با ورود اندروید ۱۱ به گوشی‌های هوشمند، احتمالا آن دسته از گوشی‌هایی که بعد از چسباندن گلس محافظ صفحه کمی با تاخیر به لمس‌ها واکنش نشان می‌دهند، وضعیت بهتری پیدا خواهند کرد چرا که در این سیستم‌ عامل گزینه‌ای برای افزایش حساسیت لمس اضافه خواهد شد.

در حالی که نسخه جدید اندروید چه از نظر امنیتی و چه از نظر ویژگی‌های ظاهری قابلیت‌های زیادی را به گوشی‌های اندرویدی اضافه می‌کند، اما بسیاری از این تغییرات آشنا هستند. در واقع برخی از آن‌ها بر اساس قابلیت‌های موجود در رابط کاربری دیگر محصولات طراحی می‌شوند.

برای مثال افزایش حساسیت لمس گوشی قابلیتی نیست که در همه گوشی‌ها وجود داشته باشد و احتمالا اندروید ۱۱ قرار است به آن مجهز شود. اما اگر از گوشی‌های جدید شرکت سامسونگ استفاده می‌کنید احتمالا افزایش حساسیت لمس، قابلیت جدیدی برایتان به حساب نمی‌آید چرا که این شرکت قبل‌ از گوگل آن را در گوشی‌های خود مورد استفاده قرار داده بود.

اما هدف اصلی این قابلیت چیست؟ با رفتن حسگر اثر انگشت به زیر نمایشگر گوشی‌های امروزی، دقت تشخیص انگشت کاربران به مراتب پایین‌تر آمد. در برخی موارد حتی کاربر مجبور است چندین بار انگشت خود را روی حسگر قرار دهد و یا پشیمان شده و از رمز عبور برای ورود به گوشی خود استفاده کند. این مسئله به خصوص زمانی که از یک گلکس محافظ استفاده کنید بسیار بیشتر به چشم می‌آید. (البته مشکل حسگر اثر انگشت در درجه اول به دقت پایین خود سنسور بر می‌گردد.) سوا از کاهش دقت حسگر اثر انگشت، به طور کلی شاید شاهد ضعف در عملکرد لمس گوشی نیز باشیم. مخصوصا زمانی که گلس‌های ضخیم مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این تنظیمات می‌تواند برای آن دسته از کاربرانی که از دستکش مخصوص کار با گوشی استفاده می‌کنند نیز بسیار کاربردی باشد. همانطور که در تصویر بالا می‌بینید، برای دسترسی به این قابلیت کار دشواری نخواهید داشت و فقط باید بعد از ورود به تنظیمات، دسته نمایشگر و ورود به تنظیمات پیشرفته (Settings / Display / Advanced)، آن را فعال کرد.

متاسفانه این قابلیت هم اکنون فقط برای پیکسل ۴ در دسترس است و روی پیکسل ۲ و ۳ شاهد چنین تنظیماتی نخواهید بود. البته جا دارد به این نکته نیز اشاره کنیم که فعال کردن آن روی گوشی‌های سامسونگ آنقدرها تفاوت ایجاد نکرد و در پیکسل ۴ هم شاهد تغییر خاصی نبودیم! با این اوصاف بسته به نوع گلکسی که استفاده می‌کنید ممکن است فرق ایجاد شده را متوجه شوید.

