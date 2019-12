گوگل از ویژگی جدید پلتفرم واقعیت افزوده ARCore رونمایی کرد

گوگل اوایل سال گذشته از پلتفرم واقعیت افزوده ARCore رونمایی کرد و از آن به بعد متخصصین این شرکت مشغول بهبود آن بوده‌اند. روز گذشته، این شرکت از ویژگی‌ جدید این پلتفرم رونمایی کرد که می‌توانند واقعیت افزوده را با جذابیت بیشتر و دقت بهتر برای کاربران به ارمغان بیاورد.

این ویژگی جدید به‌زودی به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد از «انسداد» برای اپلیکیشن‌های خود استفاده کنند؛ به طور خلاصه، این یعنی اشیاء مجازی می‌توانند پشت اشیاء واقعی قرار بگیرند. به‌عنوان مثال اگر یک گربه مجازی را بر روی فرش اتاق خود قرار دهید، در زمانی که زاویه دوربین گوشی شما تغییر پیدا می‌کند و مثلا صندلی جلوی آن قرار می‌گیرد، می‌بینید که گربه مذکور در پشت صندلی قرار گرفته است.

همین قابلیت به اپلیکیشن‌ها اجازه می‌دهد صحنه‌های واقعی‌تری را ارائه کنند و این موضوع به لطف الگوریتم‌های پیشرفته مربوط به تشخیص عمق امکان‌پذیر می‌شود. در این میان، نکته شگفت‌انگیز این است که گوشی‌ها حتی با بهره‌گیری از یک دوربین هم می‌توانند چنین کاری را انجام دهند و تمام محاسبات مربوطه به صورت داخلی در گوشی انجام می‌شود. گوگل می‌گوید برای تشخیص عمق، از حرکت دوربین در محیط استفاده می‌شود و سپس الگوریتم‌ها اشیاء نزدیک و دور را تشخیص می‌دهند تا بتوانند نقشه مربوط به عمق محیط را ترسیم کنند. باید خاطرنشان کنیم تقریبا تمام گوشی‌های اندرویدی که در چند سال اخیر معرفی شده‌اند، از پلتفرم واقعیت افزوده ARCore پشتیبانی می‌کنند.

طبق اعلام گوگل، این ویژگی‌های جدید به زودی در اختیار توسعه‌دهندگان قرار می‌گیرد تا بتوانند جذابیت اپلیکیشن‌های خود را افزایش بدهند. همانطور که گفتیم صرفا با یک دوربین می‌توان از این ویژگی جدید استفاده کرد ولی احتمالا گوشی‌های مجهز به سنسورهای ToF در این زمینه عملکرد دقیق‌تر و بهتری خواهند داشت. در ادامه با تماشای این ویدیو تبلیغاتی می‌توانید بخشی از امکانات این ویژگی جدید ARCore را مشاهده کنید.

دانلود mp4

منبع: ۹To5Google

