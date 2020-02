از این پس می‌توانید با کمک برنامه Geforce Now با در اختیار داشتن یک لپ تاپ ارزان قیمت نیز به انجام بازی‌های سنگین پرداخته و پلی استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس را به چالش بکشید!

Geforce Now نام سرویس استریمینگ جدید انویدیا است که می‌تواند برای گیمرهایی که توانایی پرداخت هزینه بالای کامپیوترهای گیمینگ گران قیمت، پلی استیشن ۵ یا ایکس باکس سری ایکس را ندارند،‌ بهترین برنامه باشد! این دسته از کاربران تنها چیزی که برای لذت بردن از بازی‌های روز نیاز دارند، دانلود یک برنامه ۷۰ مگابایتی، اینترنت پر سرعت با پینگ پایین و یک لپ تاپ ارزان قیمت با حداقل مشخصات است!

به عبارتی می‌توانید با خرید یک لپ تاپ بسیار ارزان قیمت، شاید ضعیف‌ترین لپ تاپ موجود مجهز به ویندوز ۱۰ که توانایی اجرای برنامه GeForce Now را داشته باشد، بازی‌هایی را اجرا کنید که به مشخصات سخت‌افزاری بسیار بالایی نیاز دارند. سیستم زیر را می‌توان به عنوان ابتدایی‌ترین کانفیگ موجود در نظر داشت که کاربر با تهیه آن می‌تواند برنامه GeForce Now را اجرا کند.

ویندوز ۱۰ ۶۴ بیت

پردازنده دو هسته‌ای x86-64 با فرکانس ۲.۰ گیگاهرتز یا بیشتر

۴ گیگابایت رم

پردازنده گرافیکی با قابلیت پشتیبانی از دایرکت ایکس ۱۱

تنها مسئله‌ای که شاید مشکل ساز باشد، قابلیت پشتیبانی سیستم از سیستم‌عامل ۶۴ بیتی و دایرکت ایکس ۱۱ است! یعنی سیستم‌های بسیار قدیمی باید به فکر بروزرسانی باشند تا بتوانند از این سرویس استفاده کنند. خوشبختانه حتی در شرایط وخیم بازار کامپیوترها نیز خرید سیستمی با چنین مشخصات سخت‌افزاری نباید کار بسیار سختی برای علاقه‌مندان به بازی‌های کامپیوتری باشد!

حال بهتر است این مشخصات سخت‌افزاری را با حداقل مشخصات لازم برای اجرای بازی ولفنشتاین ۲ (Wolfenstein II: The New Colossus) مقایسه کنید. البته اگر بخواهیم مشخصات سخت‌افزاری سیستم پیشنهادی را بنویسم، تفاوت بسیار بیشتر از آنچه که می‌بینید خواهد بود.

پردازنده i7-3770/AMD FX-8350 یا بالاتر

۸ گیگابایت رم

انویدیا GTX 770 4GB/AMD Radeon R9 290 4GB یا بالاتر

سوای این‌ها، برای نصب بازی Wolfenstein II: The New Colossus روی سیستم خود به ۵۵ گیگابایت حافظه خالی نیاز خواهید داشت. برای یک لپ تاپ قدیمی نه چندان سریع و قدرتمند، تخصیص چنین مقداری به بازی سنگینی چون ولفنشتاین ۲ کمی سخت خواهد بود. اما Geforce Now تنها به ۷۰ مگابایت فضا نیاز دارد و نصب بازی در آن، فضایی از سیستم کامپیوتر را اشغال نمی‌کند.

مشخصات سخت‌افزاری سیستم قدرتمندی که از طریق Geforce Now به آن متصل می‌شوید، به اندازه‌ای مناسب هست که بتواند بازی‌های روز را با تنظیمات بالا اجرا کند. همچنین با پرداخت ماهیانه ۴.۹۹ دلار می‌توانید قابلیت Ray Tracing را هم در اجرای بازی‌ها تجربه کنید! قابلیت جذابی که همزمان با معرفی سری RTX انویدیا رونمایی شد و برای خرید گرافیکی که به طور کامل از آن پشتیبانی می‌کند باید مبلغ بسیار زیادی را بپردازید!

بنابراین از نظر تئوری می‌توانید با پرداخت ماهیانه ۴.۹۹ دلار و یک لپ تاپ ارزان قیمت در کنار اینترنت با کیفیت، از انجام سنگین‌ترین بازی‌های روز با بالاترین تنظیمات گرافیکی لذت ببرید. این دقیقا همان چیزی است که می‌تواند پلی استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس را به سختی به چالش بکشد!

