اگر جف بزوس که ثروتمندترین فرد جهان محسوب می‌شود نمی‌تواند از گوشی خود در برابر هکرها محافظت کند، پس ما کاربران عادی چه شانسی برای موفقیت داریم؟ اگرچه مطمئنا مدیرعامل آمازون از افراد متخصص زیادی برای در حوزه امنیت سایبری بهره می‌برد، ولی در این زمینه «متیو گرین» (Matthew Green) پژوهشگر دانشگاه جان هاپکینز می‌گوید: «نکته بدی که در مورد جف بزوس وجود دارد این است که افراد ثروتمند زیادی خواستار هک کردن او هستند.»

همانطور که احتمالا می‌دانید، ولیعهد عربستان در سال ۲۰۱۸ با ارسال فایل ویدیویی به گوشی جف بزوس موفق شده اطلاعات زیادی را از گوشی او به سرقت ببرد. اما آقای «گرین» در این زمینه می‌گوید که اگر شما فرد بسیار ثروتمند، مشهور، سیاست‌مدار یا مدیر ارشد شرکت بزرگی نیستید، معمولا قربانی چنین حملاتی نمی‌شوید. چنین خبری برای کاربران معمولی خبر بسیار خوبی به حساب می‌آید ولی از طرف دیگر باید به افزایش استفاده از بدافزارهای مختلف برای سرقت اطلاعات گوشی‌ها اشاره کنیم. در هر صورت اگر می‌خواهید از گوشی خود در برابر نفود هکرها محافظت کنید، در ادامه در این زمینه توصیه‌هایی را مطرح می‌کنیم.

گوشی خود را جیلبریک یا روت نکنید

خارج از محیط اپ استور اپل و پلی استور گوگل اپلیکیشن‌های مشکوک زیادی حضور دارند. برخی کاربران آیفون و گوشی‌های اندروید گوشی خود را جیلبریک یا روت می‌کنند تا دسترسی بیشتری به بخش‌های مختلف سیستم داشته باشند. اگرچه روی هم رفته امنیت سیستم‌عامل‌های موبایل روزبه‌روز بهتر می‌شود، ولی با جیلبریک یا روت کردن گوشی، اپلیکیشن‌ها می‌توانند به بخش‌های مهم سیستم‌عامل دسترسی پیدا کنند و همین موضوع مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد.

نصب کردن تمام آپدیت‌ها

هکرها همواره به‌دنبال یافتن حفره‌های امنیتی هستند. سال گذشته، فیسبوک که مالک واتس‌اپ محسوب می‌شود، از رفع یک حفره امنیتی مربوط به فایل‌های mp4 خبر دارد و معلوم نیست که آیا برای هک جف بزوس در سال ۲۰۱۸ از همین حفره استفاده شده یا نه. در هر صورت برای این حفره‌های امنیتی تنها کاری که کاربر می‌تواند انجام دهد، نصب جدیدترین آپدیت‌های اپلیکیشن‌ها و سیستم‌عامل برای محافظت از گوشی است.

به همین خاطر، استفاده از گوشی قدیمی می‌تواند مشکل‌زا شود. البته آیفون در این زمینه حرف بیشتری برای گفتن دارد و تا چند سال جدیدترین نسخه‌های سیستم‌عامل را دریافت می‌کنند ولی گوشی‌های اندرویدی معمولا در بهترین حالت تا سه سال آپدیت‌های امنیتی را دریافت می‌کنند. به همین خاطر هرچقدر گوشی قدیمی‌تر باشد، ریسک امنیتی آن هم افزایش پیدا می‌کند.

مراقب لینک‌ها و فایل‌های مشکوک باشید

مانند حملات فیشینگ مرسوم که از طریق ایمیل انجام می‌شود، مراقب پیام‌های مشکوکی باشید که معمولا از شما خواسته می‌شود بر روی لینکی کلیک کنید یا فایلی را باز کنید. حتی اگر این پیام از طرف دوستتان آمده باشد، باید احتمال هک شدن اکانت او را در نظر بگیرید. با وجود تمام هشدارهایی که مطرح می‌شود، هنوز هم برخی از کاربران به سادگی فریب می‌خورند و اطلاعات مهمی مانند اطلاعات بانکی یا رمز عبور اکانت‌های خود را در اختیار افراد ناشناس قرار می‌دهند.

از سیم‌کارت برای ورود دومرحله‌ای استفاده نکنید

حملات مبتنی بر تعویض سیم‌کارت معمولا به سادگی انجام نمی‌شوند ولی در هر صورت همچنان این روش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این کار، هکرها کنترل شماره موبایل قربانی را در دست می‌گیرند. برای انجام این کار ترفندهای مختلفی وجود دارد و گاهی با رشوه دادن به فرد شاغل در اپراتور مخابراتی این کار انجام می‌شود.

بسیاری از کاربران برای انجام کارهایی مانند ورود دو مرحله‌ای به اکانت خود یا دریافت رمز عبور موقت کارت بانکی از پیامک استفاده می‌کنند. هکرها هم با کنترل شماره قربانی می‌توانند به این اطلاعات دست پیدا کنند و علاوه بر نفوذ به اکانت‌های مختلف، پول موجود در حساب‌های او را هم تخلیه کنند. برای این کار، توصیه می‌شود از اپلیکیشن‌های موسوم به authenticator استفاده کنید که مرتبا برای ورود به اکانت‌ها، کدهای جدیدی را ایجاد می‌کنند.

مراقب استفاده از شبکه وای‌فای عمومی باشید

در این زمینه، گوشی‌های جدید خوشبختانه بسیار ایمن‌تر از گذشته شده‌اند ولی در هر صورت بهتر است با عمل کردن به توصیه‌های امنیتی، از گوشی خود در برابر حملات احتمالی هکرها محافظت کنید. به همین خاطر توصیه می‌شود برای استفاده از چنین شبکه‌هایی، حتما از VPN بهره ببرید تا اطلاعات رد و بدل شده رمزگذاری شود. همچنین اگر بعد از وصل شدن به شبکه وای‌فای عمومی از شما خواسته شد که فایلی را دانلود کنید، به هیچ‌عنوان چنین کاری را انجام ندهید.

