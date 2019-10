تنها ۴ روز به معرفی جدیدترین گوشی‌های سری پیکسل یعنی پیکسل ۴ و پیکسل ۴XL زمان باقی مانده و در همین راستا تصمیم گرفتیم تمام آنچه را که تا کنون در رابطه با این گوشی‌ها تایید شده و یا در حد شایعه باقی مانده به اطلاع شما عزیزان برسانیم تا ببینیم گوگل در نسل جدید گوشی‌های خود چه قابلیت‌هایی را گنجانده است.

همانطور که احتمالا می‌دانید، گوگل قصد دارد طی یک رویداد در تاریخ ۱۵ اکتبر سال جاری (۲۳ مهر)، از گوشی‌های پیکسل ۴ و پیکسل ۴XL رونمایی کند. از آن‌جایی که هم اکنون گوشی‌های پیکسل ۳A و ۳A XL به خوبی توانسته‌اند به عنوان گوشی‌های میان‌رده گوگل ایفای نقش کنند، فروش محصولات این شرکت دو برابر شده و این اتفاق مسیر را برای اعتماد بیشتر مردم به گوشی‌های جدید هموارتر می‌کند.

با معرفی گوشی‌های بسیار قدرتمند و با کیفیتی چون گلکسی نوت ۱۰ پلاس، آیفون ۱۱ پرو مکس، هواوی میت ۳۰ پرو و وان پلاس ۷T پرو، مسلما نمی‌توان روی قدرت پیکسل‌های میان‌رده حساب باز کرد و جای خالی یک پرچم‌دار دیگر کاملا احساس می‌شود!

در تاریخ ۷ آگوست سال جاری، گوگل ششمین و آخرین بروزرسانی بتای اندروید Q را که اکنون رسما به عنوان اندروید ۱۰ شناخته می‌شود منتشر کرد. مدتی قبل از این اتفاق اما گوگل کاربران خود را با انتشار تصاویری از پیکسل ۴ غافلگیر کرده بود. انتشار تصاویر پیکسل ۴ و برادر بزرگ‌تر آن به همان چند مورد محدود نشد و تعدادی از کاربران با انتشار ویدئویی در یوتیوب، قابلیت تشخیص چهره آن را مورد بررسی قرار دادند که در آن ویدئو، گوشی از تمام زوایا قابل رویت بود.

پیکسل ۴ و پیکسل ۴XL نهایت تلاش شرکت گوگل در سال ۲۰۱۹ هستند که باید در رقابت برابر رقبای قدرتمندی چون اپل و سامسونگ با سربلندی بیرون بیایند. در حال حاضر تا عرضه رسمی این دو گوشی احتمالا یک ماه زمان باقی مانده، بنابراین نگاهی می‌اندازیم به تمام اخبارهایی که تاکنون پیرامون آن‌ها منتشر شده تا ببینیم چه ویژگی‌هایی در این دو گوشی تایید شده و چه ویژگی‌هایی همچنان در حد یک شایعه باقی مانده‌اند.

تایید شده: ماژول مربعی شکل دوربین سری پیکسل ۴

همانطور که در بالا به آن اشاره کردیم، پیکسل ۴ و برادر بزرگ‌ترش هیچ چیز خاصی برای پنهان کردن در بخش ظاهر ندارند. نه تنها نام آن‌ها توسط خود گوگل فاش شده، بلکه تصاویر آن‌ها نیز به اندازه کافی منتشر شده تا در رابطه با ظاهر این دو گوشی کاملا یقین پیدا کنیم. البته فاش شدن نام این گوشی به ماه آوریل بر می‌گردد که یکی از کارمندان خود گوگل آن را در بخشی از کامنت خود در رابطه با پروژه متن باز اندروید اعلام کرده بود.

با این حال همه ما هم از شکل پشتی و هم ظاهر روبرویی این دو گوشی مطلع هستیم و در رویداد پیش رو قطعا این دو گوشی نمی‌توانند با ظاهر خود ما را غافلگیر کنند. شما عزیزان می‌توانید تصاویر این گوشی را بار دیگر در زیر مشاهده کنید.

تایید شده: تاریخ معرفی ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر)

۱۶ سپتامبر سال جاری، گوگل دعوت‌نامه‌ رویداد معرفی پیکسل ۴ را ارسال کرد که طی آن مشخص شد این گوشی‌ها قرار است در تاریخ ۱۵ اکتبر رونمایی شوند. البته این ماه برای رونمایی از گوشی‌های پیکسل کمی قابل پیش‌بینی بود. به این خاطر که از زمان اولین گوشی پیکسل، تاکنون همه آن‌ها در ماه اکتبر رونمایی شدند.

البته باید در این بین از دو گوشی پیکسل ۳A و پیکسل ۳A XL فاکتور بگیریم که در ماه می معرفی شدند. جز این دو گوشی که البته پرچم‌دار هم به حساب نمی‌آیند، دیگر گوشی‌های گوگل در ماه اکتبر روانه بازار شدند.

معمولا برنامه‌های گوگل به این صورت پیش می‌رود که این شرکت در ماه می، کنفرانس I/O خود را برگذار می‌کند و در آن‌ جا از جدیدترین بروزرسانی‌های اندروید پرده‌برداری می‌کند. سپس در ماه اکتبر، نوبت به سخت‌افزار این شرکت می‌رسد که معمولا گوشی‌های پیکسل هستند و به اندروید با برنامه‌های جدیدش که در ماه می رونمایی شده بودند مجهز می‌شوند.

تایید شده: قابلیت تشخیص چهره و سنسورهای حرکتی

در تاریخ ۲۹ جولای، وجود قابلیت تشخیص چهره و سنسورهای حرکتی در پیکسل ۴ و برادر بزرگترش تایید شدند. گوگل ویدئویی را منتشر کرد که در آن به وجود چیپ سولی برای تشخیص ژست‌های متنوع حرکتی اشاره شد. همین چیپ نیز به کاربران این امکان را می‌دهد تا قفل دستگاه خود را با بررسی چهره باز کنند. یعنی مشابه آنچه که اپل در گوشی‌های خود تحت عنوان فیس آی‌دی استفاده می‌کند.

چیپ سولی به قدری دقت دارد که می‌تواند با شناخت حرکات مختلف دست، بین آهنگ‌ها جابجا شود، ساعت زنگ‌دار را متوقف کند و یا تماس تلفنی را در حالت سکوت قرار دهد. این چیپ که حاصل تلاش تیم ATAP گوگل است می‌تواند نقش تایین کننده‌ای را در برتری پیکسل ۴ و پیکسل ۴XL به نسبت رقبا داشته باشد.

تایید شده:‌ پیکسل ۴ نارنجی

با تایید گوگل، یکی از دو گوشی پیکسل ۴ و پیکسل ۴XL با رنگ نارنجی نیز روانه بازار خواهند شد. به لطف بیلبورد تبلیغاتی بزرگ این شرکت که تاریخ معرفی پیکسل‌های جدید را یادآور می‌شد، یکی از این گوشی‌ها در رنگ نارنجی رویت شدند. در کنار رنگ‌های سفید و مشکی، رنگ قبلی پیکسل شامل آبی، بنفش و صورتی نیز می‌شد. البته با توجه به نمای پشتی پیکسل ۴، رنگ نارنجی شاید زیاد دلنشین نباشد اما خب رنگ گوشی کاملا موضوعی سلیقه‌ای است!

تایید شده: پیکسل ۴ با اندروید ۱۰ روانه بازار خواهد شد

همانند پیکسل‌های گذشته، پیکسل ۴ نیز با جدیدترین اندروید روانه بازار می‌شود. البته این گوشی اولین گوشی نخواهد بود که از این سیستم‌عامل استفاده می‌کند. چرا که گوشی‌های جدید وان پلاس یعنی وان پلاس ۷T و برادران بزرگ‌ترش با این سیستم‌عامل روانه بازار خواهند شد.

تا اوایل امسال، اندروید با حروف الفبا نام‌گذاری می‌شد، اما اکنون می‌دانیم که دیگر خبری از اندروید Q نخواهد بود و سیستم‌عامل جدید تنها اندروید ۱۰ نام دارد که از قابلیت‌های متعددی چون حالت تاریکی یکپارچه، قابلیت دسترسی جدید، تشخیص چهره بهبود یافته و امنیت بیشتر برخوردار است.

محتمل: وجود یک دوربین سلفی

در ماه ژوئن، تصویر واقعی پیکسل ۴ توسط یکی از افراد ناشناس منتشر شد که به وضوح نشان می‌داد پیکسل ۴ همانند پیکسل ۳، از دو دوربین سلفی بهره می‌برد. البته تصاویر دیگر این گوشی که به وجود چیپ سولی در اطراف دوربین سلفی اشاره داشت ثابت می‌کرد در پیکسل ۴ تنها یک دوربین سلفی وجود دارد.

مشخص نیست چرا گوگل باید دوربین فوق‌عریض در بخش سلفی را که در پیکسل ۳ شاهد آن بودیم حذف کند. چرا که این لنز به ثبت تصاویر سلفی فوق عریض بسیار کمک می‌کند. با توجه به قدرت گوگل در نمایش تصاویر پرتره تنها با یک لنز، شاید پیکسل ۴ با همان یک دوربین سلفی و البته با کمک نرم‌افزار، بتواند تصاویری به اندازه کافی عریض ثبت کند.

شایعه: قابلیت تماس برای کمک حین تصادف

طبق گفته XDA Developers، این احتمال وجود دارد که پیکسل‌های جدید با کمک سنسور شتاب‌سنج و میکروفون، متوجه شوند شما یک تصادف داشته‌اید. این قابلیت ممکن است از طریق یک برنامه خاص در پیکسل ۴ وجود داشته باشد و به محض وقوع حادثه با ۹۱۱ تماس بگیرد. بلافاصله بعد از تصادف، گوشی با صدای بلندی هشدار می‌دهد و روی حالت ویبره می‌رود. اگر نتوانید هشدار را خاموش کنید، برنامه با خدمات فوریت‌های پزشکی تماس گرفته و مکان شما را برای آن‌ها ارسال می‌کند.

شایعه: پیکسل ۴ از یک نمایشگر ۹۰ هرتزی برخوردار خواهد بود

بعد از معرفی گوشی‌هایی با نرخ تازه‌سازی تصویر ۹۰ و ۱۲۰ هرتز همچون وان پلاس ۷ پرو و ریزر فون ۲، این احتمال وجود دارد گوگل برای پیشی گرفتن از اپل و سامسونگ در بخش نمایشگر، گوشی خود را به یک نمایشگر ۹۰ هرتزی مجهز کند. درحالیکه هنوز اکثر گوشی‌ها از نمایشگرهایی با رفرش ریت ۶۰ هرتز بهره می‌برند، این جهش عظیم گوگل می‌تواند نقش تایید کننده‌ای داشته باشد.

شایعه: پیکسل ۴XL دو دوربین خواهد داشت

پیکسل‌های قبل تنها با یک دوربین روانه بازار شدند اما تصاویر منتشر شده از پیکسل ۴XL نشان می‌دهد این گوشی از دو دوربین بهره می‌برد. درحالیکه اکثر گوشی‌ها برای در اختیار داشتن قابلیت‌های جذاب عکاسی نیاز به دوربین‌های اضافی دارند، گوگل تلاش کرده کمبودی‌های گوشی‌ خود را با نرم‌افزار دوربین حل کند. با توجه به عملکرد خوب پیکسل ۳ در زمینه عکاسی، وجود یک دوربین دیگر اگرچه کم به نظر می‌رسد، اما می‌تواند خبر خوبی برای علاقه‌مندان به این گوشی‌ها باشد.

شایعه: استفاده از دو سیم‌کارد همزمان

جالب است بدانید گوشی‌های پیکسل ۲، پیکسل ۳ و نسخه‌های XL آن‌ها از قابلیت دو سیم‌کارد همزمان پشتیبانی نمی‌کردند و به عبارتی کاربر مجبور بود برای ارسال پیام یا تماس گرفتن تنها با یک سیم‌کارد کار کند در حالی که خط دیگر غیر فعال بود. اما به نظر می‌رسد این محدودیت با ورود پیکسل ۴ و پیکسل ۴XL رفع خواهد شد. با این اوصاف این خبر همچنان در حد یک شایعه است!

شما عزیزان می‌توانید در تصویر زیر، تمام مشخصات فنی که تاکنون در رابطه با گوشی‌های پیکسل ۴ و پیکسل ۴XL مشخص شده و یا در حد یک شایعه است مشاهده کنید.

