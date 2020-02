اینطور که به نظر می‌رسد مایکروسافت قصد دارد طراحی جدیدی را برای منوی استارت ویندوز ۱۰ در نظر بگیرد و این یعنی کاربران باید با منوی استارت پر از کاشی‌های متحرک خداحافظی کنند!

از زمانی که ویندوز ۱۰ معرفی شد، شاهد کاشی‌های متحرک موسوم به Live Titles در منوی استارت آن هستیم. منویی که در ویندوز ۸ و ۸.۱ حذف شد اما به درخواست بسیاری از کاربرانی که همچنان به ویندوز ۷ عادت کرده بودند، مایکروسافت تصمیم گرفت با ادغام منوی استارت قدیمی و آنچه که در ویندوز ۸ وجود داشت، طراحی جدید و زیبایی را رقم بزند و نتیجه آن چیزی شد که اکنون شاهد آن هستیم.

وب‌سایت Windowslatest به نقل از افراد مطلع از برنامه‌های مایکروسافت اعلام کرد این شرکت قصد دارد کاشی‌های متحرک‌ را با آیکون‌ها تعویض کند. ویندوز بدون کاشی‌های متحرک را پیش‌تر در ویندوز ۱۰x دیده بودیم؛ ویندوزی که دستگاه‌ دو نمایشگر سرفیس نئو از آن بهره می‌برد.

برای آن دسته از کاربرانی که با کلیک روی منوی استارت با تعداد زیادی کاشی متحرک که نمای زیبایی نیز دارند روبرو می‌شوند و خب معمولا به هیچ کدامشان نیازی ندارند، چنین تغییری می‌تواند مثبت باشد. این کاشی‌ها در ابتدا با گوشی‌های مبتنی بر سیستم‌عامل ویندوز رواج پیدا کرده و کم کم راه خود را به لپ تاپ‌ها و کامپیوتر نیز باز کردند.

منبع Windowslatest ادعا کرده این تغییرات بعد از بروزرسانی ۲۰H2 ویندوز ۱۰ رخ خواهد داد؛ این بروزرسانی قرار است در تاریخی بین ماه اکتبر و نوامبر سال جاری برای ویندوز عرضه شود و خب این یعنی باید مدت زمان بسیار زیادی را برای مشاهده تغییرات جدید منتظر بمانیم!

با شواهدی که از ماه جولای گذشته در اختیار داشتیم می‌دانستیم مایکروسافت قصد اعمال تغییراتی را روی منوی استارت ویندوز ۱۰ دارد. همچنین این شرکت تصمیم گرفته آیکون‌های این سیستم عامل را تغییر داده و آن‌ها را بر اساس زبان طراحی Fluent Design طراحی کند؛ با این هدف که آیکون همه برنامه‌ها شکل و شمایل یکدستی به خود بگیرد و بیش از پیش نشان دهنده کاربرد برنامه‌ها باشند تا از این طریق کاربر حین جست‌و‌جو بین برنامه‌ها به مشکل بر نخورد.

نکته جالب این جاست که مایکروسافت هنوز نتوانسته مشکل بروزرسانی ویندوز ۱۰ را حل کند و بروزرسانی‌هایی که برای این سیستم عامل منتشر می‌کند اکثرا ایرادهای ریز و درشتی نیز با خود به همراه دارند. مسلما ویندوزی زیبا با مشکلات فراوان بکار کاربران نخواهد آمد چرا که در درجه اول پایداری است که در مورد نرم‌افزار حرف اول را می‌زند. با این اوصاف امیدواریم هم روند بروزرسانی‌ها و هم روند تغییر ظاهر ویندوز ۱۰ به خوبی پیش برود چرا که بسیاری از کاربران در سراسر دنیا از این سیستم‌ عامل برای رفع نیازهای خود استفاده می‌کنند.

