روز گذشته، صفحه رسمی پشتیبانی توییتر اعلام کرد در راستای سهولت تعامل کاربران با برنامه، امکان زمان ‌بندی و ذخیره پیام‌ها در توییتر فراهم شد.

ذخیره پیام‌ها یا به عبارتی ذخیره درفت، به این صورت است که اگر هنگام توییت کردن یک متن، مجبور به ترک توییتر شدید، دیگر نیاز نیست صفحه را باز بگذارید یا متن را پاک کنید؛ برنامه هنگام خروج از شما می‌پرسد آیا مایل به ذخیره این توییت هستید یا خیر. با این کار، هنگامی که به برنامه باز می‌گردید، می‌توانید درفت خود را کامل کنید.

آن دسته از کاربرانی که از توییتر آنلاین استفاده می‌کنند می‌توانند با کلیک روی علامت X (بستن توییت) و انتخاب گزینه ذخیره (Save)، توییت خود را ذخیره کنند. برای دست‌یابی به آن هم کافی است گزینه Unsent Tweet به معنای توییت‌های ارسال نشده را کلیک کنند تا محتوای ذخیره شده برایشان به نمایش درآید.

اگر چه این قابلیت در نسخه گوشی برنامه توییتر هم در دسترس است اما متاسفانه نمی‌توان به توییت‌های ذخیره شده در گوشی به صورت همگام‌سازی شده در نسخه وب هم دسترسی داشت. شما عزیزان می‌توانید ویدئوی مربوط به این ویژگی‌ها را در زیر تماشا کنید.

بیشتر بخوانید: هشدار سرویس راستی ‌آزمایی توییتر برای دو توییت دونالد ترامپ

دانلود mp4

یکی دیگر از قابلیت‌های جذابی که به این برنامه اضافه شده، زمان بندی توییت‌هاست. کافی است بعد از نوشتن پیام، آیکون تقویم را انتخاب کرده و مشخص کنید چه زمانی منتشر شود. کاربران نه تنها می‌توانند چند توییت مختلف را برای زمان‌های بعدی تنظیم کنند بلکه حتی می‌توانند آن‌ها را برای ۱۸ ماه بعد نیز زمان بندی کنند.

در رابطه با زمان بندی توییتر هم باید به این نکته اشاره کنیم که در نسخه اندروید، هنوز شاهد اضافه شدن آیکون تقویم نبودم اما ذخیره پیام در دسترس بود. به نظر می‌رسد با بروزرسانی‌ بعدی که خیلی زود هم از راه می‌رسد، می‌توانید پیغام‌های خود را زمان ‌بندی کنید.

البته اگر کاربر معمولی توییتر هستید شاید این قابلیت‌ها چندان بکارتان نیاید اما اگر جز آن دسته از افرادی هستید که دائما با این برنامه در تعامل هستید و روزانه توییت می‌کنید، قطعا از اضافه شدن چنین ویژگی‌هایی استقبال خواهید کرد.

نظر شما در رابطه با اضافه شدن این قابلیت‌ها چیست؟ آیا آن‌ها را دریافت کردید؟

بیشتر بخوانید: شبکه اجتماعی توییتر در حال آزمایش بروزرسانی جدیدی برای نمایش ریتوییت‌ها است

منبع: phonearena

The post امکان زمان ‌بندی و ذخیره پیام‌ها در توییتر فراهم شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala