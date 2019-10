با توجه به بازخورد کاربران اندرویدی از بازی‌های مسابقه‌ای موجود در فروشگاه این سیستم‌عامل، تصمیم گرفتیم بهترین گزینه‌های ممکن را جمع آوری کرده و در این پست آن‌ها را به شما معرفی کنیم.

Mario Kart Tour

دانلود mp4

یکی از جدیدترین، بهترین‌ و مهیج‌ترین بازی‌هایی که تا کنون در اندروید وجود داشته، بازی ماریو کارت است که سال جاری به این سیستم‌عامل راه پیدا کرد. نینتندو این بازی را به صورت رایگان منتشر کرده اما کاربران در صورت تمایل می‌توانند با اشتراک ماهانه، شخصیت‌ها و جوایز ویژه‌ای را برای خود آزاد کنند.

گیم پلی بازی بسیار مهیج و خشن طراحی شده، یعنی دقیقا همان چیزی که از یک بازی مسابقه‌ای انتظار داریم. گرافیک سه بعدی، محیط رنگارنگ، صداپیشگان حرفه‌ای و مجموعه‌ای از جذاب‌ترین موسیقی‌ها باعث شده ماریو کارت تور به یکی از جذاب‌ترین بازی‌های اندرویدی سال ۲۰۱۹ بدل شود.

شما عزیزان در صورت تمایل می‌توانید این بازی را از طریق این لینک دانلود کنید.

Asphalt 9: Legends

دانلود mp4

آسفالت ۹ آخرین بازی از سری بازی‌های آسفالت به حساب می‌آید که هم اکنون در گوشی‌های اندرویدی در دسترس قرار دارد. این بازی به نسبت نسخه قبل خود پیشرفت‌های زیادی داشته و با عرضه ماشین‌های متنوع از برندهای معروف و محبوب دنیا از قبیل پورشه، فراری، لامبورگینی و W Motors، به سرعت به یکی از محبوب‌ترین بازی‌های موبایلی تبدیل شده است.

این بازی به نسبت سری قبل از نظر گرافیکی نیز بهبودهای زیادی داشته و لذا با یک بازی مسابقه‌ای بسیار با کیفیت مواجه خواهید شد که محیط اطراف در آن با جزئیات بالایی به نمایش در خواهند آمد و حس و حال یک مسابقه واقعی به کاربر القا خواهد شد.

شما عزیزان می‌توانید در صورت تمایل این بازی را از طریق این لینک دانلود کنید.

Riptide GP: Renegade

دانلود mp4

بازی Riptide GP: Renegade یکی از مهیج‌ترین بازی‌های مسابقه‌ای در سبک جت اسکی است که توسط استودیو Vector Unit برای سیستم‌عامل اندروید طراحی شده. با الگو برداری از بازی‌هایی چون Jet Moto و یا Wave Race 64، این بازی نیز در بخش کریر، داستان خاص خود را دنبال می‌کند. البته کاربر در صورت تمایل می‌تواند به صورت آفلاین و یا آنلاین با دیگر کاربران بازی مسابقه دهد.

از مشخصه‌های خوب این بازی می‌توان به محیط‌های متنوع و جذاب، گزینه‌های مختلف برای انتخاب جت اسکی و کاراکترها، گرافیک بسیار خوب، صداگذاری هیجان انگیز و مواردی از این دست اشاره کرد که در کنار هم Riptide GP: Renegade را به یکی از بهترین بازی‌های مسابقه‌ای اندروید بدل کرده‌اند.

هوش مصنوعی این بازی بسیار هوشمند طراحی شده و لذا به هیچ عنوان مسیر ساده‌ای برای عبور از موانع و چالش‌های پیش رو نخواهید داشت. لازم به ذکر است که برای اجرای این بازی نیاز به یک گوشی هوشمند قدرتمند خواهید داشت تا بتوانید به بهترین شکل ممکن این بازی را تجربه کنید.

(توجه داشته باشید که این بازی رایگان نیست و باید مبلغی حدودا ۳ پوند (۳.۳۳ دلار) را برای دانلود آن پرداخت کنید.)

شما عزیزان می‌توانید در صورت تمایل این بازی را از طریق این لینک دانلود کنید.

#Drive

دانلود mp4

یکی دیگر از بازی‌های مهیج اندروید، Drive نام دارد. یک بازی فوق‌العاده اعتیاد آور از استودیو Pixel Perfect Dude که خوشبختانه به صورت رایگان نیز در دسترس قرار دارد. سیستم کنترل این بازی کاملا ساده طراحی شده و تنها با لمس نمایشگر می‌توانید با نهایت سرعت در جاده‌های این بازی رانندگی کنید.

در این بازی ۲۹ وسیله نقلیه جذاب با سرعت‌ها و قابلیت‌های متنوع وجود دارد که برای در اختیار داشتن آن‌ها، باید مهارت بسیار بالایی در رانندگی در این بازی کسب کنید تا بتوانید تمامی درپوش‌ها را در مسیر خود کسب کنید. توجه داشته باشید که مدیریت مصرف سوخت در این بازی بسیار اهمیت دارد چرا که با تمام شدن سوخت، بازی را می‌بازید!

یکی دیگر از جذابیت‌های این بازی، محیط آن است؛ شما با انتخاب هر ماشین، می‌توانید در سه نوع جاده کوهستانی، جنگلی و بیابانی در ۵ شهر مختلف در هر مسیر به رانندگی بی پایان خود ادامه دهید و به ثبت رکوردهای جدید مشغول شوید.

این بازی به صورت رایگان برای دانلود در دسترس قرار دارد اما حاوی تبلیغات درون‌برنامه‌ای است. لذا کاربر با پرداخت مبلغی تنها برای یک بار، می‌توانید برای همیشه بازی را بدون تبلیغات در اختیار داشته باشد.

شما عزیزان می‌توانید در صورت تمایل این بازی را از طریق این لینک دانلود کنید.

Horizon Chase – World Tour

دانلود mp4

Horizon Chase یک بازی فوق‌العاده جذاب و خاطره‌انگیز سیستم‌عامل اندروید به حساب می‌آید که یادآور اتومبیل‌رانی دهه ۸۰ میلادی است و طرفداران بسیار زیادی نیز دارد. بازی اگرچه گرافیک بالایی ندارد، اما همان گرافیک ۱۶ بیتی به خوبی توانست Horizon Chase را به یکی از محبوب‌ترین بازی‌های مسابقه‌ای اندروید بدل کند.

در این بازی کاربر در بیش از ۳۲ شهر مختلف گشت و گذار خواهد کرد و بیش از ۷۰ قطعه موسیقی نیز سراسر بازی اجرا خواهد شد که حس بسیار خوبی را برای کاربران حین انجام بازی به ارمغان خواهد آورد. بازی به این صورت است که شما در پشت ۲۰ ماشین دیگر قرار می‌گیرید و باید تا انتهای مسیر، با پشت سر گذاشتن موانع مختلف، رتبه اول را کسب کنید.

اگر به بردن ادامه دهید، می‌توانید همه ۱۶ اتومبیل موجود در این بازی را آزاد کرده و تجربه استفاده از تمام آن‌ها را داشته باشید. این بازی برای دانلود رایگان است اما برای دریافت نسخه کامل بازی با تمام مسیرها، باید حدودا ۱ دلار پرداخت کنید.

شما عزیزان می‌توانید در صورت تمایل این بازی را از طریق این لینک دانلود کنید.

Repulze

دانلود mp4

Repulze یکی دیگر از بازی‌های مهیج اندروید است که ثابت کرده برای تجربه یک بازی مسابقه‌ای هیجان‌انگیز و به یادماندنی، نیازی به چرخ نخواهد بود! به عبارتی در این بازی، کاربر یک بازی مسابقه‌ای را با یک وسیله نقلیه سفینه مانند تجربه خواهد کرد که در نوع خود می‌تواند جالب باشد. به خصوص اینکه این شکل از مسابقه با دیگر بازی‌های مسابقه‌ای تا حد زیادی متفاوت است!

از خصوصیات جذاب این بازی می‌توان به گرافیک فوق‌العاده، صحنه‌های جذاب و تماشایی، موسیقی‌های مهیج و سیستم کنترل آسان آن اشاره کرد که توانستند Repulze را به یکی از جذاب‌ترین بازی‌های مسابقه‌ای بدل کنند. توجه داشته باشید که این بازی به قیمت حدودا ۱.۶۰ پوند (۱.۷۷ دلار) در دسترس قرار دارد.

شما عزیزان می‌توانید در صورت تمایل این بازی را از طریق این لینک دانلود کنید.

Colin McRae Rally

دانلود mp4

Colin McRae Rally یکی از بازی‌های گرافیکی و مهیج اندروید است که برای لذت بردن از آن، کاربر باید مهارت بسیار بالایی در هدایت ماشین‌ها خصوصا در پیچ و خم‌های جاده‌ داشته باشد. این بازی از لحاظ تنوع ماشین نیز بسیار غنی است و کاربر با تعداد زیادی از ماشین‌های لوکس و زیبا مواجه خواهد شد که رانندگی با هریک از آن‌ها لذت بسیار زیادی خواهد داشت.

محیط بازی به لطف گرافیک بالای آن بسیار واقعی و جذاب طراحی شده است. همچنین صداگذاری جذاب بازی، حالت‌های متنوع مسابقه، اتومبیل‌های گوناگون، کنترل آسان ماشین به دور از پیچیدگی اما در عین حال حرفه‌ای باعث شده‌اند Colin McRae Rally به یکی از جذاب‌ترین بازی‌هایی تبدیل شود که سیستم‌عامل اندروید تا کنون به خود دیده.

یکی از نقاط ضعف‌های این بازی، مدت زمان طولانی برای بارگذاری آن است. اما این موضوع ابدا نتوانسته از جذابیت بالای این بازی کم کند و همچنان Colin McRae Rally را باید یکی از بهترین بازی‌های سبک مسابقه‌ای در اندروید دانست.

شما عزیزان می‌توانید در صورت تمایل این بازی را از طریق این لینک دانلود کنید.

Thumb Drift – Furious Racing

دانلود mp4

Thumb Drift یکی از محدود بازی‌های مسابقه‌ای است که در آن کاربر می‌تواند با یک انگشت بازی کند و لذت ببرد. با برخورداری از گرافیک جالب و محیطی جذاب، Thumb Drift کاربر را در فضایی مهیج قرار می‌دهد که در آن هدف از ماشین‌سواری، دریفت و پشت سر گذاشتن پیچ و خم‌های خطرناک است.

در این بازی بیش از ۷۰ نوع ماشین مختلف وجود دارد که می‌توانید با خرید درون برنامه‌ای آن‌ها را آزاد کنید. همچنین می‌توانید با جمع‌آوری سکه نیز به ماشین‌های دلخواه خود دسترسی داشته باشید که طبیعتا کمی زمان‌بر خواهد بود. این بازی به صورت رایگان برای کاربران اندروید در دسترس است.

شما عزیزان می‌توانید در صورت تمایل این بازی را از طریق این لینک دانلود کنید.

Real Racing 3

دانلود mp4

اگر علاقه‌مند به بازی‌های مسابقه‌ای گرافیکی هستید،‌ قطعا Real Racing 3 یکی از گزینه‌هایی خواهد بود که باید آن را مد نظر داشته باشید. این بازی که توسط شرکت نام‌ آشنای الکترونیک آرتز موبایل (EA Mobile) طراحی شده، مسلما یکی از بهترین تجربه‌های ماشین سواری مسابقه‌ای را برای شما به ارمغان خواهد آورد.

این بازی را می‌توان بدون شک بهترین بازی مسابقه‌ای اندروید دانست که تا کنون بالغ بر ۵۰۰ میلیون بار دانلود شده است! گرافیک خیره‌کننده، محیط‌های فوق‌العاده جذاب، برگذاری مسابقات آنلاین و چند نفره، امکان بازی با دوستان به صورت مولتی پلیر، حضور اکثر برندهای معروف سازنده اتومبیل در بازی از قبیل پورشه، لامبورگینی بوگاتی آئودی و …، چالش‌های سخت و بسیاری از موارد دیگر، این بازی را به یکی از محبوب‌ترین بازی‌هایی تبدیل کرده که می‌توان گفت نظیر آن در اندروید وجود ندارد.

کاربران می‌بایستی با انجام مسابقات متعدد، شرایط لازم را جهت آزادسازی ماشین‌های دیگر و یا ارتقا آن‌ها بدست آورند تا بتوانند مسابقات دیگر را با موفقیت پشت سر بگذارند. به خاطر داشته باشید که از ماشین خود به خوبی محافظت کنید. چراکه هزینه‌های تعمیر می‌تواند برایتان دردسر ساز باشد! این بازی در سیستم‌عامل اندروید به صورت رایگان در دسترس قرار دارد.

شما عزیزان می‌توانید در صورت تمایل این بازی را از طریق این لینک دانلود کنید.

Fast & Furious Legacy

دانلود mp4

همانطور که از اسم بازی پیداست، Fast & Furious Legacy بر اساس فیلم معروفی با همین نام ساخته شده که از مراحل و ماموریت‌های متنوع و مختلفی نیز برخوردار است. کاربر می‌بایستی تمام سعی خود را در جهت پیروزی در مسابقات انجام دهد تا بتواند با ارتقا ماشین خود، مسابقات دیگر را در طول داستان بازی با موفقیت پشت سر بگذارد.

کاربر در این بازی با تنوع بالای ماشین‌ها روبرو خواهد شد و می‌تواند در شهرهای بزرگ و زیبایی چون توکیو، لوس آنجلس، میامی و … به مسابقه بپردازد. همچنین امکان شرکت در مسابقات آنلاین نیز در این بازی وجود دارد تا Fast & Furious Legacy بیش از پیش به یک بازی مهیج و اعتیاد آور در سبک مسابقه بدل شود. نکته جالب بازی، حضور اکثر شخصیت‌های فیلم Fast & Furious در آن است. این بازی به صورت رایگان در دسترس کاربران اندروید قرار دارد.

شما عزیزان می‌توانید در صورت تمایل این بازی را از طریق این لینک دانلود کنید.

Death Rally

دانلود mp4

فیلم مکس دیوانه (Mad Max) را با آن ماشین‌های جنگی هیجان انگیز به خاطر دارید؟ Death Rally تقریبا تجربه رانندگی چنین ماشین‌هایی را برایتان به ارمغان خواهد آورد. در طول مسابقه که بیشتر شبیه به یک میدان جنگ است، کاربر می‌بایستی رقیبان خود را یکی پس از دیگری از پیش روی بردارد تا موفق شود.

نکته مثبت در مورد این بازی این است که حتی اگر مقام اول را کسب نکنید، می‌توانید با تمام پول‌هایی که از نابود کردن حریفان خود بدست آورده‌اید مسابقه را پایان دهید و ماشین خود را برای نبردهای پیش رو مجهزتر کنید. این بازی به صورت رایگان در دسترس کاربران اندرویدی قرار دارد.

شما عزیزان می‌توانید در صورت تمایل این بازی را از طریق این لینک دانلود کنید.

CSR Racing

دانلود mp4

همانند دیگر بازی‌های گرافیکی در سبک مسابقه، CSR Racing نیز می‌تواند با گرافیک خیره‌کننده خود شما را مجذوب خود کند. این بازی را می‌توان به جرات، یکی از بهترین بازی‌های مسابقه‌ای اندروید دانست که می‌تواند ساعت‌ها شما را به خود مشغول کند.

در این بازی نیز اکثر برندهای معروف اتومبیل سازی دنیا حضور دارند و کاربر با آزاد کردن هر یک از ماشین‌ها، تجربه متفاوتی از رانندگی خواهد داشت. با پیروزی در مسابقات مختلف کاربر می‌تواند اقدام به ارتقا و مجهز کردن ماشین خود بپردازد و یا ماشین‌های جدیدتر را آزاد کند. این بازی به صورت رایگان در دسترس کاربران اندروید قرار دارد.

شما عزیزان می‌توانید در صورت تمایل این بازی را از طریق این لینک دانلود کنید.

منبع: androidcentral

The post بهترین بازی‌های مسابقه‌ای اندروید در سال ۲۰۱۹ کدامند؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala