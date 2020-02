چند هفته قبل، خبری منتشر شد که بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گوشی‌های چینی برای ایجاد یک پلتفرم جدید به‌عنوان جایگزین گوگل پلی استور ائتلافی تشکیل داده‌اند. با توجه به مشکلات گسترده هواوی در ماه‌های اخیر، به احتمال زیاد هواوی توانسته شرکت‌های شیائومی، اوپو و ویوو را برای این همکاری قانع کند.

صرف‌نظر از اینکه دقیقا چه اتفاقی رخ داده، نتیجه روشن است: برخی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند می‌خواهند از گوگل جدا شوند و این یک موضوع بسیار مهم محسوب می‌شود. اما در نهایت این اقدامات به چه نتیجه‌ای ختم خواهد شد؟ در ادامه این موضوع را بررسی می‌کنیم.

حرکت آهسته ولی پیوسته علیه گوگل

مطابق برنامه‌های مطرح شده، این حرکت در سال جاری آغاز می‌شود. «ائتلاف خدمات توسعه‌دهندگان بین‌المللی» (GDSA) در ابتدا قصد دارد اپ استور موردنظر را برای تعدادی کشور مشخص ارائه کند. اما در این مقاله فرض را بر این قرار می‌دهیم که این اقدام فقط فاز اول یک برنامه بلندمدت محسوب می‌شود و در نهایت گوشی‌های تمام این شرکت‌ها بدون پلی استور ارائه خواهند شد. چنین فرضیه‌ای چندان هم دور از ذهن نیست. با خرید گوشی‌های جدید این شرکت، کاربران هم کم‌کم از سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل فاصله می‌گیرند.

بهتر است به آمار مربوط به سال ۲۰۱۹ نگاهی بیندازیم تا تصور بهتری در مورد قدرت این برندها در زمان اتحاد پیدا کنیم. در سال ۲۰۱۹، هواوی، شیائومی، اوپو و ویوو حدود ۵۹۵ میلیون گوشی هوشمند روانه‌ی بازار کرده‌اند. برای مقایسه باید بگوییم سامسونگ در این سال موفق شده ۲۹۶ میلیون گوشی به فروش برساند و سایر سازندگان گوشی‌های اندرویدی هم در همین دوره ۳۴۱ میلیون گوشی فروخته‌اند.

اما از آنجایی که ما در مورد پلی استور گوگل صحبت می‌کنیم، باید آمار فروش چین را از این ارقام کم کنیم. با این کار، به آمار فروش ۲۸۵ میلیونی برای هر چهار شرکت روبرو می‌شویم که اگرچه فاصله زیادی با آمار اصلی دارد، ولی در هر صورت بخش قابل توجهی از کاربران را در برمی‌گیرد.

در رابطه با تغییر آمار فروش این گوشی‌ها هنگام کنار گذاشتن پلی استور نمی‌توانیم با قاطعیت اظهارنظر کنیم. از یک طرف، بسیاری از کاربران آن‌ها به گوشی‌های برندهای دیگری که همچنان از پلی استور بهره می‌برند، مهاجرت خواهند کرد. با این حال، یکی از مهم‌ترین دلایل محبوبیت این برندها، به عرضه گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه برمی‌گردد که در ازای قیمت نه‌چندان زیاد ویژگی‌های جذابی را به ارمغان می‌آورند. و بدون هزینه‌های مجوز گوگل، این شرکت‌ها می‌توانند قیمت گوشی‌ها را بیش از پیش کاهش دهند و کاربرانی که وابستگی چندانی به سرویس‌های گوگل ندارند را حفظ کنند.

خروج کاربران چه تاثیری بر گوگل دارد؟

بیایید فرض کنیم که تقریبا نیمی از این ۲۸۵ میلیون کاربر، گوگل را رها کنند. این یعنی پلی استور فقط در سال اول ۱۴۰ میلیون کاربر را از دست می‌دهد که در بین آمار کلی، رقم چندان بزرگی نیست ولی همچنان ضربه بزرگی به اکوسیستم به حساب می‌آید. با این کار، گوگل نه‌تنها درآمد پلی استور را از دست می‌دهد بلکه باید به از دست دادن داده‌های مهم کاربران هم اشاره کنیم که مثلا برای گوگل مپ چنین اطلاعاتی برای ارائه‌ی وضعیت ترافیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اطلاعات از طریق گوشی‌های اندرویدی دارای سرویس‌های گوگل به سرورهای این شرکت منتقل می‌شود.

علاوه بر این، انشعاب به دو گروه می‌تواند به کاربران این پیام را مخابره کند که کل اکوسیستم اندروید ناپایدار است و شاید برخی از آن‌ها تصمیم بگیرند با مهاجرت به آیفون این محیط را به‌طور کلی رها کنند. با توجه به اینکه قرار است به زودی از آیفون ارزان‌قیمت رونمایی شود، اپل آماده است تا با آغوش باز از این افراد استقبال کند.

رقابت بیشتر نفع کاربران و توسعه‌دهندگان است

در خارج از چین، گوگل کنترل زیادی بر توزیع اپلیکیشن‌های گوشی‌های اندرویدی دارد. این انحصار به گوگل اجازه می‌دهد که در ازای فروش اپلیکیشن‌ها، درخواست سهم ۳۰ درصدی را داشته باشد که توسعه‌دهندگان از مدت‌ها قبل نارضایتی خود را در مورد این رقم مطرح کرده‌اند.

اما با ارائه‌ی یک اپ استور ثانویه قدرتمند، شرایط ممکن است به طور چشمگیری تغییر کند. اگر نسخه جایگزین پلی استور سهم دریافتی خود را کاهش دهد، گوگل هم احتمالا ناچار می‌شود چنین کاری را انجام دهد. و شرکت‌ها با پول بیشتری که نصیبشان می‌شود می‌توانند بودجه بیشتری به توسعه اپلیکیشن‌ها اختصاص دهند.

و در این میان، چنین رویکردی می‌تواند یک تأثیر دیگر هم داشته باشد. گوگل برای اینکه بتواند کاربران را به ادامه استفاده از سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های خود تشویق کند، شاید منابع بیشتری به معرفی و ارائه‌ی ویژگی‌ها و قابلیت‌های جدید اختصاص دهد؛ ویژگی‌هایی که شرکت‌های کوچک‌تر فاقد منابع لازم برای توسعه آن‌ها هستند. مواردی مانند سرویس استیدیا که البته امیدواریم در گورستان پروژه‌های شکست‌خورده گوگل دفن نشود. در هر صورت، زمانی که شرکت‌ها برای نگه داشتن کاربران به ناچار وارد مبارزه می‌شوند، در نهایت کاربران موردنظر می‌توانند از این رقابت بهره‌مند شوند.

آیا سامسونگ هم به این حرکت ملحق می‌شود؟

سامسونگ بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده گوشی‌های هوشمند در جهان است و نقش مهمی در اکوسیستم اندروید ایفا می‌کند. اگر چهار شرکت چینی موردنظر پلی استور و سرویس‌های گوگل را کنار بگذارند، سامسونگ بیشترین سهم کاربران گوشی‌های اندرویدی مبتنی بر پلی استور را خواهد داشت.

همین موضوع باعث می‌شود سامسونگ در موقعیت خاصی قرار بگیرد. با توجه به اینکه گوشی‌های شرکت‌هایی مانند سونی، ال‌جی و حتی خود گوگل فقط بخش ناچیزی از بازار را در اختیار دارند، سامسونگ آینده پلی استور را در دست خواهد گرفت. این شرکت کره‌ای می‌تواند از موقعیت جدید خود به عنوان یک اهرم استفاده کند و مشارکت عمیق‌تر و بهتر با گوگل ایجاد کند؛ مشارکتی که البته نیازهای سامسونگ در زمینه‌ی نرم‌افزاری بیش از پیش برآورده شود.

البته باید خاطرنشان کنیم که گوشی‌های سامسونگ در کنار پلی استور از اپ استور اختصاصی این شرکت به نام گلکسی استور هم بهره می‌برند. اگر سامسونگ احساس کند که شرایط موردنظر مساعد است، شاید پلی استور را از گوشی‌های خود حذف کند و ضربه جدی دیگری به گوگل وارد شود.

آیا این اقدامات می‌تواند ساختار اکوسیستم اندروید را تغییر دهد؟



در حال حاضر، تمام موارد عنوان شده تا حد زیادی گمانه‌زنی هستند و در ضمن احتمال اینکه ائتلاف شرکت‌های چینی با شکست سختی روبرو شوند، بسیار بالا است. اما اگر این شرکت‌ها بتوانند در مسیر درست حرکت کنند، مجموع این اقدامات در نهایت منجر به تغییر ساختاری اکوسیستم اندروید می‌شود.

با تقسیم اکوسیستم نرم‌افزاری به ۴ گروه بزرگ (iOS، اندروید دارای پلی استور یا گلکسی استور یا استور مربوط به GDSA) معلوم نیست که در ادامه چه اتفاقاتی رخ می‌دهد. با این حال یک چیز قطعی است: در آینده نزدیک می‌توانیم انتظار اتفاقات هیجان‌انگیزی را داشته باشیم. تنها کاری که باید بکنیم این است که صبر کنیم و ببینیم مهره‌ها چطور روی صفحه شطرنج حرکت می‌کنند.