جالب اینجاست که سرویس Geforce Now روی کامپیوترهای اپل نیز قابل اجراست و کاربران این سیستم‌ها می‌توانند از این پس به تجربه عناوینی بپردازند که پیشتر فقط برای ویندوز در دسترس بود. بنابراین اگر یکی از کاربران مک هستید، دیگر نباید برای تجربه بازی‌های مختلف، مدت زمان زیادی را منتظر بمانید تا برای کامپیوتر شما عرضه شود.

طبق تجربه نویسنده وب‌سایت techradar، انجام بازی PlayerUnknown’s Battlegrounds روی مک بوک با استفاده از نسخه بتا Geforce Now، بسیار لذت بخش بود. شاید اگر اینترنت بسیار خوبی در اختیار نداشته باشید، کیفیت و سرعت اجرای بازی با حالت عادی متفاوت باشد (ضعیف‌تر باشد) اما همینکه بتوان بازی‌های قدرتمندی چون پابجی را با کیفیت قابل قبول روی سیستم‌های نه چندان قدرتمند تجربه کرد، بسیار حیرت‌انگیز است!

آیا این بدان معناست که دیگر نیازی به خرید لپ تاپ‌ یا گرافیک‌های قدرتمند نداریم؟!

پاسخ به این سوال می‌تواند بسته به سلیقه افراد متفاوت باشد. برخی‌ها به داشتن یک سیستم قدرتمند و اجرای بازی‌ها در وضوح ۴K با بهترین مانیتور و بهترین تجهیزات گیمینگ علاقه دارند و نمی‌خواهند به خاطر سرعت نه چندان بالای اینترنت، از انجام روان بازی‌ها محروم بمانند. از طرفی برخی دیگر آنقدر به بازی علاقه دارند که تجربه عناوین مختلف با حداقل مشخصات نیز آن‌ها را راضی نگه می‌دارد. بنابراین این دسته از افراد باید با پرداخت اشتراک ماهانه و تهیه اینترنت پر سرعت، روی سیستم نه چندان قدرتمند خود به تجربه بازی‌ها بپردازند.

در مورد لپ تاپ اما داستان کمی متفاوت است. این نوع از سیستم‌ها هم قیمت بسیار بالایی دارند و هم به آسانی کامپیوترهای رومیزی قابل ارتقا نیستند. مشکلات مختلفی از جمله کیفیت نمایشگر، خرابی باتری، داغ شدن و …، شاید لپ تاپ را به دستگاهی مطلوب برای اجرای بازی‌ها تبدیل نکند.

حال با آمدن GeForce Now، بسیاری از این مشکلات نیز حل خواهد شد. مثلا استریم بازی به مراتب فشار کمتری روی لپ تاپ خواهد آورد تا اینکه بخواهید بازی را مستقیما روی سیستم نصب و سپس آن را اجرا کنید. به همین خاطر هم باتری شرایط بهتری خواهد داشت و هم لپ تاپ چندان تحت فشار قرار نمی‌گیرد.

پلی استیشن ۵ / ایکس باکس سری ایکس؟

انحصاری‌های خارق العاده سونی از جمله The Last of Us و Uncharted هیچوقت روی سرویس GeForce Now نخواهد آمد و این به خودی خود بزرگ‌ترین دلیلی است که علاقه‌مندان به این بازی‌ها باید به برنامه انویدیا بسنده نکرده و به دنبال خرید کنسول نسل نهمی سونی باشند.

برای ایکس باکس اما اوضاع متفاوت است. بازی‌های انحصاری این کنسول معمولا برای ویندوز نیز در دسترس خواهد بود و این یعنی به احتمال زیاد سرویس GeForce Now هم آن‌ها را تحت پوشش دارد. بنابراین اگر کسی بتواند تمام عناوین خوب کنسول جدید مایکروسافت را استریم کند، چرا باید هزینه گزافی برای خرید آن بپردازد؟ اخیرا فیل اسپنسر گفته بود رقبای اصلی مایکروسافت، سونی و نینتندو نبوده، بلکه آمازون و گوگل هستند. حال به نظر می‌رسد رئیس بخش ایکس باکس مایکروسافت باید بیشتر از هرچیز دیگری، نگران انویدیا باشد!

نظر شما در رابطه با سرویس Geforce Now چیست؟

