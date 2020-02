اپل همواره به‌عنوان شرکتی شهرت دارد که دست کاربران گجت‌های خود را برای کارهای مختلفی می‌بندد. این شرکت اغلب از تصمیمات خود دفاع می‌کند و می‌گوید که آن‌ها به نفع کاربران هستند اما بیشتر اوقات به نظر می‌رسد این شرکت صرفا به منافع خود فکر می‌کند. یک مثال بارز برای این رویکرد، موضوع اپلیکیشن های پیش‌فرض آیفون است. به‌عنوان مثال کاربران می‌توانند مرورگر فایرفاکس را دانلود کنند اما وقتی بر لینکی در یک پیامک ضربه می‌زنید، بدون هیچ‌گونه سوالی مرورگر سافاری باز می‌شود.

بر اساس گزارش خبرگزاری بلومبرگ، به‌نظر می‌رسد این شرکت در این زمینه می‌خواهد رویکرد خود را تغییر دهد تا کاربران بتوانند اپلیکیشن‌های پیش‌فرض در iOS را انتخاب کنند. در این بین، اپلیکیشن‌های مرورگر سافاری و اپلیکیشن Apple Mail بیشترین اهمیت را دارند و بیشتر کاربران به احتمال زیاد ترجیح می‌دهند که به جای این موارد از گوگل کروم و جیمیل استفاده کنند. البته باید بگوییم در این زمینه اپلیکیشن‌های مناسب متعددی وجود دارد.

طبق گفته منابع موردنظر، احتمالا کاربران می‌توانند اپلیکیشن پیش‌فرض آیفون برای پخش موسیقی را هم تغییر دهند. چنین اقدامی به احتمال زیاد به کاربران این امکان را می‌دهد که مثلا مستقیما از طریق اسپیکر هوشمند هوم‌پاد از اسپاتیفای استفاده کنند. البته اپل به‌صورت ناگهانی و صرفا از روی دلرحمی چنین تصمیمی را اتخاذ نکرده است. این شرکت برای اینکه اکوسیستم خود را بازتر کند، از طرف مقامات و رقبا تحت فشار زیادی قرار گرفته است.

هنوز مشخص نیست که این تغییرات چه زمانی برای کاربران عملی می‌شود (اگر اصلا عملی شود)، اما احتمالا هنگام عرضه نسخه رسمی iOS 14 همزمان با معرفی خانواده آیفون ۱۲ می‌توانیم انتظار ارائه‌ی این ویژگی جدید را داشته باشیم.

