از سیری برای تشخیص ابتلا به ویروس کرونا کمک بگیرید!

از این پس کاربران گوشی‌های آیفون می‌توانند برای تشخیص ابتلا به ویروس کرونا از دستیار صوتی خود، سیری، کمک بگیرند!

با افزایش عوامل تاثیرگذار در ابتلا به ویروس کرونا، اپل دستیار صوتی خود را بروزرسانی کرد تا با طرح چند سوال، از عوامل این ویروس مطلع شده و به کاربران در پیشگیری از ابتلا و همچنین درمان آن کمک کند. آخر هفته گذشته بود که این بروزرسانی برای سیری منتشر شد و اکنون اگر بپرسید که شما به ویروس کرونا مبتلا هستید یا خیر، او بر اساس اطلاعات بدست آمده از مرکز بهداشت عمومی آمریکا، چند سوال بله یا خیر در مورد علائم از شما می‌پرسد تا در نهایت به پرسش شما پاسخ دهد. (بدیهی است که سوال باید به زبان انگلیسی یا زبان‌های پشتیبانی شده در سیری پرسیده شود).

سیری برای تشخیص ابتلا به ویروس کرونا در ابتدا از شما می‌پرسد آیا تب دارید، سرفه خشک می‌کنید یا تنگی نفس دارید. بسته به پاسخی که به سوالات می‌دهید (با بله و خیر)،‌ سیری ممکن است از شما سوالات دیگری بپرسد. مثلا آیا با افراد دیگری که به ویروس کرونا مبتلا شده بودند در تماس بوده‌اید یا خیر.

پاسخ «بله» به سوالات سیری یعنی شما مشکلی دارید و از شما می‌خواهد برای درمان خود اقدام کنید. اگر به دستیار صوتی اپل بگویید که در مورد ابتلای خود به این بیماری مطمئن نیستید، او از شما می‌خواهد که تا ۱۴ روز کاملا مراقب خود باشید تا اگر به یکی از عوامل این ویروس مبتلا شدید خود را به پزشک معرفی کرده یا با ۹۱۱ تماس بگیرید! در غیر این صورت از شما می‌خواهد در خانه بمانید و از تماس با دیگر افراد خودداری کنید.

جالب اینجاست سیری به افراد ۶۵ سال به بالا که در وضعیت سلامتی خوبی قرار ندارند، آن‌هایی که مثلا به دیابت مبتلا هستند یا بیماری قلبی و عروقی دارند توصیه می‌کند تا حتما در این شرایط خطرناک با پزشک خود در تماس باشند تا از خطر ابتلا به کرونا در امان بمانند. چون همانطور که می‌دانید این بیماری علاوه بر خطر جدی که برای افراد سالم دارد، روی افرادی که سابقه بیماری‌های خطرناک دارند تاثیر مهلک‌تری خواهد داشت!

بیشتر بخوانید: گوگل اسیستنت و سیری به وسیله امواج فراصوت هک می‌شوند

علاوه بر توصیه‌های ابتدایی و پرسش در مورد عواملی که شایع‌ترین در مورد کرونا هستند، قابلیت تشخیص کرونا در سیری شما را به برنامه‌های سلامتی از راه دور هدایت می‌کنند. برنامه‌هایی که توسط توسعه‌ دهندگانی معتبر طراحی شده و اپل نیز از صحت اطلاعات درون آن‌ها کاملا مطمئن است.

اپل یکی از شرکت‌هایی است که در راستای کمک به مردم در تشخیص و رفتار درست با ویروس کرونا قدم برداشته تا از این طریق خبرهای کذب در رابطه با این بیماری که سرتاسر شبکه‌های اجتماعی را فرا گرفته کمتر مورد توجه آن‌ها قرار گیرد. اخیرا گوگل هم وب‌سایتی را با هدف آموزش کاربران برای شناخت بهتر ویروس کرونا و پیشگیری از آن راه‌اندازی کرده که کاربران می‌توانند از آن وب‌سایت نیز دیدن کنند. همچنین به نظر می‌رسد دستیار صوتی گوگل هم می‌تواند شما را در رابطه با برخی از عوامل معروف ویروس کرونا آگاه کند.

البته تلاش‌های اپل صرفا به سیری محدود نمی‌شود! این شرکت در سرویس اشتراکی اپل تی‌وی هم نمایش جدیدی راه‌اندازی کرده تحت عنوان Oprah Talks COVID-19 که در آن Oprah Winfrey قول داده با متخصصین و افراد مبتلا به ویروس مصاحبه‌ای داشته باشد. اولین قسمت این برنامه با مصاحبه‌ای از ادریس البا، بازیگر معروف و همسرش سابرینا دور، آغاز شد. افرادی که متاسفانه آزمایش کرونا برایشان مثبت شد.

همانند میلیون‌ها آدم در سرتاسر جهان، بیش از یک هفته‌ است که در خانه در سلامت بیشتری قرار دارم. می‌دانم بسیاری از افراد استرس دارند، پریشان هستند و نمی‌دانند آیا به این بیماری مبتلایند یا خیر. به همین خاطر می‌‌گویم امید داشته باشید. همچنین می‌خواهیم با افراد متخصص و مردمی که به این بیماری مبتلا بوده‌اند مصاحبه کنیم تا در رابطه با این بیماری توضیحاتی دهند.

برنامه Oprah Talks COVID-19 هر هفته یک بار پخش می‌شود.

بیشتر بخوانید: همه چیز درباره‌ی پیدایش، گسترش و پیشگیری از ویروس کرونا

منبع: tomsguide

The post از سیری برای تشخیص ابتلا به ویروس کرونا کمک بگیرید! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala