × ۱۶.۵ میلی‌متر ۲۸۷.۹ × ۲۰۲.۳ × ۱۶.۷ میلی‌متر ابعاد

